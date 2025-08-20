איראן רוצה לבנות חיל אוויר חזק יותר. האם סין תעזור לה?

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● ה"נחש בעל שבעה ראשים" האיראני מתאושש אחרי המלחמה

● בהיקף של כ-5 מיליארד שקל: יוגבר ייצור טנקי המרכבה ונגמ"שי נמר ואיתן

1האם סין תסייע לאיראן לבנות חיל אוויר חדש?

מלחמת 12 הימים בין ישראל ואיראן "חשפה את חולשתו של חיל האוויר האיראני". כעת, כשעימות נוסף נראה בלתי נמנע, "האם האיראנים יפנו לסינים כדי לבנות את חיל האוויר שלהם?", נכתב בניתוח של העיתונאי פול אידון לניו ערב.

"מטוסי הקרב של האיראנים מיושנים כל כך, עד שמלבד חריגים ספורים, חיל האוויר הישראלי כמעט שלא טרח להתעסק איתם", נכתב. בנוסף, "מטוסי ה־F-14A וה־MiG-29A הם מטוסי הדור הרביעי היחידים של איראן, ושניהם דגמים ישנים. על אף קשרים קרובים לכאורה עם רוסיה, איראן לא שדרגה את המיגים שלה, שנרכשו בתחילת שנות ה־90".

עכשיו כשהאיראנים מתכוננים לעימות נוסף ומנסים להתאושש השאלה היא האם האיראנים יפנו לסינים "אחרי שהרוסים אכזבו אותם ולא שלחו את מטוסי ה־Su-35".

"עם חיל אוויר בלתי אפקטיבי וספקית לא אמינה בדמות רוסיה, ניתן להעלות על הדעת כי איראן תפנה לסין לרכישת מטוסי Chengdu J-10C Vigorous Dragon מדור 4.5", נכתב. הרכישה הזו עשויה לשדרג "באופן מהותי" את חיל האוויר האיראני, כאשר "סין מתכננת להציע לייצוא את מטוס החמקן J-35".

ארש עזיזי, חוקר באוניברסיטת בוסטון, אמר כי "איראן חושקת כבר שנים במטוסי קרב סיניים, ושר ההגנה האיראני מקווה שהוא יוכל לממש חלק ממשאלות אלו לאחר ביקורו בסין".

"האיראנים מעוניינים במיוחד במטוס J-16 Qianlong מתוצרת Shenyang וב־J-10", אמר עזיזי. "האחרון משמעותי במיוחד לאיראנים, שכן פקיסטן השתמשה בו כדי לתקוף את איראן בשנה שעברה".

שר ההגנה האיראני עזיז נסירזאדה נסע בסוף יוני לשנגחאי וקרא לסינים לשתף פעולה עם טהרן. "דיווח לא מאומת בתקשורת הטייוואנית טען כי נסירזאדה ביקש את ה־J-10C".

"במקרה הלא סביר שסין תסכים למכור לאיראן מטוסי קרב, היא כנראה תסכים למכור רק מטוסי דור 4.5 כמו ה־J-10C לפני שתשקול בכלל עסקת J-35", נכתב. הבעיה העיקרית של איראן היא כסף. מטוס ה־J-10 "עולה 50 מיליון דולר ליחידה" ולאיראנים "תהיה בעיה לממן מיליארדים הנדרשים לרכישת מספר גדול מהם". צוין כי עד היום, "אף מדינה במזרח התיכון לא רכשה מטוסי קרב סיניים מדור רביעי".

מתוך הניו ערב מאת פול אידון. לקריאת הכתבה המלאה.

2העולם הערבי חושש מהתוכנית של ישראל לכיבוש עזה

לאחר שהקבינט הביטחוני אישר את התוכנית לכיבוש עזה, שכבר הספיקה לקבל את השם "מרכבות גדעון ב'" על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ, העולם הערבי מגיב בחשש. באתר החדשות המצרי Egypt Today כתבו כי "התוכנית כוללת גם פירוק חמאס מנשקו, שחרור כל החטופים שנותרו בידי הארגון, דה־מיליטריזציה מלאה של עזה, והקמת ממשל אזרחי חדש שלא יהיה קשור לחמאס או לרשות הפלסטינית".

"כוונותיה של ישראל לשוב ולכבוש את עזה עוררו גינויים חריפים ברחבי העולם הערבי ובקרב שותפותיה המרכזיות בזירה הבינלאומית, כולל כמה מבעלות בריתה הקרובות במערב", נכתב. לפי מצרים, "ההסלמה מעלה חששות כבדים בנוגע להחרפת המצב ההומניטרי. המלחמה עקרה את רוב תושבי עזה מבתיהם והביאה את הרצועה אל סף רעב, כאשר כבר נרשמו עשרות מקרי מוות הקשורים בהרעבה".

במידל איסט מוניטור, הסוקר את המזרח התיכון וממוקם בלונדון, נכתב כי בתחילת השבוע "משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים (OCHA) אמר כי התוכנית המוצהרת של ישראל לכבוש את כל עזה תגרום להשפעה הומניטרית הרסנית על הפלסטינים, שכבר כיום חסרים את אמצעי הקיום הבסיסיים".

מתוך Egypt Today. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך המידל איסט מוניטור. לקריאת הכתבה המלאה.

3המילואימניקים מתנגדים לתוכנית לכיבוש עזה

תוכנית הקבינט הביטחוני לכבוש את העיר עזה מגבירה את "חוסר שביעות הרצון בקרב חלק מהמילואמניקים הישראלים שנקראים לשוב לשרת", פורסם ברויטרס. היום צה"ל פרסם פרטים ראשונים על התוכנית שלו לכיבוש הרצועה והודיע כי עשרות אלפי צווי גיוס יישלחו.

"לפי מחקר שנערך בידי מעבדות אג״ם באוניברסיטה העברית, שבחן את הלכי הרוח בנוגע למבצע הנוכחי בקרב למעלה מ־300 אנשים המשרתים במלחמה, 25.7% מהמילואימניקים אמרו שמוטיבצייתם ירדה במידה ניכרת בהשוואה לתחילת המבצע", נכתב. בנוסף "עוד 10% אמרו שהמוטיבציה שלהם ירדה במעט".

"כאשר התבקשו לתאר את תחושותיהם כלפי המבצע, הקבוצה הגדולה ביותר - 47% - הביעה רגשות שליליים כלפי הממשלה וניהול המלחמה והמו"מ לשחרור החטופים", נכתב.

רוני זהבי, טייס מילואים שסירב לשרת מטעמי מוסר לאחר למעלה מ־200 ימי מילואים, אמר לרויטרס כי "כשגויסו המילואימניקים, הם עשו כל שנדרש מבלי לומר מילה. אבל אז החלו לצוץ שאלות כמו: 'לאן זה הולך?'". והוסיף, "המלחמה הזאת פוליטית לחלוטין, אין לה מטרה מלבד להשאיר את בנימין נתניהו כראש ממשלה. הוא מוכן לעשות הכול, להקריב את החטופים, את החיילים הנופלים, את האזרחים המתים - הכול כדי שהוא ואשתו יישארו בשלטון. זו הטרגדיה של מדינת ישראל וזו המציאות".

חובש קרבי, שביקש לא להזדהות, אמר לרויטרס "אני לא אהיה חלק ממערכת שיודעת שהיא תהרוג את החטופים. אני פשוט לא מוכן לקבל את זה. וזה מפחיד אותי עד כדי כך שזה משאיר אותי ער בלילות".

תא"ל במיל' רועי אלקבץ אמר לרויטרס כי הצבא והרמטכ"ל אייל זמיר עברו לשימוש "מדוד" במילואימניקים, מפני "שזמיר הבין את הקושי של המילואימניקים והטיל חלק ניכר מהעומס על חיילי הסדיר". "זה נעשה בצורה הגיונית", אמר והוסיף, "המילואימניקים יבואו".

מתוך רויטרס מאת אמילי רוז. לקריאת הכתבה המלאה.

4עובדי מיקרוסופט השתלטו על מטה החברה במחאה על הקשרים עם צה"ל

עשרות עובדי מיקרוסופט השתלטו אמש (ג') על מטה החברה ברדמונד, וושינגטון "במחאה על השימוש של צה"ל בתוכנות של מיקרוסופט לביצוע פעולות בעזה ולאפשר מעקב אחרי פלסטינים", פורסם בגרדיאן. הזעם של העובדים מגיע בעקבות דיווח שלפיו "פלטפורמת Azure משמשת את ישראל לאחסון נתוני מעקב שנאספו על פלסטינים".

שלושה חודשים לאחר שהחברה הודיעה כי היא פותחת בחקירה בנוגע לשימוש בתוכנה, "עובדים השתלטו על חלל אותו הכריזו כ'אזור חופשי', כשהם מניפים שלטים עליהם נכתב: 'הצטרפו לאינתיפאדת העובדים - אין עבודה לג’נוסייד' ו'כיכר הילדים הפלסטינים השהידים'".

ההפגנות אורגנו בידי קבוצת No Azure for Genocide, שדרשו שמיקרוסופט "תנתק קשרים עם ישראל". נסרין ג’ראדאת, עובדת מיקרוסופט בת 29, אמרה לגרדיאן: "כל שנייה שאנחנו מחכים, המצב בפלסטין רק מחמיר. אנשים נעשים רעבים יותר ויותר. עוד ועוד אנשים מופצצים. הגיע הזמן להסלים, בכל דרך שנוכל".

"המחאה הסתיימה לאחר כשעתיים, כשהמשטרה הורתה למפגינים להתפזר ואיימה כי ייעצרו בגין הסגת גבול", נכתב.

דובר מיקרוסופט אמר שהקבוצה "התבקשה לעזוב, והיא עזבה". והוסיף, "בהתבסס על סקירות, שכללו ראיונות עם עשרות עובדים ובדיקת מסמכים, לא מצאנו עד כה שום ראיה לכך שטכנולוגיות Azure ו־AI של מיקרוסופט שימשו למעקב או לפגיעה באנשים בסכסוך בעזה".

מתוך הגרדיאן מאת אנדרו בנקומב. לקריאת הכתבה המלאה.