ועדת השרים להצטיידות אישרה את תוכנית משרד הביטחון וצה"ל להגדלה משמעותית של קצב ייצור טנקי המרכבה ונגמ"שי הנמר והאיתן, בהיקף של יותר מ-5 מיליארד שקל.

● בלעדי | רחפן לכל חייל? צה"ל ירכוש 5,000 רחפני תקיפה מאקסטנד

● בלעדי | מכפיל כוח בתחום יירוט הכטב"מים? הפרויקט של רפאל והסטארט-אפ מחיפה

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הביאו לאישור ועדת השרים להצטיידות את התוכנית, שתאפשר להרחיב ולהאיץ את ייצור הרק"ם בעוד עשרות רבות של טנקי מרכבה ונגמ"שי נמר ואיתן.

את פרויקט האצת הרק"ם מובילה מינהלת המרכבה והרק"ם (מנת"ק) במשרד הביטחון, בשיתוף עם מינהל הרכש הביטחוני, אגף התכנון, זרוע היבשה ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל.

במסגרת תוכנית ההאצה, משרד הביטחון יפעל להגדלת סד"כ הרק"ם תוך הגברת קצב ייצור טנקי ה"מרכבה ברק", את נגמ"ש הנמר ואת הנגמ"ש הגלגלי איתן, כולל גרסת איתן עם צריח 30 מ"מ.

תוכנית האצת הרק"ם כוללת הרחבה של תשתיות הייצור בתעשיות רבות ברחבי הארץ, שרבות מהן ממוקמות בפריפריה, וכן תכלול את הרחבת תשתית הייצור במפעל המרכבה והרק"ם שבמרכז השיקום והאחזקה (מש"א) - זאת כחלק מאסטרטגיית מנכ"ל משרד הביטחון להרחיב את בסיס הייצור הביטחוני ישראלי. התוכנית צפויה להרחיב גם את מעגל ספקי מנה"ר, כדי לתמוך בוצרכי הייצור הגדלים.

ההחלטה להצטייד בטנקים ובנגמ"שים נוספים מפיתוח ישראלי נובעת מהצלחת הרק"ם המתקדם בלחימה וחלק ממהלך רחב לחיזוק יכולות התמרון של צה"ל, עם כלים שצברו למעלה ממיליון קילומטרים של נסיעה מבצעית מתחילת מלחמת "חרבות ברזל".

פרויקט האצת הרק"ם יועבר כעת לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון בכנסת, ולאחר אישורה יוכל משרד הביטחון להתקדם לחתימה על עסקאות רכש עם עשרות תעשיות בהיקף של מיליארדי שקלים.