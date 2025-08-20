ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בהיקף של כ-5 מיליארד שקל: יוגבר ייצור טנקי מרכבה ונגמ"שי נמר ואיתן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
צה"ל

בהיקף של כ-5 מיליארד שקל: יוגבר ייצור טנקי המרכבה ונגמ"שי נמר ואיתן

ההחלטה להצטייד בטנקים ובנגמ"שים נוספים מפיתוח ישראלי נובעת מהצלחת הרק"ם המתקדם בלחימה וחלק ממהלך רחב לחיזוק יכולות התמרון של צה"ל, עם כלים שצברו למעלה ממיליון קילומטרים של נסיעה מבצעית מתחילת המלחמה

דין שמואל אלמס 09:38
נגמ''ש האיתן / צילום: באדיבות מנת''ק
נגמ''ש האיתן / צילום: באדיבות מנת''ק

ועדת השרים להצטיידות אישרה את תוכנית משרד הביטחון וצה"ל להגדלה משמעותית של קצב ייצור טנקי המרכבה ונגמ"שי הנמר והאיתן, בהיקף של יותר מ-5 מיליארד שקל.

בלעדי | רחפן לכל חייל? צה"ל ירכוש 5,000 רחפני תקיפה מאקסטנד
בלעדי | מכפיל כוח בתחום יירוט הכטב"מים? הפרויקט של רפאל והסטארט-אפ מחיפה

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הביאו לאישור ועדת השרים להצטיידות את התוכנית, שתאפשר להרחיב ולהאיץ את ייצור הרק"ם בעוד עשרות רבות של טנקי מרכבה ונגמ"שי נמר ואיתן.

את פרויקט האצת הרק"ם מובילה מינהלת המרכבה והרק"ם (מנת"ק) במשרד הביטחון, בשיתוף עם מינהל הרכש הביטחוני, אגף התכנון, זרוע היבשה ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל.

במסגרת תוכנית ההאצה, משרד הביטחון יפעל להגדלת סד"כ הרק"ם תוך הגברת קצב ייצור טנקי ה"מרכבה ברק", את נגמ"ש הנמר ואת הנגמ"ש הגלגלי איתן, כולל גרסת איתן עם צריח 30 מ"מ.

תוכנית האצת הרק"ם כוללת הרחבה של תשתיות הייצור בתעשיות רבות ברחבי הארץ, שרבות מהן ממוקמות בפריפריה, וכן תכלול את הרחבת תשתית הייצור במפעל המרכבה והרק"ם שבמרכז השיקום והאחזקה (מש"א) - זאת כחלק מאסטרטגיית מנכ"ל משרד הביטחון להרחיב את בסיס הייצור הביטחוני ישראלי. התוכנית צפויה להרחיב גם את מעגל ספקי מנה"ר, כדי לתמוך בוצרכי הייצור הגדלים.

ההחלטה להצטייד בטנקים ובנגמ"שים נוספים מפיתוח ישראלי נובעת מהצלחת הרק"ם המתקדם בלחימה וחלק ממהלך רחב לחיזוק יכולות התמרון של צה"ל, עם כלים שצברו למעלה ממיליון קילומטרים של נסיעה מבצעית מתחילת מלחמת "חרבות ברזל".

פרויקט האצת הרק"ם יועבר כעת לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון בכנסת, ולאחר אישורה יוכל משרד הביטחון להתקדם לחתימה על עסקאות רכש עם עשרות תעשיות בהיקף של מיליארדי שקלים.