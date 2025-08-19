ב-20 מיליון שקל: אקסטנד תספק אלפי רחפני תקיפה לצה״ל

חברת הרחפנים הישראלית אקסטנד (XTEND) היא הזוכה במכרז הרחפנים של זרוע היבשה וחטיבת הלוגיסטיקה בצה"ל, כך נודע לגלובס. החברה תספק כ-5,000 רחפני תקיפה פשוטים (FPV) בעלות משוערת של 3,500 של ליחידה, כך שעלות המכרז נאמדת בסכום צנוע יחסית של עד 20 מיליון שקל, כולל עמדות הפעלה ומשקפי מציאות שאותם עונדים המפעילים.

מדובר ברחפנים בגודל של 10 אינץ', בעלי כושר נשיאת מטען של 2.5 ק"ג, המספיק בדרך כלל למטען חבלה קטן. משום כך, ההערכה היא שמדובר ברחפני תקיפה מתאבדים לשימוש חד פעמי המיועד לגדודים הלוחמים, ככל הנראה לרמה המחלקתית.

אקסטנד גברה על חברות כמו רובוטיכאן, טהירו, קופטרפיקס, אלביט ואחרות - למרות שהרחפן שאותו תייצר איננו מצוי כיום בארסנל שלה. מדובר ברחפן תקיפה (FPV) זול, שאפיין את הרחפנים הראשונים שהטיסה לפני כחמש שנים, כאשר נשכרה להוריד את בלוני הנפץ ששיגר החמאס. רחפני התקיפה שיסופקו לצבא. מומחי רחפנים בתעשייה נוטים להשוות בינו לבין ה"עטלף", רחפן התקיפה של חברת דרוניקס מפתח תקווה, שלא זכתה במכרז בסופו של דבר.

כפי שנחשף בגלובס בעבר, המכרז זכה לביקורת בקרב חברות הרחפנים בשל המחיר הנמוך ליחידה, שמכתיב את דגם הרחפן הפשוט והזול ביותר והפך אותו לחסר כדאיות כלכלית עבור חלקן, וכן בשל העובדה שהמפרט שלו מכיל רכיב סיני, משדר וידאו המיוצר על ידי חברה הממוקמת בהונג קונג. תחילה, התנגדה מפא"ת לדרישה זו, במיוחד לאחר שעודדה פיתוח של תשתיות תקשורת דיגיטלי לרחפנים.

מאחורי הבקשה לציוד סיני עומדים ככל הנראה שיקולי עלות, אף על פי שהחברות הישראליות יודעות להציע פתרון תקשורת חלופי בהפרש מחירים של עשרות דולרים ליחידה. בעוד שארה"ב חוסמת ייבוא של ציוד סיני לתשתיות לאומיות וציוד צבאי, צה"ל כבר ביצע הזמנה של רחפנים סיניים מתוצרת DJI ואוטל, כפי שחשף גלובס בעבר.

המצדדים במכרז טוענים כי מדובר ברכיב וידאו חד כיווני, כלומר, כזה המשדר אך ורק אל קסדת ההפעלה של הרחפן וכי בלאו הכי הוא צפוי לעבור תהליך "עיקור" על ידי אנשי זרוע היבשה, כלומר לחסום עד כמה שאפשר התכנות של מנגנוני פריצה ומעקב.

"מעט מדי, מאוחר מדי"

המכרז, אמנם, מפרט אספקה של 5,000 יחידות, אך הוא טומן אפשרות לייצר 5,000 יחידות נוספות. מדובר במהלך חיובי של הצבא - לאפשר ליותר חיילים להתנסות בצורה זו של לוחמה - התקפת האויב באמצעות רחפני תקיפה, אך מומחים מעריכים כי מדובר בחזקת "מעט מדי, מאוחר מדי" - באוקראינה משנים רחפני התקיפה את הלחימה ומסייעים בהשמדת כוחות משוריינים ורגלים משני הצדדים. אוקראינה התחייבה לייצר כ - 4.5 מיליון רחפנים עד סוף השנה, בעוד שרוסיה צפויה לייצר בין 3 ל-4 מיליון רחפנים.

אקסטנד כבר מוכרת היטב במערכת הביטחון: היא ציידה את צה"ל וגם את הפנטגון ברחפני תקיפה מסוג "סקורפיו" וזכתה בהישג כשהפכה לחברה הראשונה בארה"ב שמקבלת אישור להפעלת רחפן חמוש מתאבד. בחודש יולי זכתה במכרז לאספקת נחילי רחפנים עבור משרד ההגנה האמריקאי בהיקף של 10 מיליון דולר ושצפוי לכלול את ייצורם של אלף מערכות "סקורפיו".

לשם כך, הקימה בטמפה שבפלורידה פס ייצור עבור רחפנים אלה. לפי ההערכה, החברה גברה בארה"ב על חברות כמו אנדוריל, ברינג ו - PDW בין השאר מפני שהיא היחידה המאפשרת אספרה של נחיל רחפנים חמוש עם נסיון קרבי מוכח, המאפשר הפעלה מרחוק.

מחברת אקסטנד ודובר צה"ל לא נמסרו תגובות.