"תישאר חשופה": לארה"ב יש מלאי נמוך מדי של טילי מערכת ההגנה

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● מערכת הנשק הרוסית שהגיעה לאיראן ומדאיגה את ישראל

● קרן העושר הנורבגית חיסלה השקעות בעוד שש חברות ישראליות

1הדיפנס ניוז: "ארה"ב זקוקה דחוף למיירטי THAAD"

"המלאי של מערכת ההגנה האמריקאית THAAD נמוך באופן בלתי מתקבל על הדעת, ועלול להשאיר את כוחות ארה"ב חשופים במלחמה עתידית", נכתב בדיפנס ניוז במאמר דעה של ברדלי באוומן ולוק מילר מהמרכז CMPP- Center on Military and Political Power. השניים קוראים לארה"ב "להגדיל את המלאי מחדש".

"במהלך מלחמת 12 הימים איראן שיגרה למעלה מ־500 טילים בליסטיים לעבר ישראל, וכ־12 נוספים לעבר בסיס אמריקאי בקטאר. ארה"ב סייעה לישראל ביירוט חלק גדול מהטילים הבליסטיים, בין היתר באמצעות כמה סוללות THAAD", נכתב. בוול סטריט ג’ורנל דווח כי "שוגרו יותר מ־150 מיירטים", מה ש"מהווה בערך רבע מן המלאי הכולל של מיירטי THAAD בארה"ב".

למרות ש"סוכנות ההגנה מפני טילים של ארה"ב העניקה בסוף החודש שעבר שינוי בחוזה בהיקף של 2.06 מיליארד דולר לייצור מיירטי THAAD", הצעד "בלתי מספיק". החוקרים טוענים כי "הקונגרס צריך לסייע באמצעות אישור בקשת הממשל להעביר כספים בין תוכניות כדי לרכוש יותר מיירטים, להעניק מימון שיאפשר רכישת הכמות המקסימלית שהתעשייה יכולה לייצר בשנה הפיסקלית הבאה, ולדחוף את הפנטגון והתעשייה להרחיב את יכולת הייצור במהירות האפשרית".

לפי החוקרים, "אם לארה"ב היה קושי להתמודד עם ארסנל איראן, דמיינו מה עלול לקרות בעימות עם סין, שלה יש כ־2,700 טילים בליסטיים קצרי, בינוני ובינוני־ארוך טווח - והיא ממשיכה לבנות עוד".

בנוסף, גם מצד רוסיה המצב חמור. "רוסיה הכפילה את ייצור הטילים הבליסטיים שלה מ־2023 ל־2024, וממשיכה להרחיבו". גם צפון קוריאה "ממשיכה לקדם את תוכנית הטילים שלה כדי לאיים על מטרות אזוריות ועל המולדת האמריקאית" מה שמדגיש "את הצורך במערך הגנה אמריקאי חזק יותר ובמלאי מיירטים מספק".

מתוך הדיפנס ניוז, מאת ברדלי באוומן ולוק מילר. לקריאת הכתבה המלאה.

2בלומברג: "אחרי המכה הקשה, הבכירים של איראן קמו על הרגליים"

אחרי מלחמת 12 הימים עם ישראל וחיסול רבים בצמרת המשטר האיראני, "משמרות המהפכה כעת חיוני יותר מתמיד להישרדות הרפובליקה האסלאמית", פורסם בבלומברג.

עבדולראסול דיבסלאר, מומחה לאסטרטגיה צבאית של איראן, אמר לבלומברג כי "התקפת ישראל חיזקה את מעמד משמרות המהפכה ברפובליקה האסלאמית. המלחמה אישרה עד כמה הארגון חשוב".

עלי אלפונה, עמית בכיר במכון מדינות המפרץ הערביות, אמר לבלומברג כי משמרות המהפכה השתרשו "בפוליטיקה, בכלכלה ובחברה של איראן", מה שמציב אותם בפוזיציה טובה "לשלוט בהנהגה הקולקטיבית החדשה של המדינה ולהמשיך בהשתלטות ההדרגתית על מוסדותיה".

"המלחמה בת 12 הימים חשפה את כישלונות המודיעין של המשמר", אמר אלפונה. "עם זאת, אובדן היוקרה של המשמר לא צפוי להוביל לכניעתו". כעת לדבריו, זה סביר יותר שהארגון "יפנה לעבר הרתעה גרעינית".

מוהסן סאזגארה, ממייסדי משמרות המהפכה שהספיק לעזוב את הארגון, אמר לבלומברג כי "מעולם לא דמיין שמה שהיה בעצם צבא גרילה יתפתח למה שהוא מכנה כיום 'נחש בעל שבעה ראשים'". והוסיף כי במקור "זה לא היה אמור להיות ארגון גדול. כעת זה מפלצת. יש לו אצבע בכל חלק של המדינה".

"סאזגארה מעריך שלמשמר יש כ־170 אלף אנשי סגל פעילים, כולל אנשי בסיג' המשמשים לעיתים לפיזור מחאות ולאכיפת התנהגות ציבורית, וכן 'כמה מיליונים' שמועסקים באופן פחות רשמי על ידי הארגון ועסקיו", נכתב.

מתוך בלומברג, מאת גולנאר מותווללי. לקריאת הכתבה המלאה.

3"מחשש לתקיפה": אלפי פלסטינים עוזבים את עזה

בעקבות החשש מפני מתקפה קרקעית של ישראל, "אלפי פלסטינים עזבו את בתיהם באזורים המזרחיים של עזה, הנמצאים כעת תחת הפצצות בלתי פוסקות", פורסם באל-ערביה.

אחמד מהיסן, מנהל מקלט פלסטיני סמוך למזרח עזה, אמר כי כבר "995 משפחות עזבו את האזור בימים האחרונים דרומה".

"מהיסן העריך את מספר האוהלים הדרושים למקלט חירום ב־1.5 מיליון, ואמר שישראל אפשרה כניסה רק של 120 אלף אוהלים לרצועה במהלך הפסקת האש בינואר־מרץ", נכתב.

הכלכלן הפלסטיני מוחמד אבו ג’יאב אמר לעיתון כי "חלק מהאנשים למדו מהניסיון הקודם, והם לא רוצים להיות מופתעים. בנוסף, יש שחושבים שעדיף לעבור מוקדם כדי למצוא מקום".

מתוך אל-ערביה. לקריאת הכתבה המלאה.

4דרך סיפור של ילד אחד, הוול סטריט ג'ורנל מעניק הצצה לחיי הילדים בעזה

איברהים אבועודה, ילד עזתי בן 13, נפצע מפיצוץ בעזה ואיבד את ידו. הוול סטריט ג'ורנל מתארים את מסעו של איברהים מעזה ועד בית החולים בארה"ב. "המלחמה בעזה גבתה מחיר כבד במיוחד מהילדים. משרד הבריאות בעזה מעריך כי נהרגו בערך 18,430 ילדים בסכסוך מאז אוקטובר 2023", נכתב בעיתון הכי גדול בארה"ב.

כאשר רוב בתי החולים בעזה "הושמדו או הושבתו", חלק מהילדים נאלצים לעזוב בטיסות פינוי למדינות ערביות. "רק מעטים מהילדים הפצועים קשה נלקחו בשקט לארה"ב לטיפול", נכתב. צה"ל אמר בתגובה לוול סטריט ג'ורנל כי איברהים שהה לצד "תשתיות טרור" בנוסף לכך ש"הנזק הצפוי הנלווה לאזרחים ולרכוש אזרחי אינו מופרז ביחס ליתרון הצבאי הצפוי מהתקיפה".

כאשר איברהים הגיע לבית החולים אמרו לאימו כי ימיו ספורים ונמנעו מלעזור לה. "האם התחילה לגנוב גזה וחומרי חיטוי כדי לנקות את פצעי בנה בעצמה. היא פנתה לעיתונאים מחוץ לבית החולים, וביקשה מהם לצלם אותה כשהיא מוציאה רסיסים מגופו של איברהים. היא חשבה שמהומה תמשוך את תשומת־הלב של הצוות הרפואי. זה הצליח. מנהל בית החולים הבטיח לעזור, וביום העשירי לשהותם שם קיבל איברהים שתי מנות דם, ולאחר מכן ניתוח נוסף בזרועו. לאחר שהוסר הרקמה הנגועה, הסתיים הגדם מעל המרפק".

עמותה אמריקאית בשם Kinder Relief נתקלה בסרטון של איברהים והחליטה לסייע לו להגיע לבית חולים שדה אמריקאי. "חולים במצבים חמורים מספיק יכלו לבקש אישור ממשרד הבריאות בעזה לעזוב; פקידי בריאות היו מעבירים את השמות למצרים, שבאותו הזמן אפשרה לזרים ולפלסטינים פצועים מסוימים לעבור במעבר הגבול. מצרים הייתה אז מעבירה את השמות לישראל לשיקול".

בישראל דחו 15 פעמים את בקשותיה של המשפחה, "בכירים אמריקאים אומרים שישראל לעיתים קרובות מונעת יציאה מפלסטינים, שלדבריה יש להם קשר כלשהו לחמאס. אבועודה אמרה שלא היא ולא קרוביה היו מעורבים בחמאס".

בסופו של דבר עמותה המסייעת בפינוי של ילדים עזתים יצרה קשר עם האם ופינתה את איברהים לבית חולים בשיקגו, ארה"ב. בית החולים בנה לאיברהים יד פרוטזה והוא עבר "חודשים של פיזיותרפיה".

מתוך הוול סטריט ג'ורנל, מאת צ’או דנג. לקריאת הכתבה המלאה.