מערכת הנשק הרוסית שהגיעה לאיראן ומדאיגה את ישראל

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● טראמפ רוצה להוציא את כוחות יוניפי"ל מלבנון, וצומת הדרכים של איראן

● פרשנות | הירי לישראל: משלמים בריבית דריבית על הבורות בנוגע לחות'ים

1העולם נדהם: "אחת ההפגנות הגדולות מאז תחילת המלחמה"

יום השביתה אתמול (א') הוציא מאות אלפי ישראלים לרחובות בקריאה להפסקת המלחמה ולהשבת כל החטופים. העולם לא נשאר אדיש, וההפגנות משכו את תשומת לבם של העיתונים הגדולים בעולם. בניו יורק טיימס כתבו כי העצרת המרכזית "התקיימה לאחר יום של מחאה ברחבי הארץ ביוזמת משפחות החטופים, בשעה שכוחות צה"ל נערכים להרחבת המתקפה ברצועה, חרף גינויים בינלאומיים נרחבים וקריאות לסיום המלחמה".

"משפחות החטופים ותומכיהם חסמו כבישים ראשיים, הניפו דגלי ישראל ונשאו שלטים עם תמונות החטופים", נכתב בניו יורק טיימס. אולם, "למרות הלחץ המקומי והבינלאומי, נתניהו הזהיר כי צה"ל יפלוש שוב לעיר עזה בשבועות הקרובים אם חמאס לא יניח את נשקו" ומשפחות החטופים "חוששות שחייהם של יקיריהן ייפגעו במהלך כזה".

ב-CNN כינו את ההפגנה "אחת הגדולות מאז תחילת המלחמה בעזה", וכתבו כי "השביתה הארצית ותנועת המחאה התרחבו לאורך יום ראשון, כשהמפגינים דורשים מהממשלה לפעול לשחרורם של 50 חטופים שעדיין מוחזקים בעזה. אנשים מחו גם מול בתי שרים בממשלה".

ברשת האמריקאית התייחסו לסרטון החדש של החטוף מתן צנגאוקר, שהוקרן אתמול בכיכר החטופים, וכתבו כי "בסרטון מופיע צנגאוקר כשראשו מגולח והוא פונה אל אחיותיו ואל בת זוגו, שנחטפה יחד איתו מקיבוץ ניר עוז ושוחררה לאחר 50 יום בנובמבר 2023. זנגאוקר אומר בסרטון: "טטו (נטלי), שני, אילנה - אני מתגעגע אליכן, ובעזרת השם ניפגש בקרוב. לכל מכרי, כל חבריי - תצאו ותעשו רעש כמו שרק אתם יודעים".

גם ב-BBC התייחסו ליום המחאה וכתבו "ההמון הגדול ביותר נראה ביום ראשון בתל אביב".

מתוך הניו יורק טיימס מאת ג'ונתן רייס ואהרון בוקסרמן. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך ה-CNN מאת טל שלו ודנה קרני. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך ה-BBC מאת אסיה רובינס. לקריאת הכתבה המלאה.

2חדשות מדאיגות לישראל: המערכת הרוסית המתקדמת נצפתה באיראן

מערכת לוחמה אלקטרונית מתקדמת תוצרת הרוסים, Krasukha, נצפתה באיראן. המערכת תוכננה לשבש תקשורת ולפגוע ביכולות גילוי של מכ"מים ולוויינים מערביים. כעת, "העברת המערכת מרוסיה לטהרן מסמלת הסלמה משמעותית בנוף הלוחמה האלקטרונית של האזור, עם השלכות מרחיקות לכת על ישראל, המפרץ, ופיקוד המרכז של ארה"ב", פורסם באתר הביטחוני Defence Security Asia.

"המיקום המדויק של המערכות לא פורסם מטעמי ביטחון מבצעי, אך משקיפי ביטחון מציינים כי זו הפעם הראשונה שבה נצפתה סדרת Krasukha באיראן לאחר שנים של ספקולציות ודיווחים מודיעיניים בלתי מאומתים", נכתב.

מערכת Krasukha "נחשבת לאחת הפלטפורמות הקרקעיות ללוחמה אלקטרונית המתוחכמות ביותר שנמצאות כיום בפריסה פעילה" והגעתה לאיראן מסמנת "הסלמה משמעותית בעמדה ההגנתית - ואולי גם ההתקפית - של המדינה בתחום הלוחמה האלקטרונית", נכתב.

האתר מציין כי ההתפתחות מדאיגה את ישראל, סעודיה וארה"ב. "כולם מסתמכים במידה רבה על פלטפורמות סיור אוויריות, איסוף מודיעין, ונשק מונחה מדויק, שיכולים להיות פגיעים לשיבוש מתקדם". המערכת עלולה לספק לאיראנים "עליונות אווירית ואלקטרונית באזורים שנויים במחלוקת כמו מצר הורמוז", נכתב.

מתוך ה-Defence Security Asia. לקריאת הכתבה המלאה.

3אוסטרליה משקיעה מיליארדים בחברות נשק ישראליות, וזה עלול לפגוע בה

"ממשלת אוסטרליה מסתכנת בהפרת החוק הבינלאומי, תוך שהיא משקיעה מיליארדים מכספי הציבור בעסקאות נשק עם ישראל", פורסם באתר החדשות העצמאי האוסטרלי Michael West Media.

"ממשלת אוסטרליה העבירה סכום של 2.5 מיליארד דולר ממסי הציבור ליצרניות נשק ישראליות במהלך שני העשורים האחרונים באמצעות חוזי ממשלה", נכתב. "אך זו רק קצה הקרחון. הסכום האמיתי גבוה בוודאות". זאת משום שממשלת אוסטרליה "אינה מחויבת לחשוף הסכמים עם קבלני משנה, כמו העסקה בשווי 900 מיליון דולר בין חברת אלביט לחברת האנווה (Hanwha) הדרום קוריאנית לאספקת כלי רכב משוריינים לצבא האוסטרלי", נכתב.

לארה ח'ידר, עורכת דין בכירה במרכז האוסטרלי לצדק בינלאומי, אמרה לאתר כי כעת "החוזים חושפים את אוסטרליה לסיכון של הפרת התחייבויותיה על פי המשפט הבינלאומי. מדינות קיבלו אזהרה שישראל עשויה לבצע מעשים בלתי חוקיים מבחינת המשפט הבינלאומי, בהקשר לפעילותה הצבאית ולכיבוש הלא חוקי של השטחים הפלסטיניים. מוטלת על מדינות החובה להפסיק כל סיוע או עזרה לישראל הנוגעים לביצוע המעשים הללו. אחרת, הן עלולות להיחשב כשותפות לעבירה בינלאומית".

מתוך Michael West Media מאת סטפני טראן. לקריאת הכתבה המלאה.

4בירדן מחזירים את שירות החובה

ירדן מחזירה את שירות החובה הלאומי במדינה. בתחילת השבוע, במהלך פגישה עם צעירים ממחוז אירביד, הודיע יורש העצר של ירדן, הנסיך חוסיין בן עבדאללה, על "החייאת שירות החובה הלאומי במדינה". יורש העצר אמר כי "הירדנים חייבים להיות מוכנים לשרת ולהגן על מדינתם", פורסם בנשיונל.

"ההכרזה באה בזמן שבו ירדן מנסה להקרין עמדה תקיפה כלפי ישראל בתגובה למלחמה בעזה. ירדן עצרה שיתופי פעולה עם ישראל בפרויקטים של תשתיות ופיתוח, אך ממשיכה לייבא כמויות גדולות של מים וגז מישראל", נכתב.

החייאתו של שירות החובה הלאומי מגיע לאחר 34 שנים בהם היה מבוטל. "ירדן ביטלה את שירות החובה בשנת 1991. עד אז גברים בני 18 עד 40 נדרשו לשרת בצבא במשך שנתיים. כיום ירדן נשענת על סיוע אמריקאי ויש לה הסכם הגנה עם ארה״ב, במסגרתו מוצבים אלפי חיילים אמריקאים בשטחה".

מתוך הנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.