שותפות האחים סבירסקי, בבעלות משפחת זלוף, המחזיקה בקרקע בשכונת פלורנטין בתל אביב, פנתה היום (א') לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לבטל פסק בוררות שנתן הבורר איתן אורנשטיין, נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר, בסכסוך בינם לבין חברת יזמות הנדל"ן בולווארד טרה, שבעליה הם עמי פדרמן מבעלי רשת מלונות דן, ארז נבון ומנכ"ל החברה שי פולונסקי.

פסק הבוררות שניתן באפריל 2026, אשר אורכו 70 עמודים, קבע כי בעלי הקרקע סבירסקי ישלמו לחברה היזמית 55 מיליון שקל במסגרת סכסוך הנוגע לפרויקט שלא יצא לפועל. החיוב ממשיך לצבור ריבית של מאות אלפי שקלים מדי שבוע.

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בעלי הקרקע טוענים טענה חריגה, לפיה לאורנשטיין יש זיקה, אשר נוצרה במהלך הבוררות, שלא גולתה להם. הזיקה הנטענת היא שעו"ד ז'ק חן, סנגורו של אורנשטיין בחקירה הפלילית המתנהלת נגדו, הוא אחיו של עו"ד דוד חמו, בכיר במשרד פירון, המייצג את בולווארד בהליכים אחרים הנוגעים לאותו הסכסוך. יודגש כי בהליך הבוררות, בולווארד מיוצגת על-ידי משרד ארנון, תדמור-לוי.

לטענת האחים סבירסקי, אורנשטיין ובולווארד היו צריכות לגלות להם על הקשר בין סנגור הבורר לבין אחיו המייצג את החברה. לטענתם, גם אם הבורר אורנשטיין לא ידע על הקשר - היה עליו לברר עם עורך דינו (ז'ק חן) בדבר בני משפחתו העוסקים בעריכת דין. גורמים בענף מסבירים כי על הליך בוררות קיים חיסיון. כלומר, אורנשטיין לא יכול לברר על תיקים ספציפיים מול מקורבים לו.

עוד צוין בבקשה כי עו"ד צבי פירון, העומד בראש משרד עורכי הדין פירון, שליווה את בולווארד, מחזיק בעקיפין במניותיה ב-2.7%. בנוסף, נטען כי קיימים קשרי נאמנות רבי-שנים לעו"ד פירון עם משפחת פדרמן, שבניה נמנים עם בעלי המנית והדירקטורים בחברה היזמית.

סיכוי נמוך שהבקשה תתקבל

הבוררות החלה בשנת 2022 ועסקה בשאלה מי מהצדדים אחראי לביטול הפרויקט ולנזקים הכספיים שנגרמו. בשנת 2024 שכר הבורר אורנשטיין את שירותיו של עו"ד חן, בפרשה בה נחשד בשל התכתבויות עם ראש לשכת עורכי הדין שלעבר אפי נוה (החקירה עדיין לא הסתיימה - נ.ש.).

עו"ד דוד חמו הוא מנהל מחלקת הליטיגציה ושותף במשרד פירון, שייצג את בולווארד בהליכים משפטיים שעסקו בסכסוך הנוגע לפרויקט בפלורנטין. בבקשה צוין כי משרד פירון ליווה את בולווארד בפרויקט במשך למעלה מעשור, בהתקשרות עם סבירסקי, בהסכמי הרוכשים ובהליכים המשפטיים שהובילו למינויו של אורנשטיין.

על פניו, נראה כי סיכויי הבקשה להתקבל נמוכים, שכן בתי המשפט לא ממהרים להתערב בפסקי בוררות, בפרט כאשר הקשר הנטען הוא רחוק.

ממשרד פירון נמסר: "הקשר בין בולווארד לבין משרד פירון ועו"ד חמו, כמו גם החזקתו העקיפה של עו"ד צבי פירון במניות בולווארד, היו ידועים לשני הצדדים בבוררות. משרד פירון לא ייצג את בולווארד בבוררות זו, וכל ניסיון לטעון לזיקה לבורר בשל היותם של עו"ד חמו ועו"ד חן אחים - הוא חסר בסיס".

"חשש ממשי למשוא-פנים"

האחים סבירסקי טוענים נגד פסק הבוררות כי קיימים בו קשיים משפטיים ולוגיים, והם אלה שהובילו אותם לפנות לחברת המודיעין והאסטרטגיה פרוקסימה-x, חברה של יוצאי קהילת המודיעין בראשה עומד אסא רם, ובאמצעותה נודע הקשר הנטען בבקשה.

בעלי הקרקע טוענים גם כי גרסאות שנמסרו בהליכים בהם מייצג עו"ד חמו את בולווארד עמדו בפני הבורר. באפריל 2025 נחתם הסכם פשרה בתביעה של הרוכשים נגד בולווארד, ההסכם הוגש לבורר, ובולווארד ביקשה להטיל את העלות על סבירסקי.

לטענת האחים סבירסקי, הם לא נדרשים להוכיח מניע פסול או השפעה מודעת על הבורר, והמבחן הוא "חשש ממשי ואובייקטיבי למשוא-פנים". לטענתם, הקשר בין האחים ומעורבות עורך הדין האח ובעלי המשרד שלו בחברת בולווארד מקימים את החשש שמצדיק את פסילת פסק הבוררות.

55% מהנזקים הוטלו על בעלי הקרקע

הרקע למחלוקת הוא פרויקט שחברת בולווארד התחייבה לקדם על מקרקעי סבירסקי בשטח של 2.8 דונם ברחוב אילת בתל אביב. ההתקשרות נעשתה בשנת 2013. החברות חתמו על הסכם לביצוע פרויקט בנייה למגורים, שנועד להקים 188 דירות בשני בניינים בשטח של כ-1,000 מ"ר. החברה היזמית מכרה יחידות בפרויקט ופעלה לקבל היתר בנייה. במשך כחמש שנים לא הושג היתר בנייה, ולבסוף בוטלו הסכמי המכר עם הרוכשים.

מהלכים אלה הובילו למחלוקת בין בעלי הקרקע לבולווארד במקביל להגשת תביעה של קבוצות רוכשים. המחלוקת נדונה בתביעה ותביעה שכנגד בבית המשפט המחוזי בתל אביב מ-2019.

בשנת 2022 החלה הבוררות בפני אורנשטיין. במסגרת הבוררות טענה החברה היזמית כי אי-חתימתם של בעלי הקרקע על מסמכי הליווי הבנקאי גרמה לכישלון הפרויקט ולנזקיה. אורנשטיין קיבל את הטענה, כך ש-55% מהנזקים הוטלו על בעלי הקרקע. הוא הכיר בכך שגורמים נוספים הביאו לכישלון הפרויקט, וקבע כי לא הוכח שחתימתה הייתה מביאה להשגת היתר לפרויקט.

האחים סבירסקי הגישו קודם לכן, באפריל 2026, בקשה לפסילת פסק הבוררות בעילה אחרת של השתק שיפוטי. השבוע צפוי דיון בבקשה זו.

את האחים סבירסקי מייצגים בהליך עורכי הדין רועי סלוקי וירון אבידן ממשרד סלוקי. את בולווארד טרה מייצגים עורכי הדין ברק טל ותומר בר-נתן ממשרד ארנון, תדמור-לוי.