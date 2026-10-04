פרשת "יד לוחצת יד": בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר בחשד לשוחד

חקירת פרשת "יד לוחצת יד": ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 נחקרת פרשיית משנה חדשה נגד בכיר בעירייה במרכז הארץ, בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה.

● הותר לפרסום: עידן דוד, לשעבר יו"ר נתיבי איילון, נחקר בחשד להפרת אמונים וזיוף

● "תוכנית עבריינית מתוחכמת": 22 חודשי מאסר לנאשם בפרשת חשבוניות פיקטיביות

הבוקר (א'), במסגרת החקירה, עיכבו שוטרי היחידה את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ובמשרדו בעירייה, תפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית.

בנוסף זומנו מעורבים נוספים לחקירה במשרדי יאח"ה בלהב 433.

נזכיר כי פרשת השחיתות בהסתדרות - או בשמה הרשמי "יד לוחצת יד" - התפוצצה בחודש נובמבר האחרון, עם גל מעצרים כמעט חסר תקדים שכלל בין השאר את יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, את סוכן הביטוח הבכיר עזרא גבאי ועוד.

הרחבה מיד

*** הבכיר בעירייה ויתר החשודים בפרשת "יד לוחצת יד" לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.