הותר לפרסום: עידן דוד, יו"ר נתיבי איילון, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזוייף והגשת תצהיר כוזב. דוד עוכב לחקירה, נערך חיפוש בביתו ובמשרדו, ונתפסו מסמכים לצורכי החקירה. בסיום החקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

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ברקע, לפני כשבועיים פורסם תחקיר "המבקר" בחדשות 12, שבו נטען כי דוד "שיפץ" את קורות חייו וניפח את ניסיונו הניהולי באופן שיטתי כדי לעמוד בתנאי הסף למשרה בחברה ולייצר מצג שווא כי הוא בעל ניסיון ניהולי בכיר. לאחר התחקיר, במשטרה פתחו בחקירה.

מוקדם יותר השבוע, כפי שנחשף בגלובס, וועדת המינויים בראשות השופטת שולמית דותן הדיחה את דוד מתפקידו, הזכירה את פנייתו של העיתונאי יוסי מזרחי מחדשות 12 במסגרת התחקיר שערך, ואף ציינה כי היקף הכספים שניהל דוד במסגרת חברת "מגדלית" היה נמוך משמעותית מהמוצהר על ידו בעת מינויו, כשהיקף הכנסותיה עמד על כ-17 מיליון שקל לעומת דיווחו של דוד על סך 800 מיליון שקל. בנוסף, דוד הודח גם מתפקידו כחבר דירקטוריון.

במקביל, בממשלה נערכו השבוע לגיבוש תביעה אזרחית נגד דוד. ההערכה היא שהתביעה תהיה בין היתר על קבלת שכר שלא כדין בסך המוערך בכ־300 אלף שקל וכן בפגיעה במוניטין החברה.

דוד נכנס לתפקיד ביולי שעבר, והוא היה מועמדו של השר דוד אמסלם, הממונה על החברות הממשלתיות, לדירקטור בחברת נתיבי איילון. בתפקידו האחרון הוא שימש כמנכ"ל עיריית אשקלון תחת ראש העיר תומר גלאם. הוא מילא את התפקיד במשך שלוש שנים והתפטר חודשים לפני הבחירות המקומיות האחרונות.

חברת נתיבי איילון אחראית על כ־3 מיליארד שקל בשנה ואמונה על פיתוח התשתיות במטרופולינים, הקמת כבישים מהירים, תוכנית הפיתוח בחברה הערבית ותחום החדשנות בפרויקטי תחבורה.

* חזקת החפות: עידן דוד לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.