אחרי שלוש שנים בתפקיד, לגלובס נודע כי אור ליביס, סמנכ"ל בכיר לכלכלה, תקציבים ואסטרטגיה במשרד התחבורה, עוזב את המשרד.

במקביל לתפקידו, ליביס כיהן בחודשים האחרונים כממלא-מקום סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש. בין היתר הוא עמד בראש צוות ההיגוי של התוכנית האסטרטגית לתחבורה עד 2050, וקידם את המהלך להקמת בסיס של חברת וויזאייר בישראל.

בשלב זה לא מונה מחליף לליביס, ולא נעשתה חפיפה מסודרת.

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ברקע, לגלובס נודע כי הסיבה לעזיבתו של ליביס היא התסכול שלו מחוסר היכולת לקדם מהלכים במשרד התחבורה, ובפרט הנסיגה של המשרד מהקמת הבסיס של וויזאייר בארץ.

כזכור, לפני מספר חודשים ננקטו צעדים משמעותיים להקמת הבסיס. בין היתר, המדינה אישרה לוויזאייר להלין מטוסים בישראל, מהלך שמעניק לה יתרון תפעולי חשוב ומאפשר לה לפעול בדומה לחברות התעופה המקומיות בשעות הביקוש. אלא שאז משרד התחבורה החליט לפוצץ את המשא-ומתן, זאת משום שוויזאייר לא החזירה את פעילותה לישראל מיד לאחר מבצע "שאגת הארי".

ליביס מצידו עמל על הנושא, ולדברים גורמים המעורים בפרטים, לאחר פיצוץ המשא-ומתן מצד משרד התחבורה, גם וויזאייר ניתקה קשר וכמעט שלא יצרה עימו קשר.

במקביל, ליביס דרש לקדם ולאשר את הרגולציה שמאפשרת לחברת תעופה זרה להקים בסיס בארץ, אך לאחר עבודת מטה מעמיקה, הנושא נגנז בשלב זה - זאת, בין היתר, לאור ההתנגדות של מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי.

בעקבות כך החליט ליביס לעזוב את משרד התחבורה, ובתפקידו החדש הוא יכהן כמנכ"ל "נתיב לעיר" - הזכיין של הנתיבים המהירים בנתיבי איילון.

כאמור, ליביס לא ערך חפיפה למחליפו במשרד התחבורה, כך שבשלב זה התפקיד יישאר לא מאויש.