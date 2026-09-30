ביהמ"ש המחוזי בירושלים גזר 22 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 10,000 שקל על אחד מנאשמי "פרשת המנופאים", שהורשע על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בשורת עבירות מס והלבנת הון. במסגרת התוכנית העבריינית שבה לקח חלק נעשה שימוש בחשבוניות פיקטיביות וברכוש אסור בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

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"מדובר במסכת עבריינית משמעותית, אשר פגעה בקופה הציבורית, בשוויון בנשיאה בנטל המס ובתקינות הפעילות הכלכלית", קבע סגן הנשיא, השופט רם וינוגרד. עם זאת, אף שהעמיד את מתחם הענישה הראוי על 20 עד 45 חודשי מאסר בפועל, בחר להטיל על הנאשם עונש ברף התחתון. זאת בשל הליך השיקום שבו החל הנאשם, חלקו במסכת העבריינית ומצבה הכלכלי הקשה של משפחתו.

גזר הדין ניתן בעניינו של מצליח זקן, שהיה אחד מ־11 החשודים שנעצרו ונחקרו באפריל 2021 בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים בענף המנופאים, בתום חקירה סמויה שהתנהלה ברשות המסים ובמשטרת ישראל. על פי החשד שנחקר, העצורים, יחד עם שתי חברות כוח אדם וחשודים נוספים, הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בענף המנופאים והעסיקו מנופאים ללא ההיתרים הנדרשים לכך, תוך שימוש בתלושי שכר נמוכים ובחשבוניות מס פיקטיביות. הכספים הולבנו באמצעות צ’יינג’ים ביו"ש ובישראל.

מסכת של עברות

כתב האישום המתוקן, שבו הודה זקן במסגרת הסדר הטיעון, פורש מסכת של עבירות מס והלבנת הון שבוצעו במסגרת תוכנית עבריינית שבה נטלו חלק נאשמים נוספים, מסוף שנת 2018 ועד דצמבר 2020. התוכנית נועדה להקטין את חבות המס ואת עלויות העסקתם של עגורנאים, להשיא את רווחיהם של חברי הקבוצה ולהלבין את הונם, תוך יצירת מצג של התנהלות עסקית לגיטימית כלפי רשויות המדינה. במסגרת התוכנית נעשה שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף כולל של 38,098,907 שקל, והתשלומים שנרשמו כנגדן בספרי הנהלת החשבונות הגיעו לסך של 42,066,841 שקל.

על פי האישום, במסגרת התוכנית העבריינית סוכם כי חברה שניהל הנאשם, מגדלאור, תתקשר עם לקוחות שונים לצורך אספקת עגורנאים, כאשר חלק מהעגורנאים יועסקו על ידה במישרין וחלקם יסופקו באמצעות נאשמים אחרים. עוד סוכם כי חלק משכרם של העגורנאים ישולם במזומן, ועל היתרה יופקו תלושי שכר מונמכים, וזאת כדי ליצור מצג של העסקה כדין. לשם הקטנת חבות המס של מגדלאור ולשם משיכת כספי שכר ותשלומים נוספים במזומן, סוכם כי יוצאו חשבוניות מס פיקטיביות על שם עוסקים שונים בגין "שירותי מנוף", אשר נחזו לשקף עסקאות אמת, אף שלא שיקפו את העסקאות שהתרחשו בפועל או את הצדדים האמיתיים להן.

לשם יצירת חזות של פעילות עסקית לגיטימית בוצעו, כנגד החשבוניות הפיקטיביות, העברות בנקאיות והמחאות לחשבונות הבנק של העוסקים השונים. בהמשך נמשכו הכספים במזומן, בין היתר באמצעות ניכיון המחאות ומשיכות מחשבונות הבנק, ושימשו לתשלום שכר לעגורנאים במזומן, לתשלומים לחברי הקבוצה ולצרכים נוספים שלא דווחו כדין.

הלבנת הון בהיקף של כ-42 מיליון שקל

במסגרת הסדר הטיעון הסכימו הצדדים כי המאשימה תבקש לגזור על הנאשם 42 חודשי מאסר בפועל, ואילו הנאשם יהיה חופשי בטיעוניו. בא כוח הנאשם, עו"ד גיא שנער, ביקש לגזור עליו עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות. עוד הגיעו הצדדים להסכמות בעניין חילוט הרכוש שנתפס במסגרת ההליך ושחרור חלק מהרכוש - זכויות הנאשם בדירת המגורים שבבעלותו ובבעלות אשתו, וכן שלושה כלי רכב שנתפסו.

היקף עבירות הלבנת ההון שבביצוען סייע הנאשם הועמד על 42 מיליון שקל לכל הפחות.

"אין המדובר בכשל נקודתי אלא בתכנית עבריינית מתוחכמת שנמשכה על פני תקופה משמעותית, שבמסגרתה נעשה שימוש חוזר ושיטתי בחשבוניות פיקטיביות, נרשמו הוצאות כוזבות בספרי הנהלת החשבונות ובוצעו פעולות כספיות בהיקפים ניכרים", ציין השופט וינוגרד, והוסיף כי "הנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה אכן התממש, תוך פגיעה משמעותית בקופה הציבורית".