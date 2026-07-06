התפתחות בפרשת ״יד לוחצת יד״ שבמרכזה עומדת ההסתדרות ונחקרת ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433. הבוקר, תפסה משטרה ישראל עשרות מיליוני ש"ח בחשבונותיה של חברת הביטוח מנורה מבטחים, ובחשבונותיהם האישיים של חלק מבכיריה. במהלך השבוע, יזומנו אלה לחקירות המשך ביאח"ה. ממצאי החקירה עד כה בתיק "יד לוחצת יד", כך מוסרת המשטרה, חיזקו את החשדות נגד המעורבים והחקירה כאמור נמשכת.

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אחת מתתי הפרשיות הנחקרות, עוסקת במנורה מבטחים, אשר על פי החשד קידמה חתימה וחידוש של פוליסת תרופות בהסתדרות הכללית, תוך מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, לאור יכולתו להשפיע על ארנון בר דוד לקידום הפוליסה המדוברת וחידושה מעת לעת, למטרת הגדלת רווחי החברה.

יחסי "תן וקח"

בנובמבר 2025 עצרה המשטרה את בר-דוד ואת סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי, כמו גם את אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר-דוד, ובכירים בארגון. חקירת המשטרה הנמשכת מאז, אשר כללה עד היום גבייה של מאות עדויות, מתמקדת בחשדות ולפיהם במסגרת יחסי "תן וקח" סייעו בכירים בהסתדרות להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי, בתמורה לטובות הנאה ולהשפעת גבאי על מינוי דירקטורים מטעם ועדי עובדים.

במרץ האחרון חזר בר-דוד לתפקידו ולבניין ההסתדרות, תוך שמוטלות עליו שורה של מגבלות. בין היתר, נאסר עליו לבוא במגע עם הנחקרים בפרשה ולעסוק בסוגיות העומדות במרכזה, כגון נושא הביטוח.

נזכיר כי שני בכירים בקבוצת מנורה נחקרו באזהרה בינואר האחרון בפרשת השחיתות בהסתדרות "יד לוחצת יד": יו"ר מנורה מבטחים החזקות, ערן גריפל, ומנכ"ל חברת הביטוח מנורה מבטחים, מיכאל קלמן. בנוסף, באפריל נחקר שר התרבות והספורט מיקי זוהר בלהב 433 בפעם השנייה בחשד למעורבות בפרשה.

*** חזקת החפות: ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, עזרא גבאי, אסף גבאי, ערן גריפל, מיכאל קלמן ומיקי זוהר ויתר החשודים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.