קרן ההשקעות הסינית Ballet Vision שילמה קרוב ל-6 מיליון דולר, במסגרת הסכם פשרה, לקיבוץ חניתה. בתמורה לתשלום, קיבלה הקרן את יתרת המניות שהוחזקו בידי הקיבוץ בחברת עדשות חניתה. כעת חברת ההשקעות הסינית היא הבעלים הבלעדי של המפעל שהקים הקיבוץ.

● בלעדי | כולם רוצים ביס משוק של טריליון שקל: השחקנית החדשה שנכנסת לשוק הגמל

● 16 שנים ושני בוררים שהתפטרו: סכסוך המיליארדרים רחוק מקו הסיום

הסכסוך המשפטי נגע לשליטה בחברת העדשות, הממוקמת בסמוך לגבול הצפון. במסגרת התביעה שהגיש הקיבוץ בתחילת השנה נגד הקרן הסינית ששלטה אז בחברה שהקים הקיבוץ ומייצרת עדשות תוך-עיניות לצרכים רפואיים. בתביעה ביקש הקיבוץ מהקרן, שהחזיקה ב-80% מהחברה, לרכוש ממנו את יתרת המניות שברשותו (20%) תמורת 11 מיליון דולר. ב-2021 רכשה הקרן הסינית כ-74% מהחברה תמורת 35 מיליון דולר, מתוכם שילמה 25 מיליון דולר לקיבוץ ו-10 מיליון דולר שהוזרמו לקופת החברה.

בהמשך הוקצו מניות נוספות לקרן הסינית בשתי פעימות, תוך דילול ההחזקות של הקיבוץ. לפי התביעה, עבור הדילול הראשון שילמה הקרן 7 מיליון דולר, ועבור הדילול השני התחייבה לשלם 8 מיליון דולר נוספים, אך טרם העבירה אותם. בדצמבר 2025 הודיע הקיבוץ לקרן כי החליט לממש את האופציה המאפשרת לו לחייב את הקרן לרכוש ממנו את יתרת המניות. הקיבוץ הסביר כי הוא זקוק לכסף בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל'. קיבוץ חניתה, הממוקם סמוך מאוד לגבול, חווה שנתיים קשות ביותר, והכספים נדרשו לו, על פי התביעה, לצורך שיקום.

את חניתה ייצגו עורכי הדין תומר ויסמן, יעל זעירא וסער עינבר בן זאב ממשרד EBN.

את קרן בלט הסינית ייצגו עורכי הדין עופר שפירא ועדי שוחט ממשרד שבלת.