חודש לאחר שהציגה את האסטרטגיה העסקית שלה לשנים הקרובות, קבוצת שטראוס , בניהולו של שי באב"ד, יוצאת לתוכנית התייעלות ארגונית שבמסגרתה תצמצם שכבות ניהול ותפעל לחיסכון שנתי של כ-100 מיליון שקל לפני מס. התוכנית, שאושרה אתמול (ג') בדירקטוריון החברה ונחשפת במסגרת דוחות הרבעון השלישי של 2026, צפויה לצאת לדרך בתחילת 2027 ולהתבצע לאורך השנה.

● הפניקס: רווח של 2.1 מיליארד שקל מתחילת השנה

● ההכנסות זינקו, אז למה הרווח הנקי של אלקטרה נותר ללא שינוי?

החברה מתכוונת, על פי תוכנית ההתייעלות, להפנות משאבים להשקעה ביכולות הייצור, בשרשרת האספקה, באוטומציה ובהתרחבות בשווקים הבינלאומיים. עם זאת, היא אינה מפרטת בדוח כמה משרות צפויות להתבטל במסגרת המהלך, אך מדגישה כי יקוצצו משרות בישראל ובפעילות בחו"ל גם יחד.

למעשה יהיה זה גל הפיטורים השלישי בשטראוס בתוך ארבע שנים. בנובמבר 2022, בעקבות משבר הסלמונלה ולקראת כניסתו של באב"ד לתפקיד המנכ"ל, אישרה הקבוצה תוכנית התייעלות שכללה פיטורים של כ-150 עובדים, רובם עובדי מטה, ונועדה להביא לחיסכון שנתי של עד 80 מיליון שקל. בינואר 2024 הודיעה שטראוס על פיטורים של כ-150 עובדים נוספים, בעיקר בשכבות הניהול, במסגרת מהלך שנועד לחסוך כ-50 מיליון שקל בשנה. תוכנית ההתייעלות הנוכחית נועדה לחסוך אפילו יותר כסף לחברה משתי הקודמות.

נזכיר כי לשטראוס יותר מ-13,000 עובדים בישראל ועוד כמה אלפי עובדים בפעילויותיה בחו"ל.

כזכור, בחודש שעבר הציגה שטראוס את התוכנית האסטרטגית שלה לשנים 2027-2030, הכוללת השקעה של יותר מ-2 מיליארד שקל בישראל, בעיקר במפעלים ובתשתיות הייצור, לצד הרחבת הפעילות בברזיל ובמזרח אירופה וכניסה לקטגוריות מזון נוספות. במסגרת התוכנית הציבה החברה שאיפה לצמיחה שנתית ממוצעת של 7%-9% ברווח הנקי.

בינתיים, שטראוס מסכמת רבעון נוסף שבו הירידה במחירי חומרי הגלם מתורגמת לשיפור ברווחיות, למרות הירידה במכירות. הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-3 מיליארד שקל, ירידה של 8.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מוכרת פחות חטיפים וממתקים, אבל מרוויחה יותר

בפעילות המזון והמשקאות של שטראוס בישראל נרשמה ירידה של 2.9% בהכנסות לכ-1.37 מיליארד שקל, כשכל שלושת מגזרי הפעילות הציגו ירידה במכירות. עם זאת, הרווח התפעולי של הפעילות המקומית עלה ב-21.2% ל-177 מיליון שקל.

השינוי בולט במיוחד בתחום החטיפים והממתקים, שבו מכירות שטראוס ירדו ב-4.2% ל-350 מיליון שקל, בעיקר בשל ירידה בכמות המוצרים שנמכרו. למרות זאת, הרווח התפעולי של המגזר זינק ב-140% ל-35 מיליון שקל. זאת, בין היתר, לאחר העלאות המחירים שביצעה החברה בשנה שעברה בעקבות התייקרות חומרי הגלם (ברבעון החולף מחיר הקקאו הממוצע בשוק העולמי היה נמוך ב-21% לעומת הרבעון המקביל ב-2025).

מגמה דומה נרשמה בפעילות הקפה בישראל, שבה המכירות ירדו ב-1.5%, אך הרווח התפעולי טיפס בכ-54% ל-46 מיליון שקל, בין היתר הודות להתחזקות השקל ולמהלכי התייעלות. ברקע, כפי שפורסם לאחרונה בגלובס, שופרסל מרחיבה את פעילות היבוא העצמאי שלה בתחום הקפה, שבו נהנית שטראוס ממעמד דומיננטי באמצעות מותגי עלית.

מנגד, מגזר הבריאות ואיכות החיים, הכולל בין היתר את פעילות מוצרי החלב, רשם ירידה של 2.6% במכירות ושל 6.2% ברווח התפעולי. בשטראוס מייחסים את הירידה לסיום הפצתם של מוצרים מצוננים מסוימים ולהקטנת היקפי הייצור בעקבות ביצוע תהליכי איכות ובקרה שוטפים.

הורדות המחירים בברזיל שחקו את ההכנסות

בניגוד לפעילות הקפה בישראל, בשוק הברזילאי הירידה במחירי חומרי הגלם באה לידי ביטוי גם בהפחתת מחירי המכירה. הכנסות מגזר הקפה הבינלאומי של שטראוס ירדו ב-15.1% לכ-1.39 מיליארד שקל, בהשפעת הורדות המחירים והתחזקות השקל מול המטבעות במדינות שבהן פועלת החברה. הרווח התפעולי ירד ב-6.2% ל-152 מיליון שקל, אף ששיעור הרווחיות התפעולית השתפר.

במקביל, שטראוס ממשיכה להרחיב את פעילותה בברזיל מעבר לשוק הקפה. בספטמבר השלימה החברה, באמצעות המיזם המשותף טרס קורסואס, את רכישת חברת המזון Yoki , הפועלת בתחומי החטיפים, המזון היבש ומוצרי הבישול והתיבול. מכירותיה השנתיות של החברה הנרכשת נאמדו בעת ההכרזה על העסקה בכ-1.2 מיליארד שקל.

מהדוחות עולה כי לאחר התאמות עודכנה תמורת הרכישה לכ-467 מיליון שקל, וכי העסקה הניבה לשטראוס רווח חד פעמי של כ-101 מיליון שקל (שאינו נכלל בתוצאות הניהוליות).

תחום פעילות המים היה היחיד מבין מגזרי הקבוצה שהציג צמיחה במכירות ברבעון. הכנסותיו עלו ב-5.7% ל-247 מיליון שקל, בעיקר בעקבות גידול במצבת הלקוחות ובזכות תמהיל המוצרים שנמכרו, והרווח התפעולי הסתכם ב-24 מיליון שקל.

דירקטוריון החברה אישר תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 50 מיליון שקל, כחלק ממתווה שמאפשר קנייה נוספת של מניות (עד 200 מיליון שקל) עד סוף 2030. נציין כי מתחילת השנה חילקה החברה דיבידנדים בהיקף של 430 מיליון שקל.