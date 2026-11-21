העיתונאית הבכירה איילה חסון הודיעה הערב (ש') על הצטרפותה לערוץ 14, זאת ימים ספורים לאחר שהודיעה על עזיבתה את תאגיד השידור הציבורי. בהודעה שפרסמה ברשת X, חשפה חסון כי את שידוריה בערוץ החדש היא צפויה להתחיל כבר במהלך השבוע הקרוב.

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לדברי חסון, מיד לאחר ההודעה על סיום דרכה בתאגיד היא קיבלה מספר הצעות עבודה, ומתוכן שקלה שתיים בכובד ראש בטרם בחרה בערוץ 14.

צופות וצופים יקרים שבוע טוב. מיד כשהודעתי על עזיבתי את התאגיד, קיבלתי מספר הצעות עבודה, שקלתי שתיים מהן בכובד ראש . לאור הנסיבות שבהן סיימתי את עבודתי בתאגיד, האולטימטום חסר התקדים שהציבו בפני , הנסיון לפגוע בי ,בחופש העיתונאי שלי , ובחופש הביטוי של ציבור גדול בעם ישראל. החלטתי כי במערך השיקולים שלי היכן לשדר לא יכולים להכריע רק שיקולים של נוחות אישית, או שיקולים כלכליים, אלא שיקולים של מה הוא המקום הנכון לזמנים המורכבים שבהם נמצאת המדינה. בימים שיש כוונות מוצהרות להשתיק ציבור גדול. ובמיוחד בימים אלה שבהם נקרעו לא מעט מסיכות!! בחרתי בערוץ 14 . בכל מקום שאהיה בו , אגיע עם אותו סט ערכים ועם אותה מחוייבות לציבור. איש לא יכתיב לי ולא ישתיק אותי.. אני עוזבת את התאגיד בגו זקוף כשמאחורי שורה של הישגים עיתונאיים, בראשם חשיפת מסמך ״חומת יריחו״, תוכנית הפלישה של חמאס לישראל כפי שהוצגה לראש אמ״ן חליוה ועוד , הבאתי צפייה , רלוונטיות, סדר יום ושיח לשידור הציבורי. אני מתחילה במקום חדש, אך עם אותה תחושת שליחות גדולה וכובד האחריות שמלווים אותי , מתחילת דרכי העתונאית ועד היום. יש לי מחוייבות אחת בלבד: לכם הצופות והצופים , הציבור. ההקלה של עזיבת התאגיד מהולה גם בעצב , אני נפרדת מאנשים יקרים שאהבתי לעבוד איתם מצוותי מהדורות השבת ושבע, בהובלת העורכים אוהד ומוטי. תחקירנים , עובדי אולפן, במאים , טכנאים ,צלמים ,עורכי וידאו ,אנשי ביוטי והלבשה ,הקשבים בערבית ובדסק חוץ, עובדי מנהלה וסליחה אם שכחתי מישהו ... וכמובן הפאנליסטים היקרים שאשמח להמשיך איתם . תודה לעם ישראל על התמיכה והפרגון, זה ריגש אותי מאוד, אני מעריכה מאוד ויודעת שזה לא מובן מאליו. ניפגש כבר השבוע, עכשיו 14. ואל תשכחו אין לנו ארץ אחרת שלכם תמיד איילה חסון - Ayala Hasson. (@AyalaHasson) November 21, 2026

חסון הסבירה כי ההחלטה התקבלה על רקע הנסיבות שהובילו לעזיבתה את השידור הציבורי, שאותן תיארה כ"אולטימטום חסר תקדים" וכניסיון לפגוע בה, בחופש העיתונאי שלה ובחופש הביטוי של ציבור רחב בישראל. "במערך השיקולים שלי היכן לשדר לא יכולים להכריע רק שיקולים של נוחות אישית או שיקולים כלכליים, אלא שיקולים של מה הוא המקום הנכון לזמנים המורכבים שבהם נמצאת המדינה, בימים שיש כוונות מוצהרות להשתיק ציבור גדול", כתבה חסון בציוץ.

חסון הודתה לצוותים שאיתם עבדה בתוכניות "שבע" ו"מהדורת השבת" בתאגיד והביעה תקווה להמשיך ולשתף פעולה עם חלקם בעתיד. את דבריה חתמה חסון בתודה לציבור על התמיכה שקיבלה בימים האחרונים, והבהירה כי תמשיך לפעול באותה תחושת שליחות: "בכל מקום שאהיה בו אגיע עם אותו סט ערכים ועם אותה מחויבות לציבור. איש לא יכתיב לי ולא ישתיק אותי".

העימות חריף מול הנהלת חטיבת החדשות

נזכיר, עזיבתה של חסון את תאגיד השידור הישראלי חתמה עימות חריף ומתוקשר מול הנהלת חטיבת החדשות בראשות ליאור לנדנברג. המשבר פרץ בעקבות שתי התבטאויות שנויות במחלוקת של חסון: דברים שאמרה בריאיון לרדיו "גלי ישראל" בנוגע לנשים בחברה הבדואית, וטענה שהעלתה בשידור חי בדבר כשלים לכאורה בכל הקלפיות במגזר הערבי. בהנהלת החדשות ראו באמירות אלה חציית קו אדום, אמירות מכלילות והטלת דופי בלתי מבוססת בטוהר הבחירות.

אף שוועדת האתיקה הפנימית קיבלה את התנצלותה הראשונית של חסון, לנדנברג דרש ממנה להתנצל פומבית גם בשידור חי על מסך כאן 11 - דרישה שהובילה לפיצוץ בין הצדדים. חסון טענה כי הוצב בפניה אולטימטום להקריא נוסח מוכתב ומסולף כתנאי לעלייתה לשידור, ואף פרסמה התכתבויות וואטסאפ שלפיהן אם לא תעשה כן, ייערכו במערכת לחלופה שידורית. בריאיון רדיו ובפוסט שפרסמה ברשת X האשימה חסון את ראשי התאגיד במוסר כפול, באכיפה בררנית ובניסיון "להשתיק קולות שלמים וגדולים בעם ישראל כדי לרצות מחנה מסוים".

מנגד, בתאגיד דחו בתוקף את הטענות, גינו את התבטאויותיה והעניקו גיבוי מלא ללנדנברג מול מתקפות שהופנו כלפיו. בהודעת התאגיד נמסר כי איש לא הכתיב לחסון נוסח באופן חד-צדדי, אלא הוחלפו בין הצדדים טיוטות בניסיון להגיע להסכמה, עד שבסופו של דבר חסון בחרה מיוזמתה שלא לעלות לשידור והודיעה על סיום תפקידה.