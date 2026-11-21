העיתונאית הבכירה איילה חסון הודיעה הערב (ש') על הצטרפותה לערוץ 14, זאת ימים ספורים לאחר שהודיעה על עזיבתה את תאגיד השידור הציבורי. בהודעה שפרסמה ברשת X, חשפה חסון כי את שידוריה בערוץ החדש היא צפויה להתחיל כבר במהלך השבוע הקרוב.
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לדברי חסון, מיד לאחר ההודעה על סיום דרכה בתאגיד היא קיבלה מספר הצעות עבודה, ומתוכן שקלה שתיים בכובד ראש בטרם בחרה בערוץ 14.
חסון הסבירה כי ההחלטה התקבלה על רקע הנסיבות שהובילו לעזיבתה את השידור הציבורי, שאותן תיארה כ"אולטימטום חסר תקדים" וכניסיון לפגוע בה, בחופש העיתונאי שלה ובחופש הביטוי של ציבור רחב בישראל. "במערך השיקולים שלי היכן לשדר לא יכולים להכריע רק שיקולים של נוחות אישית או שיקולים כלכליים, אלא שיקולים של מה הוא המקום הנכון לזמנים המורכבים שבהם נמצאת המדינה, בימים שיש כוונות מוצהרות להשתיק ציבור גדול", כתבה חסון בציוץ.
חסון הודתה לצוותים שאיתם עבדה בתוכניות "שבע" ו"מהדורת השבת" בתאגיד והביעה תקווה להמשיך ולשתף פעולה עם חלקם בעתיד. את דבריה חתמה חסון בתודה לציבור על התמיכה שקיבלה בימים האחרונים, והבהירה כי תמשיך לפעול באותה תחושת שליחות: "בכל מקום שאהיה בו אגיע עם אותו סט ערכים ועם אותה מחויבות לציבור. איש לא יכתיב לי ולא ישתיק אותי".
העימות חריף מול הנהלת חטיבת החדשות
נזכיר, עזיבתה של חסון את תאגיד השידור הישראלי חתמה עימות חריף ומתוקשר מול הנהלת חטיבת החדשות בראשות ליאור לנדנברג. המשבר פרץ בעקבות שתי התבטאויות שנויות במחלוקת של חסון: דברים שאמרה בריאיון לרדיו "גלי ישראל" בנוגע לנשים בחברה הבדואית, וטענה שהעלתה בשידור חי בדבר כשלים לכאורה בכל הקלפיות במגזר הערבי. בהנהלת החדשות ראו באמירות אלה חציית קו אדום, אמירות מכלילות והטלת דופי בלתי מבוססת בטוהר הבחירות.
אף שוועדת האתיקה הפנימית קיבלה את התנצלותה הראשונית של חסון, לנדנברג דרש ממנה להתנצל פומבית גם בשידור חי על מסך כאן 11 - דרישה שהובילה לפיצוץ בין הצדדים. חסון טענה כי הוצב בפניה אולטימטום להקריא נוסח מוכתב ומסולף כתנאי לעלייתה לשידור, ואף פרסמה התכתבויות וואטסאפ שלפיהן אם לא תעשה כן, ייערכו במערכת לחלופה שידורית. בריאיון רדיו ובפוסט שפרסמה ברשת X האשימה חסון את ראשי התאגיד במוסר כפול, באכיפה בררנית ובניסיון "להשתיק קולות שלמים וגדולים בעם ישראל כדי לרצות מחנה מסוים".
מנגד, בתאגיד דחו בתוקף את הטענות, גינו את התבטאויותיה והעניקו גיבוי מלא ללנדנברג מול מתקפות שהופנו כלפיו. בהודעת התאגיד נמסר כי איש לא הכתיב לחסון נוסח באופן חד-צדדי, אלא הוחלפו בין הצדדים טיוטות בניסיון להגיע להסכמה, עד שבסופו של דבר חסון בחרה מיוזמתה שלא לעלות לשידור והודיעה על סיום תפקידה.
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