אילה חסון הודיעה: עוזבת את כאן 11

בפוסט מפורט שפרסמה שפרסמה ברשת החברתית X בפני צופיה, הסבירה חסון את החלטתה לסיים את תפקידה וטענה: "לא אהיה חלק ממערכת שמבקשת להשתיק קולות שלמים וגדולים בעם ישראל כדי לרצות מחנה מסוים". לדבריה, נשארה בארגון מתוך תחושת שליחות, אך נוכחה לראות כי חופש הביטוי וריבוי הדעות נדחקים הצידה, כשמה שהכריע היה אולטימטום שהוצב בפניה להקריא בשידור התנצלות שהוכתבה. חסון הדגישה כי השידור הציבורי שייך לכלל האזרחים ולא למחנה מסוים, וחתמה בהבטחה להמשיך בדרכה: "הדרך שלי נמשכת ואני בטוחה שניפגש שוב על המסך בקרוב".
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הודעת הפרישה מגיעה לשיאו של עימות חריף ומתוקשר שנמשך בימים האחרונים בין חסון להנהלת חטיבת החדשות בתאגיד, בראשות ליאור לנדנברג. המשבר פרץ בעקבות שתי התבטאויות שנויות במחלוקת של חסון: אמירות ברדיו גלי ישראל שנגעו לנשים בחברה הבדואית, וטענה שהעלתה בשידור חי בדבר כשלים לכאורה בכל הקלפיות במגזר הערבי. בהנהלת החדשות ראו בדברים אלה חציית קו אדום, אמירות מכלילות והטלת דופי בלתי מבוססת בטוהר הבחירות.
אף שוועדת האתיקה הפנימית קיבלה את התנצלותה הראשונית, לנדנברג דרש מחסון להתנצל פומבית גם בשידור חי על מסך כאן 11. הדרישה הובילה לפיצוץ: חסון טענה כי הנהלת החדשות הציבה לה אולטימטום להקריא נוסח מוכתב ומסולף כתנאי לעלייתה לשידור, ואף חשפה התכתבויות ווטסאפ שבהן נכתב לה כי אם לא תקריא "התנצלות זאת", ייערכו במערכת לחלופה שידורית. בנוסף, בריאיון לרדיו תקפה חסון בחריפות את ראשי התאגיד, טענה למוסר כפול ולאכיפה בררנית כלפיה לעומת עיתונאים אחרים שהביעו התבטאויות שנויות במחלוקת.
מנגד, בתאגיד דחו בתוקף את טענותיה, גינו את התבטאויותיה, והעניקו גיבוי מלא ללנדנברג מול הסתה שלטענתם הופנו כלפיו. בהודעת התאגיד נטען כי איש לא הכתיב לה נוסח באופן חד-צדדי, אלא הוחלפו טיוטות בניסיון להגיע להסכמה, עד שחסון בחרה מיוזמתה שלא לעלות לשידור. כעת, לאחר חילופי ההאשמות הקשים, הגיע העימות לסיומו עם פרישתה הסופית.
מהתאגיד לא נמסרה תגובה.
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