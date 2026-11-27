בתוך פחות משבוע הוצגו בעזרת בינה מלאכותית פתרונות לחמש בעיות מרכזיות במתמטיקה ובמדעי המחשב - שתיים מהן מהקשות בתחום. בשישי האחרון הכריז לוונט אלפוגה, מתמטיקאי באנתרופיק , כי הוכיח בעזרת קלוד את השערת רימן, שנותרה לא פתורה מאז 1859. באותו יום הציג, יחד עם פרופ' טריסטן באקמאסטר מאוניברסיטת ניו יורק, פתרון גם לבעיית נאוויה־סטוקס, העוסקת בתנועת נוזלים וגזים. נציין כי כבר בספטמבר האחרון הציגה OpenAI פתרון לבעיה זו, אך הוא עורר מחלוקת לאחר שהתבסס על תנאים מיוחדים ולא סיפק מענה לגרסה המרכזית שלה.

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גל ההכרזות לא נעצר שם. לצד הוכחה נוספת בתחום זרימת הנוזלים, הקשורה למשוואות אוילר, הציגו בתחילת השבוע אנתרופיק ו־OpenAI - בהפרש של יממה - פתרונות לבעיה ותיקה העוסקת בגבולות היכולת של מחשבים לבצע חישובים ביעילות. ברביעי הכריזה OpenAI על פריצת דרך נוספת, הפעם בתחום כפל המטריצות - פעולה מתמטית העומדת בבסיס טכנולוגיות רבות, מחיזוי מזג האוויר ועד הפעלת מערכות AI.

מרבית ההוכחות עדיין לא אומתו במלואן, וחלקן עשויות להתברר כשגויות. אולם קצב ההכרזות ממחיש את השינוי שעובר תחום ה־AI. רק לפני שנים ספורות נחשבה היכולת של מודל לפתור תרגילים ברמה זו להישג מרשים - אף שלתרגילים הללו כבר היו פתרונות ידועים. כעת המודלים משתתפים במחקרים בשאלות שאיש לא פתר. כך, במקום להפגין שליטה בידע קיים, המערכות מתחילות ליצור ידע חדש.

השבוע שבו ה-AI הסתער על בעיות העל השערת רימן (1859)

לוונט אלפוגה מאנתרופיק הכריז על הוכחה באמצעות קלוד בעיית נאוויה־סטוקס (המאה ה־ 19)

אלפוגה ובאקמאסטר הציגו פתרון לבעיה פתוחה בחקר זרימת נוזלים וגזים משוואות אוילר (1757)

אלפוגה ובאקמאסטר היו שותפים להכרזה נוספת בתחום זרימת הנוזלים כפל מטריצות (1969)

OpenAI הכריזה על הוכחה לגבול היעילות בחישוב כפל מטריצות

תעלומות שהעסיקו דורות של מתמטיקאים

כדי להבין את גודל ההישג האפשרי, צריך לחזור לשנת 2000, אז הציג מכון קליי למתמטיקה רשימה של שבע מהבעיות הקשות והחשובות ביותר בתחום - שכונו "בעיות המילניום" - והבטיח פרס של מיליון דולר עבור פתרון מאומת של כל אחת מהן. במשך יותר מרבע מאה נפתרה רק אחת מהשבע, השערת פואנקרה, שהוכיח המתמטיקאי הרוסי גריגורי פרלמן בתחילת שנות האלפיים. שתיים מהבעיות הנותרות עומדות במרכז ההכרזות של השבוע האחרון.

הראשונה היא השערת רימן, שהציג המתמטיקאי הגרמני ברנהרד רימן ב־1859. ההשערה עוסקת בהתפלגות המספרים הראשוניים - שאינם מופיעים במרווחים קבועים ונעשים נדירים יותר ככל שמתקדמים במספרים - ומאפשרת, אם היא נכונה, לקבוע גבולות מדויקים לסטייה בין הערכות המתמטיקאים לבין מספרם האמיתי. מכיוון שמחקרים רבים התבססו על ההנחה שהיא נכונה, הוכחתה עשויה לבסס שורה ארוכה של תוצאות מתמטיות נוספות.

הבעיה השנייה, נאוויה־סטוקס, נוגעת למשוואות מהמאה ה־19 המתארות תנועת נוזלים וגזים, למשל זרימת מים בנהר או אוויר סביב כנף מטוס. השאלה שנותרה פתוחה היא אם המשוואות תמיד מספקות תוצאה מתמטית תקינה, או שבמצבים מסוימים הן מובילות לתוצאה קיצונית, כמו מהירות נוזל ש"גדלה" ללא גבול. בספטמבר האחרון הוכיחה OpenAI שמצב כזה אפשרי אך רק באמצעות הוספת כוח חיצוני מתוכנן, מה שעורר ביקורת בקרב מתמטיקאים - וכעת טוענים אלפוגה ובאקמאסטר כי הצליחו להוכיח זאת גם ללא התערבות חיצונית. השניים היו שותפים גם לפתרון בעיה נוספת הקשורה למשוואות אוילר, המתארות זרימת נוזלים ללא צמיגות.

התגלית שבלב תעשיית המחשוב

בתחילת השבוע התרחב גל התגליות למדעי המחשב, כשאנתרופיק ו־OpenAI הציגו הוכחות להשערה שהעלה מדען המחשב לסלי וליאנט ב־1979, העוסקת בשאלה אילו חישובים אפשר לבצע ביעילות ואילו מחייבים משאבי מחשוב כבדים.

ביום רביעי הכריזה OpenAI על פריצת דרך נוספת, בכפל מטריצות - טבלאות מספרים שהכפלתן עומדת בבסיס טכנולוגיות רבות, בהן אימון והפעלת מודלי AI. ככל שהטבלאות גדלות, כמות החישובים מזנקת - בשיטה הבסיסית, הכפלת מטריצות של 10 על 10 דורשת אלף פעולות כפל, ואילו במטריצות של 1,000 על 1,000 נדרשות כבר מיליארד פעולות. מאז 1969, אז גילה המתמטיקאי הגרמני פולקר שטראסן שיטה מהירה יותר, מנסים חוקרים לצמצם את מספר הפעולות. באוקטובר הציגה OpenAI שיטה יעילה יותר שפותחה בעזרת AI, והשבוע טענה כי הוכיחה שלא ניתן למצוא שיטה מהירה ממנה במודל החישובי שנבחן.

אם ההוכחה תאומת, זהו הישג כפול - ה־AI לא רק שיפר שיטת חישוב שחוקרים ניסו לייעל במשך עשרות שנים, אלא גם זיהה את גבולות היעילות שלה. עם זאת, מדובר בשלב זה בהישג תיאורטי, שלא צפוי להוזיל מיידית את עלויות המחשוב.

האם המהפכה תגיע גם לרפואה ולפיזיקה? העניין שמעוררות התגליות האחרונות חורג מגבולות המתמטיקה, והשאלה הגדולה היא אם היכולות שמפגינים המודלים יתורגמו לפריצות דרך בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה ובפיתוח תרופות. העניין שמעוררות התגליות האחרונות חורג מגבולות המתמטיקה, והשאלה הגדולה היא אם היכולות שמפגינים המודלים יתורגמו לפריצות דרך בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה ובפיתוח תרופות. למתמטיקה יש יתרון משמעותי עבור מערכות AI, שכן במקרים רבים ניתן לבדוק באופן ממוחשב אם הוכחה תקינה, לזהות טעויות ולתקן אותן. לעומת זאת, ברפואה ובביולוגיה, גם רעיון מבטיח מחייב ניסויים בשטח. כבר בשנים האחרונות נרשמו הישגים בשימוש ב־AI במחקר, ובראשם מערכת AlphaFold של גוגל דיפמיינד לחיזוי מבנה חלבונים, שזיכתה את מפתחיה בפרס נובל לכימיה ב־2024. אלא שבניגוד אליה, OpenAI ואנתרופיק מפתחות מודלים כלליים שיוכלו להתמודד עם מגוון רחב של שאלות מחקר. הצלחה כזו עשויה לקצר תהליכי פיתוח יקרים וממושכים, ולשנות את מאזן הכוחות בעולם המדע - כאשר חברות מסחריות בעלות משאבים עצומים נכנסות למחקר על חשבון האוניברסיטאות. עדיין מוקדם לקבוע אם גל ההכרזות מבשר על תחילתו של עידן מדעי חדש, אולם אם במשך מאות שנים האתגר הגדול של האנושות היה להגיע לתגליות חדשות - בעתיד האתגר עשוי להיות היכולת לעמוד בקצב שלהן. העניין שמעוררות התגליות האחרונות חורג מגבולות המתמטיקה, והשאלה הגדולה היא אם היכולות שמפגינים המודלים יתורגמו לפריצות דרך בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה ובפיתוח תרופות. קראו עוד

כשהמכונה מתקדמת מהר יותר מהמתמטיקאי

אחד הפרטים המסקרנים בהכרזה של אלפוגה נוגע לחלוקת העבודה בינו לבין המודל קלוד. לדבריו, בשלבים האחרונים של המחקר המודל התקדם מהר ממנו והציע רעיונות מתמטיים שהפתיעו אותו. אלא שהיכולת של ה־AI לפתח הוכחות מורכבות מציבה בפני החוקרים אתגר חדש, והוא כיצד בודקים ומבינים את התוצאות.

ההוכחה המקורית שפרסם אלפוגה כוללת כ־17 מיליון שורות קוד ונכתבה במערכת Lean, המאפשרת למחשב לבדוק אם כל שלב נובע לוגית מקודמו. לפי בלומברג, אנדרו סאת'רלנד, חוקר ב־MIT, הצליח להריץ את הבדיקה הממוחשבת בהצלחה, וכך גם לפחות שלושה מתמטיקאים נוספים. בימים האחרונים דווח גם על הצגת גרסאות מקוצרות ונגישות יותר להוכחה, בהיקף של כ־300 אלף שורות ואף כ־76 אלף שורות בלבד.

אלא שקיים פער בין היכולת של מחשב לאשר תקינות לוגית לבין היכולת של מתמטיקאים להבין את הרעיונות שבבסיס ההוכחה. הבנה כזו חיונית לא רק כדי לוודא שההוכחה אכן עונה על השאלה המקורית, אלא גם כדי לאפשר לחוקרים להשתמש בשיטות שהתגלו לפתרון בעיות נוספות.