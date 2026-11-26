אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1"אין אפשרויות טובות": כך הפכו החות'ים לאיום ממשי על עדן

בתוך חודשיים בלבד הפכו החות'ים מכוח שנמצא במגננה לאיום ממשי על עדן, כך עולה מניתוח שפרסם אתר החדשות ניו ערב. מאז שמלחמת האזרחים בתימן התלקחה מחדש בספטמבר, הם השתלטו על מצר באב אל־מנדב, הטילו מצור על העיר תעז וחזיתם התקרבה ל־60 קילומטרים בלבד מהבירה. זאת למרות תקיפות אוויריות סעודיות מחודשות וניסיון של הממשלה המוכרת לצאת למערכה ארצית לכיבוש צנעא.

● היחידה האיראנית שמאיימת על התשתיות באירופה

● הטבת המס הדרמטית שנהנים ממנה בעיקר בעשירונים העליונים

הערכות המומחים שצוטטו בניתוח חלוקות. ברעא שיבאן מהמכון המלכותי למחקרי הגנה (RUSI) סבור כי המטרה של החות'ים ברורה - להגיע לעדן. לעומתו, תומס ז'ונו מאוניברסיטת אוטווה מעריך כי הם יסתפקו בלחץ ובניתוק דרכי הגישה לעיר, כי כניסה אליה תדרוש עשרות אלפי לוחמים ותגבה אלפי הרוגים. לדברי ז'ונו, לסעודיה "אין אפשרויות טובות" בתימן והממשלה התימנית מפוצלת וחסרה שרשרת פיקוד אחידה.

מה המחיר האנושי בשל הלחימה עם החות'ים? על כך בכתבה המלאה.

מתוך ניו ערב. לקריאת הכתבה המלאה.

2 130 ימי מצור ו־48 מיליארד ד': למה איראן לא נכנעת לאסטרטגיה של טראמפ

תשעה חודשים אחרי שארה"ב וישראל פתחו במלחמה באיראן והמצור האמריקאי על המדינה שנמשך יותר מ־130 יום, טראמפ עדיין משוכנע שהוא ניצח במלחמה. אלא שלפי טור דעה שפורסם באתר Arab News הסעודי, האסטרטגיה של "לא מלחמה ולא שלום" מוצתה והמחיר שלה כבד גם על וושינגטון וגם על בעלות בריתה במפרץ.

הכלכלה האיראנית צפויה להתכווץ ב־7.6% ב־2026, לפי קרן המטבע, והריאל חצה את רף 2 מיליון לדולר. אבל לפי המאמר, "סף הכאב של טהרן גבוה ואין סימנים לכניעה".

איראן עומדת על דרישותיה ובהן הפסקת הלחימה בכל החזיתות ושחרור כספים מוקפאים לפני פתיחת מצרי הורמוז, וטראמפ עצמו הודה, כך לפי המאמר, שאיראן שיגרה בשבוע שעבר יותר מזל"טים וטילים מאשר בכל תקופה בשנה האחרונה. ארה"ב מצידה שילמה עד כה 48.3 מיליארד דולר.

מה עשוי לקרות אחרי שינוי הרכב הקונגרס והניצחון לדמוקרטים בבחירות? על כך בכתבה המלאה.

מאת אוסאמה א-שריף, מתוך ערב ניוז. לקריאת הכתבה המלאה.

3מעל הפוליטיקה: למה הודו לא תוותר על הנשק הישראלי

הודו היא הלקוחה הנאמנה ביותר של תעשיות הנשק הישראליות והקשר ביניהן עמוק כל כך, שגם מי שמבקר את ישראל בהודו לא מתכוון לוותר עליו. כך עולה מכתבה שפרסמה אל־ג'זירה. גם ראול גנדי, מנהיג מפלגת הקונגרס (מפלגת האופוזיציה הגדולה בהודו), שמגנה את המלחמה בעזה, אמר בראיון בשבוע שעבר: "אני תומך ביחסים הדוקים עם ישראל. יש לנו אינטרסים אסטרטגיים, כולל קניית הנשק הטוב ביותר לכוחות המזוינים".

הדברים עוררו ביקורת מצד בעלות בריתו של הקונגרס, ובהן מפלגות השמאל, אך אנליסטים אומרים כי הם משקפים שותפות שנתפסת כקריטית בשתי המדינות.

מאז 2014 הודו קונה כ־37% מהיצוא הביטחוני של ישראל. קבוצת אדאני, הקרובה לראש הממשלה ההודי לנרנדרה מודי, מפעילה בעיר היידראבאד מיזם משותף עם אלביט לייצור רחפני הרמס 900 ורכשה יחד עם חברת גדות הישראלית את נמל חיפה ב־1.15 מיליארד דולר. לפי אנליסטים, הסיבה אינה רק הטכנולוגיה: ישראל אינה מציבה תנאים לשימוש בנשק שהיא מוכרת ולא הטילה אמברגו על הודו במלחמת קרגיל ב־1999.

האם הקשר האסטרטגי עם ישראל הוא ברית אידיאולוגית? על כך בכתבה המלאה.

מאת ארבאב עלי, מתוך אל־ג'זירה. לקריאת הכתבה המלאה.