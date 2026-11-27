לפני כחודש קרס ברעש בניין ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. במד"א כבר נערכו לאירוע רב נפגעים, אולם בסופו של דבר התברר שהבניין לא היה מאוכלס, והפועלים שהיו בו באותה עת הצליחו לצאת לפני שקרס ולא נפגעו. הבניין היה בעבודות לפרויקט תמ"א 38 בהתאם להיתר שקיבל עיריית תל אביב. קודם לכן הוגדר כמבנה מסוכן, אולם הוצא מרשימת המבנים המסוכנים.

לאחר שהתפזר האבק, מתברר שאין לאף אחד תשובה מה גרם לקריסה. כשפנינו לעיריית תל אביב הפנו אותנו למשרד העבודה, משם הפנו אותנו למשטרה, ובמשטרה אמרו שכיוון שאיש לא נפצע - האחריות לבדיקת הקריסה העצמה היא של העירייה.

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המקרה של המבנה בנחלת בנימין אינו היחיד, וקריסות של מבנים וחלקי מבנים שאירעו לאחרונה בישראל חושפות כשלים במנגנוני הפיקוח והבטיחות. הרשויות אינן מחויבות בבדיקה שוטפת של כל בניין, והפיקוח מסתמך על בדיקות מדגמיות או על תלונות. האחריות על התחזוקה מוטלת על בעלי הנכסים, אך לעיתים קרובות דרישות אינן נאכפות והליקויים אינם מטופלים בזמן.

גבר בן 80 נהרג בירושלים

הנה כמה דוגמאות מהזמן האחרון.

באפריל 2026 קרס בחלקו בניין בן שש קומות ברחוב מרחביה בתל אביב. כתוצאה מהקריסה נפצעו שני אנשים. הבניין נבנה לפני כ־90 שנה, ועקב ליקויים שנמצאו בו, הוא הוגדר כמבנה מסוכן ב־2018 - אך בעקבות תיקונם התיק נסגר ב־2020.

בספטמבר 2025, ברחוב דיזנגוף 105 בתל אביב, קרסה מרפסת על מסעדת יאשקה שהייתה סגורה באותה עת. הבניין הוכרז כמבנה מסוכן חצי שנה קודם לכן בשל סדקים וברזל חשוף, ובעליו נדרשו לתקן זאת בתוך 30 יום. המועד חלף, הליקויים לא תוקנו, והעירייה לא ערכה ביקורת נוספת עד לקריסה, שבעקבותיה נסגרו בתי עסק וניתנו צווי הריסה לגושי בטון מסוכנים, עד להסרת הסכנה באוקטובר 2026.

מקרה טרגי יותר התרחש ב־20 ביולי 2026 בשכונת רחביה בירושלים, שבו קרסה מרפסת בבניין משנת 1952 על סניף מאפיית אנג'ל, באסון שבו נהרג גבר בן 80 ונפצעו נוספים. בניגוד למקרים האחרים, הבניין לא הוכרז קודם לכן כמבנה מסוכן, אך נפתחו לו 17 תיקי פיקוח בגין עבירות בנייה מאז 1994. אדריכלית העיר הבהירה שהמרפסת עצמה נבנתה כחוק, וכי דיירים שהבחינו באבנים נופלות הזמינו איש מקצוע פרטי מבלי לעדכן את העירייה, כאשר ההערכה היא שהקריסה נגרמה מבלאי ומחדירת לחות שפגעו בברזלי החיזוק. לאחר בדיקות הנדסיות, הוסר צו המבנה המסוכן והדיירים והעסקים חזרו לשגרה.

כמו רכב, גם בניין צריך לעבור טסט

אף שהקריסות שתיארנו לעיל התרחשו בנסיבות שונות, בכולן עולה אותה בעיה: היעדר הסדרה ברורה של חובת בדיקות תקופתיות למבנים, לצד פערים בפיקוח ובאכיפה.

במדינות אחרות בעולם קיימים מנגנוני בדיקה מחייבים: בניו יורק, למשל, בעלי בניינים בני יותר משש קומות מחויבים בבדיקת חזיתות אחת לחמש שנים. אם מתגלים ליקויים המוגדרים כמסוכנים, עליהם לדאוג לתיקונם בתוך 90 יום, ובמקרה שלא יעשו זאת הם חשופים לקנסות.

ד"ר בני ברוש, מומחה לתקינה למבנים ולמיגון, מסביר כי בישראל קיים תקן 1525 לניהול תחזוקת בניינים, המטיל על בעלי המבנים את האחריות לתחזוקה ולבדיקות תקופתיות. לפי התקן, בעל המבנה צריך לבצע בדיקה שגרתית באמצעות איש מקצוע אחת לשנה, ולהזמין מהנדס לבדיקה מקיפה אחת לחמש שנים.

לדבריו, הבעיה המרכזית היא שמדובר בתקן וולנטרי שאינו נאכף. ולכן בפועל רבים מהמבנים כלל אינם נבדקים.

ברוש מדגיש כי לרשויות המקומיות אין יכולת לבדוק באופן יזום את כל המבנים שבתחומן, והן פועלות לרוב בעקבות דיווח או חשד לליקוי. לדבריו, "ברגע שהרשויות מזהות סכנה או מקבלות דיווח, הן יכולות להפעיל את סמכותן ולהכריז על המבנה כמסוכן. הסיבה לכך היא שמבנה מסוכן אינו מסכן רק את הדיירים שמתגוררים בו, אלא גם את הציבור שעובר לידו".

לדבריו, הפתרון מחייב שינוי מערכתי: העלאת המודעות לסכנות שבתחזוקה לקויה, חקיקה שתסדיר את הנושא והפיכת הבדיקות התקופתיות לחובה. הוא מציע למפות את המבנים בישראל ולקבוע מנגנון בדיקות שיתחשב גם בגיל המבנה ובמצבו.

עו"ד אסף סגל, שותף במחלקת הנדל"ן בנשיץ ברנדס אמיר, מצטרף לדברי ברוש ומוסיף כי המדינה צריכה לפעול כרגולטור, להסדיר את הבדיקות ולמצוא מנגנון שיבטיח שגם בעלי דירות שמתקשים לממן אותן לא יוכלו להימנע מהטיפול הנדרש.

גם העירייה עלולה לשלם את המחיר

מבחינה משפטית, אומר עו"ד סגל, האחריות הראשונית לתחזוקת הבניין ולתיקון הליקויים מוטלת על בעלי הנכסים. לדבריו, "בבית משותף, ההוצאות על תיקון הרכוש המשותף מתחלקות בדרך כלל בין הבעלים בהתאם לחלקם ברכוש, אם כי במקרים שבהם הליקוי נוגע לדירה מסוימת בלבד, האחריות עשויה להיות מוטלת על בעליה".

עוד הוא מציין כי הרשות המקומית נכנסת לתמונה כאשר מתקבלת פנייה על ליקוי או כשמתעורר חשד לסכנה, בין אם בעקבות תלונת דייר ובין אם בעקבות זיהוי של פקח במהלך סיור בשטח. לאחר בדיקת המקרה, העירייה יכולה להכריז על המבנה כמסוכן ולהורות לבעלים כיצד לתקן את הליקויים ובאיזה פרק זמן. אלא שעו"ד סגל מדגיש כי לא די בהוצאת צו ולדבריו, לאחר פרק הזמן שנקבע לתיקון, על העירייה לחזור ולבדוק שהעבודות אכן בוצעו.

הוא מוסיף כי במידה והבעלים אינם מטפלים בליקויים, העירייה יכולה להפעיל סנקציות, ובהן קנסות, איטום דירות ואף פינוי דיירים. לדבריו, במקרים מסוימים היא גם רשאית לבצע את העבודות בעצמה ולגבות את העלויות מהבעלים, אם כי זה קורה פחות בפועל.

באשר לשאלה מי נושא באחריות במקרה של קריסה ומי מפצה את הנפגעים, עו"ד סגל מסביר כי התשובה תלויה בנסיבות האירוע. "בתביעה עשויים להיתבע בעלי הבניין ונציגות הבית המשותף, שאחראית לתחזוקת הרכוש המשותף. גם העירייה עשויה לשאת באחריות אם ידעה על הסכנה ולא אכפה את דרישותיה.

"במקרה של קריסה במהלך עבודות בנייה, כמו בנחלת בנימין, עשויה לעלות גם אחריותם של היזם, הקבלן והמהנדסים המעורבים. במקרים כאלה עשוי להיכנס לתמונה גם הביטוח של הבניין או של עבודות הקבלן", הוא אומר.

עו''ד אסף סגל / צילום: גדי סיארה

החוליה החלשה: מה עושים השוכרים

עו"ד סגל מפנה את תשומת הלב גם למצבם של השוכרים. לדבריו, "השוכר הוא החוליה החלשה. הוא לא שולט בתיקון, הוא הרבה פעמים בכלל לא יודע שיש על הבניין צו מבנה מסוכן, ובסוף הוא גם יהיה הראשון שמפונה". עו"ד סגל מציין כי בעלי הדירות מחויבים ליידע את השוכרים על כך, ובמקרה שבו מצב הדירה אינו מאפשר מגורים סבירים, השוכר עשוי לטעון להפרת חוזה.

בשורה התחתונה, כל עוד אין בישראל חובה לבדיקות תקופתיות של מבנים, האחריות למנוע את הקריסה הבאה נותרת מפוצלת בין בעלי הנכסים לרשויות. המקרים האחרונים ממחישים כי התרעה על סכנה לא תמיד מבטיחה שהליקויים יתוקנו או שהטיפול בהם ייאכף. וכך נותרת השאלה: מתי סוף סוף ייקבע בישראל הסדר חוקי מחייב שיסדיר את הבדיקות והפיקוח על המבנים, וימנע את האסון הבא.