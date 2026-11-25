את דרכה בתחום הסביבה החלה ד"ר ציפי איסר־איציק לפני כשלושה עשורים, שבמהלכם כיהנה כמנכ"לית אדם טבע ודין, בתקופה שבה המודעות לנושאי סביבה בישראל הייתה עדיין בחיתוליה. מאז הספיקה להשלים דוקטורט במשפט סביבתי ולהצטרף לפרקטיקה שבה היא מייעצת לחברות, לתאגידים, לרשויות מקומיות ולארגוני סביבה. אחד הנושאים שבהם היא עוסקת הוא קרקעות מזוהמות, תחום שבו, לדבריה, ישראל עדיין מפגרת אחרי מדינות המערב.

● מתי איחוד דירות פטור מהיטל השבחה? החלטה חדשה מספקת תשובה

● משכירים דירה ב-Airbnb? אלו השינויים שעשויים לחול עליכם בקרוב

במדינות רבות בעולם יש חקיקה שמסדירה את הטיפול בקרקעות מזוהמות. למה בישראל עדיין אין חוק כזה, למרות הניסיונות לקדמו?

"בתקופתי באדם טבע ודין ניסינו לקדם חקיקה בנושא. החקיקה הזאת חשובה לא רק כדי לטפל בזיהום, אלא גם כדי להנגיש מידע. כשאדם קונה נדל"ן או דירה, או כשיזם הולך לבנות על קרקע, הוא צריך לדעת מה יש בה. בארה"ב ובאירופה יש חוק שעוסק בשיקום קרקעות מזוהמות ובמניעת זיהום. בישראל זה לא קיים, ולמרבה ההפתעה, המתנגד הגדול ביותר להצעת החוק היה משרד האוצר".

עו"ד ד"ר ציפי איסר-איציק אישי: בת 58, נשואה + 3, מתגוררת באזור השרון

השכלה: תואר ראשון ושני במשפטים מאוני' ת"א ותואר ד"ר מבר אילן

מקצועי: מומחית לדיני סביבה ואקלים, בעלת משרד לעריכת דין לשעבר מנכ"לית עמותת אדם, טבע ודין

עוד משהו: אוהבת תיאטרון וחברה באגודת הידידים של תיאטרון, נשיאה של פורום הנשים הבינלאומי בישראל IWF, יו"ר ועדת איכות הסביבה של לשכת עורכי הדין

"המדינה תצטרך להוציא הרבה כסף"

ד"ר איסר־איציק מסבירה כי העיקרון שעומד בבסיס החקיקה הוא "המזהם משלם". אלא שבשנות הקמת המדינה, מי שזיהמו חלק גדול מהקרקעות היו גופים מטעם המדינה - תעשיות ביטחוניות ובסיסי צבא. "המשמעות היא שהמדינה תצטרך להוציא הרבה מאוד כסף מהקופה הציבורית כדי לשקם קרקעות שהיא עצמה זיהמה", היא אומרת. "על רקע ההתנגדות הזאת לא הצלחנו באדם טבע ודין לקדם את החקיקה. גם בתוכנית העבודה של המשרד ל־2026 נכלל קידום חוק לשיקום קרקעות מזוהמות, אבל השנה מסתיימת ועדיין אין חוק".

מה המשמעות של היעדר החוק עבור ענף הנדל"ן?

"הבעיה היא שאין לנו רישום מסודר של קרקעות מזוהמות. כשאדם הולך לטאבו ובודק מה המידע הקיים על הקרקע, הוא יכול למצוא עיקולים, משכנתאות וזכויות, אבל לא מידע על זיהום. לכן אנחנו מגלים לא פעם מזהמים בדיעבד, או בשלב מאוחר יחסית, כשהקרקע כבר שווקה והעבודות החלו.

"אני מלווה לא פעם עסקאות נדל"ן גדולות שבהן יש חשד לזיהום קרקע. הרוכש צריך לבדוק מראש את הסיכונים ולתמחר גם את עלויות השיקום, שיכולות לשנות בצורה דרמטית את התחשיב הכלכלי של העסקה. כשהזיהום מתגלה רק בשלב החפירה והעבודה על הקרקע, הוא עלול לגרום נזק משמעותי".

בשנים האחרונות אנחנו רואים את הסוגיה הזאת מתעוררת שוב ושוב בפרויקטים גדולים, כמו שדה דב, סירקין ושדה התעופה בהרצליה. מה משותף למקרים האלה?

"זה אותו סיפור: משווקים קרקע, היא מתגלה כמזוהמת, ואז פתאום נזכרים שצריך לבדוק את המזהמים. במקרה של שדות תעופה ופעילות צבאית, בדרך כלל אפשר לצפות שיהיו בקרקע מזהמים מהסוג הזה. המזהמים האלה מקבלים כותרות בין היתר משום שמדובר בקרקעות יקרות מאוד במרכז הארץ, אבל התופעה רחבה יותר".

בשדה דב כבר מתקדמת הבנייה, וחלק מהיזמים עלו על הקרקע אף שהתגלו בקרקעות הרובע מזהמי PFAS. האם צריך לעצור את העבודות עד שתיערך בדיקה כוללת של המתחם?

"ברור שבמקום שבו התגלה זיהום צריך לטפל בו, ולא לאפשר חשיפה אליו. אי-אפשר לבנות על קרקע מזוהמת. אין כאן שאלה: צריך לוודא שהדברים נבדקו ושקבלן שזיהה אצלו בעיה מטפל בזיהום כתנאי להתקדמות הבנייה.

"עם זאת, צריך לזכור שייתכן שבדקו חלקים מסוימים במתחם, לא מצאו בהם זיהום והתקדמו, בעוד שבחלקים אחרים שטרם נדגמו עדיין יש זיהום. צריך להבטיח שגם השטחים האלה ייבדקו, ואם יימצא בהם זיהום - לטפל בו. זה חשוב גם משום שזיהום יכול לנוע דרך מי התהום ולחזור לאזורים שכבר נוקו.

"לאור המודעות שהתעוררה סביב שדה דב, המשרד להגנת הסביבה צריך להוביל תהליך מסודר שיבטיח שכל המתחם יהיה בסופו של דבר נקי ובטוח".

עד כמה זיהום ה־PFAS עלול לסכן את הציבור?

"חומרים מסוכנים שמתגלים בקרקע יכולים לגרום לחשיפה בכמה דרכים: כשחופרים ועולה אבק שמכיל חומרים מסוכנים, כשהזיהום מחלחל למי התהום ועלול להגיע למי השתייה, או במגע ישיר עם החומרים".

שדה דב. ''אי־אפשר לבנות על קרקע מזוהמת. אין כאן שאלה'' / צילום: גיא יחיאלי

"ליזמים יש אינטרס להרוויח כסף"

אחת השאלות המרכזיות בפרויקטים האלה היא מי צריך לשלם על השיקום - המדינה, רמ"י או היזמים. האם ליזם שרכש קרקע והתברר שהיא מזוהמת יכולה להיות עילה לדרוש מהמדינה לשאת בעלויות?

"התשובה תלויה בסוג ההתקשרות בין היזם למדינה. אם ניקח למשל את המקרה של תעש השרון, שם המדינה ביקשה לשווק ליזמים קרקעות מזוהמות, כך שהיזמים יכללו במחיר שהם מציעים גם את עלויות הטיפול בזיהום, יבצעו את השיקום על חשבונם ורק לאחר מכן יקבלו אישור להתקדם בבנייה.

"אני התנגדתי לתפיסה הזאת עוד בתקופתי באדם טבע ודין. הגשנו עתירה משום שחשבנו שלא נכון שבמקום שבו המדינה היא שזיהמה את הקרקע, היזמים יהיו אלה שיטפלו בה. ליזמים יש אינטרס להרוויח כסף, ולכן הם עשויים לרצות לבצע את הטיפול בדרך הזולה והמהירה ביותר. למדינה, לעומת זאת, יש חובת זהירות כלפי תושביה ואינטרס רחב יותר.

"מדובר באחד המתחמים הגדולים של זיהום קרקע ומים, שמשתרע על פני ארבע רשויות מקומיות: רמת השרון, הרצליה, הוד השרון והמועצה האזורית דרום השרון. גילוי נאות, אני מייצגת את עיריית רמת השרון בנושא. התוכנית במקום כוללת כ־23 אלף יחידות דיור לצד 10,000 מ"ר של מסחר ועסקים, והיא מבוססת על כך שהמדינה תגלגל את האחריות לטיפול בזיהום ליזמים שיקבלו את המתחמים.

"הנושא נמצא שנים רבות בהליכים משפטיים, ועדיין מתנהל הליך שעוסק באופן הטיפול בזיהום המים. צריך לזכור שזיהום קרקע מגיע פעמים רבות גם לאקוויפר, ובאזור הזה בארות מי שתייה נסגרו בגלל הזיהום. המחלוקת בין הרשויות על אופן הטיפול גורמת לכך שהזיהום עדיין לא טופל. אני חושבת שאם היה חוק שקובע שהמזהם משלם, המדינה הייתה צריכה כבר מזמן לטפל בזיהום ולסיים את השיקום, במקום לנסות לגלגל את האחריות ליזמים פרטיים. יכול להיות שהדברים היו נראים אחרת היום.

"אני מלווה גם מהלך לשיקום תחנות דלק בקיבוצים, שבמסגרתו התחנות עוברות סקרי קרקע ושיקום לאחר שבשנות ה־60 המדינה עודדה קיבוצים להקים תחנות דלק פנימיות.

"הצענו להקים קרן שתממן טיפול בזיהומים היסטוריים, במקרים שבהם המזהם כבר אינו קיים - למשל, אם החברה פשטה רגל או שהאדם האחראי נפטר. בארה"ב קיים מנגנון דומה, המכונה סופרפאנד, שאליו מפרישים כספים עסקים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע. כך אפשר לממן שיקום גם כשאין גורם שאפשר להטיל עליו את האחריות".