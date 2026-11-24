נכשלו המאמצים לממש את ההכרזה הממשלתית על שיקום המתחם ברחובות שנפגע במהלך המלחמה. זאת, לאחר שאמש (ב') פקע תוקפו של החוק לשיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית, מבלי שהחברות היזמיות שאמורות לבצע את שיקום המתחם ברחובות הצליחו להגיע להסדרים עם בעלי הנכסים. לעומת זאת, במתחמים בערד, בדימונה ובתל אביב הגיעו הצדדים להסכמים.

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לפני כחמישה חודשים הכריזה הממשלה על מתחמים שנפגעו במבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" בערד, בדימונה, בתל אביב וברחובות כעל אזורי שיקום לפי החוק, אך ההכרזה הוגבלה בזמן עד לתאריך 23 בנובמבר, שנקבע ככמועד האחרון להגשת בקשות לאישור יזמי שיקום.

עד מועד זה הוגשו בקשות לאישור יזמי שיקום בכל המתחמים הללו, כתוצאה מהסכמים אליהם הגיעו בעלי הנכסים עם היזמים שאמורים לבצע את העבודות, אך עד יום שני בלילה הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות עם אף יזם לקידום השיקום במתחם.

המתחם הפגוע ברחובות כולל 44 מבנים, בהם בתים משותפים, בתים צמודי קרקע ומבנים בבנייה מעורבת (מסחרית ומגורים). שלוש חברות יזמיות ניסו להגיע להסכמה עם בעלי הנכסים בתקופה האחרונה, אך הדבר לא הבשיל עד לתום המועד הקבוע בחוק לבחירת יזם שיקום, והמשמעות היא ביטול ההכרזה.

"החמצה של הזדמנות"

מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, האחראית על יישם החוק, נמסר כי "יש לברך על התקדמות התהליך בתל אביב, עברד ובדימונה, שיש בה לתת מענה מיטבי לבעלי הנכסים שנפגעו. לצד זאת, יש להצטער כי לא הוגשה בקשה לאישור יזם שיקום ברחובות".

מהרשות נמסר עוד כי לצד קידום התכנון, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, יחד עם עיריית רחובות, מינהל התכנון, משרד המשפטים ורשות המסים, פעלו במהלך החודשים האחרונים לסייע לבעלי הנכסים בהתארגנות, במתן מענה לקשיים השונים שהעלו לפניהם ובפתרון החסמים המיידיים.

"תהליך זה היה מורכב נוכח השונות בין בעלי הנכסים מסוגים שונים ודרישות החוק, לרבות לעניין סוג העסקאות שניתן להתקשר בהן. נוכח היתרונות הרבים שמקנה החוק לבעלי הזכויות, לרבות לוחות זמנים קצרים לתכנון ורישוי, שיעורים מופחתים של היטל השבחה, אפשרות להסכם יציאה ועוד, קיווינו כי כל קבוצות בעלי הנכסים ירכזו מאמץ בביצוע ההתקשרויות עם יזם במועד הנדרש לפי החוק. לצערנו, בעלי חלק מהנכסים לא הצליחו להגיע להבנות בלוח הזמנים הנדרש. זוהי החמצה של הזדמנות מבחינת בעלי הזכויות".

עוד נמסר מהרשות כי בימים אלה בוחנים פתרונות נוספים על-מנת לתת מענה מהיר למתחם הבעייתי.