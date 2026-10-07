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נתב"ג

"נוהל ויזה": בנתב"ג נערכים לשינוי אבטחה דרמטי

בעקבות אירועי טיסת פליי דובאי, שרת התחבורה מירי רגב מבקשת לקבוע כי חברות תעופה יעבירו את פרטי הנוסעים ואנשי הצוות 48 שעות מראש • בטיסות מיעדים בעלי איום ביטחוני גבוה, הרשימות יועברו גם לבחינת המוסד או השב"כ • במשרד מבקשים להחיל את הנהלים כבר ביום ראשון הקרוב

אלון פרל 14:19
נתב''ג / צילום: ap, Ohad Zwigenberg
נתב''ג / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

טיסת פליי דובאי עוררה סערה גדולה בישראל סביב השאלה מי נושא באחריות לאירוע. את האחראי עוד צריך למצוא, אך בינתיים נשאלת השאלה מה עושים כדי למנוע ממצב כזה לחזור על עצמו. בסוף השבוע האחרון ציינו במשרד התחבורה כי בינתיים נעשו רק חידודי נהלים, אך כעת נראה שהטיפול בנושא עולה שלב: אתמול (ג’) שלחה שרת התחבורה מירי רגב מכתב דחוף לראש המל"ל שמואל בן עזרא, בנוגע לצעדים שיש לנקוט כדי למנוע אירועים דומים בעתיד.

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במכתבה, רגב מציינת כי הסמכות אינה מצויה במשרד התחבורה, אך היא פונה לראש המל"ל בבקשה שיפנה לגורמים הרלוונטיים. לדבריה, יש ליצור "נוהל ויזה" לכל טיסה שמגיעה מחו"ל, שאותו ימלאו החברות 48 שעות לפני הטיסה ויעבירו לרשות האוכלוסין. עם זאת, באשר ליעדים בעלי איום ביטחוני גבוה יותר, כמו דובאי למשל, שמות הנוסעים וצוותי האוויר יועברו לאגף הביטחון במשרד התחבורה 48 שעות מראש, והוא יעבירם לאישור המוסד או השב"כ.

בנוסף, השרה דורשת מהאוצר להעביר תקציב ותקנים לטיפול בטיסות החכורות של החברות הישראליות - נושא שאף הוא עלה בשבוע האחרון, אז התברר כי רמת האבטחה בטיסות אלו נמוכה באופן יחסי. לדבריה, התקציב והתקנים כבר סוכמו בקבינט בדצמבר האחרון, אך טרם הועברו. עוד מציינת רגב כי משרד התחבורה, אגף הביטחון והשב"כ יעבירו הנחיות אבטחה בהתאם לנהלים החדשים.

במסמך לא מצוינות רק הדרישות, אלא גם לוחות הזמנים: רגב מבקשת כי עד מחר (ה’) תועבר רשימת היעדים בעלי האיום הביטחוני הגבוה, יוחלט אם משרד התחבורה יעביר את הרשימות למוסד או לשב"כ, ותועבר ההנחיה לכלל חברות התעופה. לוח הזמנים קצר במיוחד, ובמשרד מבקשים לצאת לדרך עם הנהלים החדשים כבר ביום ראשון הקרוב.

שאלת האחריות סבוכה

ברקע, בשנת 2022 נחקק בכנסת חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או יוצאים ממנה. במסגרת החוק הוקם מאגר ברשות המסים, שאליו מועברים שמות ופרטי נוסעים ואנשי צוות. בעוד שלשב"כ, למוסד ולמשטרת ישראל יש גישה מלאה אליו, משרדי הממשלה, ובהם משרד התחבורה, יכולים רק להגיש "שאילתה" למאגר.

במשרד התחבורה טוענים כי מעולם לא הועבר אליהם מידע מהמאגר הזה, וכי אין להם סמכות לבחון את שמות אנשי הצוות, אך הם גם לא פנו בבקשה לקבלת מידע מהמאגר, אף שיש להם אפשרות לעשות כן. אמנם החלטות ממשלה שהתקבלו מטילות את האחריות על ביטחון הטיסות הזרות על משרד התחבורה, אלא שעל פי נהליו, שנבדקו ואושרו על ידי המל"ל, המשרד מסתפק בבדיקה של רשויות הביטחון של מדינת המוצא של חברת התעופה.

שאלת האחריות סבוכה בשל ריבוי הגורמים המעורבים, אך נראה כי בינתיים הדבר הדחוף ביותר הוא להסדיר את הנהלים ולוודא שאירועים כאלה לא יקרו שוב.