ימים ספורים לאחר טיסת פליי דובאי, ובצל הסערה סביב האבטחה בטיסות זרות והסרת האחריות מצד משרד התחבורה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה הערב (א') את ראש המל"ל, שמואל בן עזרא, למנות בודק שיבצע בחינה יסודית של כלל היבטי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל.

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ברקע, בשנת 2024 פרסם מבקר המדינה דוח חסוי בנושא אבטחת הטיסות לישראל. בחלקו הגלוי של הדוח המליץ המבקר למל"ל לקיים עבודת מטה, בשיתוף משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה, שב"כ והמשטרה, שבמסגרתה ייבחן נושא אבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית בישראל על כלל היבטיו.

מאז התקיימו במל"ל דיונים, אך לא התקבלה החלטת ממשלה בעניין. כעת, כשנתיים לאחר פרסום הדוח ובצל האירוע שבו נמנע לכאורה אסון, נראה שהמהלך הזה יקודם.

בתוך כך, במשרד התחבורה עסוקים ביממה האחרונה בהסרת האחריות ובטענה כי אין להם חלק במחדל. "אנחנו פועלים אל מול חברות התעופה, זה מה שהחוק מאפשר לנו", אמר אמש מנהל תחום ביטחון בתעופה במשרד התחבורה, דביר רובינשטיין, בשיחה עם עיתונאים.

"החברות מעבירות הצהרה שהטייסים עברו בדיקות רקע ביטחוניות, והם מאושרים ברשות המקומית של אותה מדינה. מעבר לזה, אנחנו לא גוף מודיעיני. אגף הביטחון הוא לא שב"כ, אין לו אנשי ביטחון בחו"ל. הנוהל שלנו בכלל לא מכיל איום כזה של טייס שירסק את המטוס". הערב פורסם ב-N12 כי רובינשטיין אינו עובד מדינה, ומועסק במקומות אחרים במקביל.

יש לציין כי שאלת האחריות באירוע היא אכן סבוכה - החלטות ממשלה שהתקבלו אכן מטילות את האחריות על ביטחון הטיסות הזרות על משרד התחבורה, אלא שעל פי נהליו, שנבדקו ואושרו על ידי המל"ל, הם מסתפקים בבדיקה של רשויות הביטחון של מדינת המוצא של חברת התעופה. עם זאת, שאלה זו אינה תאורטית, שהרי אותו המחדל ממשיך לכאורה לקרות גם עכשיו, ויש צורך להסדיר את חלוקת האחריות בדחיפות.