"אנחנו לא גוף מודיעיני": במשרד התחבורה מסירים אחריות

טיסת פליי דובאי ממשיכה להסעיר את ישראל, וכרגע נראה שעיקר השיח מתנקז לשאלה - מי היה אחראי? אם שואלים את משרד התחבורה, התשובה ברורה: לא אנחנו. "אנחנו פועלים אל מול חברות התעופה, זה מה שהחוק מאפשר לנו", אמר אמש מנהל תחום ביטחון בתעופה במשרד התחבורה, דביר רובינשטיין, בשיחה עם עיתונאים. "החברות מעבירות הצהרה שהטייסים עברו בדיקות רקע ביטחוניות והם מאושרים ברשות המקומית של אותה מדינה. מעבר לזה, אנחנו לא גוף מודיעיני. אגף הביטחון הוא לא שב"כ, אין לו אנשי ביטחון בחו"ל. הנוהל שלנו בכלל לא מכיל איום כזה של טייס שירסק את המטוס".

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בנוסף, ציינו במשרד, שבניגוד לדיווחים - הם לא קיבלו את שמות הטייסים, וכאן גם עולה נקודה מטרידה. מי שהיה אמור לקבל את המידע אודות הנוסעים הוא המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים שהוקם מכוח חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, שנחקק ב-2023. המידע שבו אמור להיות מועבר גם לגופי הביטחון. אלא שלדברי משרד התחבורה, ממש לא בטוח שזה מה שקורה. "הגוף פועל ברשות המסים, אבל הוא עוד לא מבצעי. אנחנו לא קיבלנו שום דבר שקשור לזה".

מהדברים אף עלה כי במשרד התחבורה לא יכולים להגיד בוודאות שאנשי צוות איראנים או סורים, לא נחתו בישראל בשנים האחרונות. "הנחת העבודה שלנו היא שזה לא קרה. חברת תעופה שמפרה את זה מסתכנת באובדן הרישיון שלה. אבל אנחנו נסמכים על בדיקות של רשויות זרות - לא קיבלנו רשימות של טייסים, ואין לנו מידע לגבי הצוות. החברה עצמה מצהירה שכלל הטייסים עברו בדיקות רקע, ע"פ רגולציה בינלאומית".

לסוגיה זו התייחס גם שמואל זכאי, מנהל רשות התעופה האזרחית. "כל חברת תעופה מחייבת להטיס נוסעים ואנשי צוות לפי ההוראות שהיא מקבלת מהמדינה שאליה טסים. אם לצורך העניין אזרח עומאני לא יכול להיכנס למדינת ישראל, זה חל גם על הצוות, והדיילות בצ'ק אין רואות את זה. האם הטייס היה אמור לעלות לטיסה? חד משמעית לא. חברת התעופה יודעת בוודאות שאסור היה לה להטיס את המטוס איתו, ואנחנו סומכים עליה.

"כרת"א, אין לנו שום אחריות ונגיעה לנושאים הביטחוניים. האחריות שלנו היא רק לנושאי בטיחות, רשיונות מתאימים של טייסים, מטוסים כמו שצריך. כל נושא הביטחון נמצא באחריות גופים אחרים".

בשלב זה, נשאלת השאלה - האם משרד התחבורה יכול להבטיח שמקרים כאלו לא יקרו שוב. התשובה, מעט בעייתית. "תראו, אין מאה אחוז. המאה אחוז זה לעצור תעופה זרה לישראל. השיטה שאנחנו עובדים זו השיטה הידועה הבעולם - לסמוך על הביטחון במדינת המוצא ועל הרגולציה הבינלאומית. לצורך העניין, אף אחד לא אומר שמוחמד שמועסק בשדה התעופה בדובאי פחות מסוכן מהטייס - ואנחנו חייבים לסמוך על המדינה שם".

במשרד התחבורה אף מציינים כי בתחילת השבוע יתקיימו בנושא דיונים אצל השרה מירי רגב, וכי בינתיים נעשו רק חידודי הנחיות לחברות התעופה.

למה פליי דובאי הפסיקה לטוס לישראל?

בשבוע שעבר, לאחר האירועים, פליי דובאי עצרה את טיסותיה עד להודעה חדשה. במשרד התחבורה מציינים כי מדובר בהחלטה גם של החברה וגם של ישראל. "פליי דובאי הפסיקה טיסות לישראל משתי טעמים", אומר זכאי. הסיבה הראשונה היא שהשלטונות האמירתים הורו לחברה להפסיק לטוס לישראל עד גמר החקירה. זאת, כדי לוודא שאין פירצה נוספת.

"במקביל, גם בקבינט , בהמלצה של שרת התחבורה והשב"כ, הוחלט שעד שלא יודעים מה קרה - החברהה לא תטוס לישראל. לסיכום, השלטונות האמירתים לא מאפשרים לפליי דובאי לטוס לישראל, וזה תואם להחלטת הקבינט".

ומה יעשו בינתיים אלו שהיו אמורים לטוס עם החברה? "לפי חוק טיבי, חברה שמבטלת טיסות 14 יום ממועד הטיסה הנקוב צריכה להחזיר תמורה מלאה, וכך גם פליי דובאי צריכה לנהוג".

בשורה התחתונה, נראה כי במשרד התחבורה מנסים להסיר מעצמם כל אחריות. גם הרצון לשוחח עם כתבים - שבהחלט יש מה להעריך בו - מקבל משמעות אחרת כאשר הדברים נעשים בבהילות ב-23:00 בלילה במוצאי שבת. גם במשרד מבינים כעת שהקרב על הנרטיב החל, וגם כאן אנחנו עם אותה שאלה שמלווה אותנו כבר שלוש שנים: מי אחראי?