פליי דובאי השעתה טיסות לארץ: מה יקרה לישראלים שנתקעו באמירויות?

בעקבות אירוע הטרור אתמול (ד') בטיסת פליי דובאי, חברת התעופה הודיעה על השעיית טיסותיה לישראל וממנה. במשרד התחבורה נערכים להפעלת טיסות השבה באמצעות חברות התעופה הישראליות, והמדינה צפויה לשפות אותן על הטיסות הריקות לאמירויות.

מי צפוי להפעיל את הטיסות, מה יקרה למחירים, ומהן הזכויות של נוסעי פליי דובאי? גלובס עונה על השאלות החשובות של השעה.

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● איזה פיצוי יקבלו הטסים בפליי דובאי, והאם ניתן לבטל כרטיסי טיסה לשבוע הבא?

מה יקרה לישראלים שנמצאים כעת באיחוד האמירויות ואמורים לחזור עם פליי דובאי?

במשרד התחבורה הודיעו כי בכפוף לקבלת האישורים הסופיים מגורמי הביטחון, חברות התעופה הישראליות יחלו כבר ממחר (ו') להפעיל טיסות השבה מאיחוד האמירויות, במטרה להחזיר ארצה ישראלים שטיסותיהם נפגעו בעקבות השעיית פעילות פליי דובאי.

אילו חברות צפויות להפעיל את טיסות ההשבה?

משרד התחבורה הפנה את הנוסעים לעקוב אחר לוחות הטיסות של אל על, ארקיע וישראייר, שאמורות להפעיל את טיסות ההשבה החל ממחר (ו'), לאחר קבלת האישורים הביטחוניים הנדרשים.

מה צריכים לעשות נוסעים שכבר רכשו כרטיס מפליי דובאי?

במשרד התחבורה קוראים לנוסעים לפנות ישירות לפליי דובאי לצורך מימוש הזכויות המגיעות להם לפי החוק. הזכויות עשויות לכלול בין היתר לינה, השבת התמורה ששולמה עבור הטיסה וסיוע נוסף בהתאם לצורך.

מאיפה ייצאו הטיסות?

החברות הישראליות שצוינו מעלה צפויות לטוס לאיחוד האמירויות לצורך איסוף הנוסעים. במקביל הועברה פנייה דחופה להגדלת מספר הטיסות של חברת איתיחאד האמירתית מאבו דאבי לישראל, כך שייתכן כי גם הגדלת הפעילות בקו זה תסייע במתן מענה לביקוש שנוצר.

מי משלם על טיסות החילוץ?

בעקבות בקשת שרת התחבורה מירי רגב ובהנחיית ראש הממשלה, סוכם עם משרד האוצר כי המדינה תשפה את חברות התעופה הישראליות על חילוץ שוהים ישראלים שהיו אמורים לשוב לישראל באמצעות פליי דובאי. הסיבה היא שהמטוסים צפויים לצאת מישראל לאמירויות ללא נוסעים, ולחזור עם הישראלים שהיו אמורים לטוס בחזרה באמצעות פליי דובאי.

האם מחירי הכרטיסים עלולים לעלות בגלל המחסור בטיסות?

במשרד התחבורה הדגישו כי מאחר שהמדינה צפויה לשפות את חברות התעופה הישראליות על הפעלת הטיסות, עליהן "לשמור על רמת מחירים הוגנת ולא לנצל את המצב". עם זאת, בהודעה לא פורסם מחיר מרבי לכרטיס או מנגנון פיקוח ספציפי.