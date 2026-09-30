מאות הישראלים שנחתו נחיתת חירום בסעודיה נאלצו לחכות שעות עד לטיסה הבאה, במדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה. מעבר לחוויה הלא נעימה ולחוסר הוודאות, אותם נוסעים עשויים להיות זכאים לשלל זכויות שמגיעות להם מתוקף החוק הישראלי שחל על חברת תעופה זרה המפעילה טיסות לישראל.

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אילו זכויות מגיעות לנוסעים על ביטול טיסה?

בשגרה, לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי תעופה, אם מתבטלת טיסה - אדם זכאי להחזר על כרטיס הטיסה או לטיסה חלופית לפי בחירתו, פיצוי סטטוטורי ופיצוי עבור שירותי סיוע שהם הוצאות השהות היומיות בחו"ל כמו מזון, לינה במלון, והסעות שהנוסע נאלץ להוציא. טיסה שמתבטלת היא טיסה שבוטלה או טיסה שיצאה בעיכוב של יותר משמונה שעות.

מה גובה הפיצוי?

גובה הפיצוי נקבע בהתאם למרחק הטיסה. כך למשל, טיסה מדובאי לתל אביב עשויה לזכות את הנוסע בפיצוי בסף 2,450 שקל. זאת ללא קשר להחזר על כרטיס הטיסה/טיסה חלופית ושירותי לינה וסיוע אם נדרש לכך.

כיצד ניתן לקבל את התשלום?

בפנייה לחברת התעופה עם כל הפרטים. יש לצרף אסמכתאות מתאימות, למשל על תשלום לילה במלון, או על שתייה ומזון שהנוסעים נאלצו לשלם עבורם. ככל שהנוסעים לא יקבלו את כספם, הם יכולים לפנות לבית המשפט ולהגיש תביעה בנושא. תביעה שכזו יש להגיש עד 4 שנים מקרות האירוע.

האם אין תקרה לפיצוי על שהות ולינה?

כבר נקבע בפסיקה בעבר כי חלה על הנוסעים חובת 'הקטנת הנזק' (הנפגע צריך לפעול כמו אדם סביר כדי לצמצם את הפסדיו, ואם לא יעשה זאת, סכום הפיצויים שלו יופחת בהתאם) אם בחרו לפעול בצורה שאינה מחושבת כלכלית. לצד זאת, יש לקחת בחשבון את העובדה שאם המטוס נתקע בסעודיה, ולא ניתן לשכן בה ישראלים, אז ככל הנראה לא יינתן פיצוי על שירותי לינה.

האם מגיע לי פיצוי כספי בכל מצב?

סעיף 6(ה)(1) לחוק שירותי התעופה מקנה לחברות התעופה פטור מפיצוי במקרים חריגים במה שמכונה "הגנת כח עליון". חברת התעופה יכולה לטעון כי הטיסה בוטלה או התעכבה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה, כמו למשל אירוע בטחוני. ייתכן שעקב המצב הביטחוני שגרם למטוס לנחיתת חירום תהיה הגנה מסוימת לחברת התעופה.

בפסק דין שניתן בבת ים כאשר הטיסה בוטלה עקב תקלה טכנית נדירה שחייבה את קרקוע המטוס עד לתיקון התקלה, פסק בית המשפט פיצוי של כחצי מיליון שקלים ל-115 נוסעים שטסו עם ארקיע. באותו עניין נקבע כי "בתי המשפט קבעו פעם אחר פעם כי הפעלת כלי טיס כרוכה בבלאי ובתקלות, ועל חברות התעופה לצפות מצב דברים שכזה ולהיערך אליו" וכי "האחריות לתשלום הפיצוי הסטטוטורי לפי חוק שירותי תעופה היא אחריות חמורה על גבול אחריות קפידה". יש להעניק למילים "נסיבות מיוחדות" פרשנות מצמצמת ביותר ורק "נסיבות שהן בבחינת "כוח עליון" יזכו לפטור, מסביר בית המשפט.

שאלה אחרת היא פיצויים על עוגמת הנפש. אם נגרמה לנוסעים עוגמת נפש במצב ביטחוני במטוס, זוהי תביעה נזיקית.

אם יש לי טיסה עוד שבוע האם אני זכאי לבטל את הטיסה ולקבל פיצוי?

אם הנוסע יעשה דין לעצמו הוא לא יהיה זכאי לפיצוי מלא, ואף ייתכן שיחויב בדמי הביטול המלאים. יחד עם זאת, אם חברת התעופה תחליט שלא לטוס לכאן, או שתהיה הנחיה של רגולטור כמו שרת התחבורה שתמנע טיסות לכאן, אז ייתכן שהנוסעים יהיו זכאים לפיצוי.

"אם אתם חוששים שהטיסה תבוטל או אפילו שוקלים לבטל בעצמכם, ייתכן שיהיה שווה להמתין עד למועד האחרון שמאפשר זאת (מומלץ לקרוא את תנאי הביטול לעומק) - ולא להיות נמהרים", אומרים בסוכנות הנסיעות הדיגיטלית SkyGini. בנוסף לכך, לא מעט שירותים מאפשרים כיום אפשרות של ביטול מאוחר (לעיתים עד שש שעות בטרם ההמראה). ייתכן שרכישה של שירות כזה תהיה כרוכה בהוצאה כספית מסוימת אך תעניק ודאות גבוהה יותר ותצדיק אותה".

בסוכנות אף מציינים שכדאי לשים לב שלא כל הכרטיסים זהים. "לפני שמקבלים החלטה, בדקו אם מדובר בכרטיס גמיש, בכרטיס שניתן לשינוי, בכרטיס שאינו ניתן להחזר או בכרטיס הכולל אפשרות לביטול בתשלום מופחת. במקרים רבים, ההבדל בין סוגי הכרטיסים הוא זה שיקבע אם תקבלו החזר מלא, זיכוי עתידי או שתידרשו לשלם עמלת שינוי".

לסיכום, אומרים שם כי "בתקופות של חוסר ודאות, ובפרט אירוע חמור שכזה, החשש לגיטימי. יחד עם זאת, כן מומלץ לשמור על פרופורציות. לא תמיד אפשר למנוע את ביטול הטיסה, אבל בהחלט אפשר למנוע חלק גדול מהנזק. קחו נשימה, אספו את המידע, בדקו את תנאי הכרטיס ואת החלופות ורק אז קבלו החלטה. ברוב המקרים, פעולה שקולה תחסוך לכם כסף, זמן והרבה עוגמת נפש".