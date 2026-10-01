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חברות תעופה

מומחה התעופה שמעריך: כך ייראו השמיים ביום שאחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי

בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, החשדנות כלפי חברות התעופה הזרות גוברת, ולכן "החברות הישראליות בהחלט יהיו פופולריות יותר כעת" - כך אומר לגלובס מומחה התעופה ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין, ומביא כראיה את הזינוק במניות ישראייר ואל על • וגם: כיצד תושפע איתיחאד איירווייז - אחת החברות הדייקניות יותר בנתב"ג?

אלון פרל פורסם: 11:44 עודכן: 13:11
נתב''ג / צילום: מיכל אלוני
נתב''ג / צילום: מיכל אלוני

האירוע החריג אתמול (ד') בטיסת פליי דובאי אומנם עבר בשלום בסופו של דבר, אך נראה כי ענף התעופה הישראלי מתעורר הבוקר למציאות מעט שונה. מיד לאחר האירועים דווח כי חלה פריצת דרך במגעים בין ישראל לאמירויות, והחברות הישראליות ישובו לטוס לאזור לאחר חצי שנה של הפסקה.

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בינתיים, בארקיע ובאל על ציינו כי יפעילו שתי טיסות שבועיות לאמירויות, אך מעט ציננו את האווירה ביחס לזמנים: באל על מדברים על מהלך נובמבר, ובארקיע נערכים לחידוש הקו בהקדם האפשרי "ככל שההיערכות המבצעית והלוגיסטית תאפשר זאת".

כך או כך, במוקדם או במאוחר, חברות התעופה הישראליות צפויות להרוויח מהעניין. "החברות הישראליות בהחלט יהיו פופולריות יותר כעת", אומר ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין, מומחה תעופה ובכיר במחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת. "הקהל הישראלי ראה מה קרה שם בטיסה, ואני מצפה לראות העברה של הרבה מאוד מהביקושים לחברות ישראליות. עם זאת, במצבים רבים לא תהיה אפשרות לעשות את זה, כי אין טיסות ישירות ליעדים שמציעות הזרות. גם חשוב לזכור שהרבה פעמים חברות ישראליות חוכרות מטוסים זרים על צוותיהם, זה מאוד-מאוד נפוץ בארקיע, לא מעט בישראייר ואפילו באל על".

ד"ר פרוינד-פיינשטיין אף מציין כי את האמון בחברות התעופה הישראליות ראינו כבר אתמול, עם הזינוק של מניות אל על וישראייר . "החשדנות כלפי החברות הזרות גוברת, והחשש הזה מתורגם לעלייה במחירי המניות. אגב, זה צפוי להיות גם מתורגם לעלייה במחירי הטיסות וברווחיות של חברות התעופה הישראליות".

אומנם החשדנות הגוברת כלפי כל החברות הזרות צפויה לפגוע בהן, אך נראה כי מלבד פליי דובאי, איתיחאד איירווייז עשויה להיפגע גם כן. אמנם משרד התחבורה הודיע כי העביר לחברה פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות שלה לישראל מאבו דאבי, ועל-פי מד העומס בנתב"ג בחודש האחרון מדובר באחת החברות האמינות ובחברה הדייקנית ביותר (זמן עיכוב של 20 דקות), אך נוסעים ישראלים עדיין עשויים לחשוש לטוס בטיסותיה.

"הירידה בביקושים תגיע גם לאיתיחאד, אבל הרבה פעמים אנחנו נראה שהישראלים לא מוצאים חלופה ונאלצים לטוס עם החברות הזרות בלית-ברירה", אומר ד"ר פרוינד-פיינשטיין.