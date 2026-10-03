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פליי דובאי | סיקור שוטף

פרטים חדשים על זהות הטייס המפגע, החשד למחדל ומה אומרים באמירויות?

באיחוד האמירויות הודו היום לראשונה כי מדובר באירוע טרור וכי טייס המשנה תקף את הקברניט בגרזן חירום וניסה להשתלט על המטוס • במקביל נחשפו פרטים על עברו של טייס המשנה ועל אזהרות שהועלו בעניינו בעבר

שירות גלובס פורסם: 19:35 עודכן: 20:09
המאם אל-המאמי, טייס המשנה המחבל מטיסת פליי-דובאי
המאם אל-המאמי, טייס המשנה המחבל מטיסת פליי-דובאי

באיחוד האמירויות הודו היום לראשונה במה שבישראל היה ברור מלכתחילה - אירוע טיסת פליי דובאי לישראל הוא ניסיון פיגוע.

התובע הכללי באמירויות הודיע כי החקירה העלתה שטייס המשנה ניסה לבצע "פעולת טרור", תקף את הקברניט בתוך תא הטייס באמצעות גרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות השליטה במטוס. זו הפעם הראשונה שהרשויות באמירויות מגדירות רשמית את האירוע כניסיון פיגוע.

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הפרט החדש על הגרזן גם עונה על אחת השאלות שעלו מיד לאחר האירוע: לא מדובר בנשק שהוחדר למטוס. גרזן חירום הוא ציוד שנמצא בתא הטייס ונועד למצבי חירום, למשל במקרה של שריפה או התרסקות. כלומר, כדי לתקוף את הקברניט לא היה צורך לעבור את הבידוק הביטחוני עם נשק.

פרטים חדשים משמעותיים נחשפו גם על המפגע. לפי מקורות ששוחחו עם רויטרס ועם AP, טייס המשנה הוא חמאם אל־חמאמי, אזרח עומאני בן 30 שנולד באיחוד האמירויות לאם סורית ובילה במדינה חלק משנותיו.

עוד התבהרו אנקדוטות מדאיגות מעברו המקצועי: לפי דיווחים שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל וצוטטו בידי AP וכלי תקשורת נוספים, בעבר נאסר עליו לטוס בעומאן בשל חששות בנוגע להשקפות קיצוניות. לפי הדיווחים, לאחר מכן עבר לתפקיד אדמיניסטרטיבי בחברת Oman Air, ובהמשך התקבל לעבודה בפליי דובאי.

ככל שעובר הזמן מתגברות גם השאלות בנוגע למחדל הביטחוני הישראלי שאירע כאן. על פי דיווחים שונים הטייס המפגע כבר טס בעבר לישראל, שמו ופרטיו היו ידועים לשב"כ ולמשרד התחבורה. בנוסף רשות המסים עדכנה כי רשימות צוותי הטיסה של פליי דובאי התקבלו מראש בישראל. בחדשות 12 דווח כי כעת בודקים אם טייסים ממדינות כמו איראן, סוריה ועיראק נחתו בנתב"ג בשנים האחרונות.