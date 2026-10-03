איך רשות המסים קשורה לנורות האזהרה בנוגע לטייס המפגע. בדקנו

על רקע ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב, שבמהלכו טייס המשנה תקף את הקברניט וניסה, לפי ממצאי החקירה הראשוניים, לרסק את המטוס, רשות המסים מאשרת כי המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים (מלא"נ) קיבל את רשימת אנשי הצוות בטיסה.

השאלה אילו פרטים על אנשי הצוות הועברו מראש לרשויות הישראליות ואילו בדיקות בוצעו בעניינם עומדת כעת במוקד הבדיקה בעקבות האירוע, שאפשר להגדירו כמחדל ביטחוני מהצד הישראלי.

לא ברור בשלב זה מדוע לא התעורר סימן שאלה ביחס לטייס המפגע, מה גם שכלל הנראה לא החזיק באזרחות נוספת. כעקרון טייסים שמחזיקים באזרחות ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל לא אמורים לטוס לכאן. בנוסף, על פי דיווחים מהיממה האחרונה התעוררו מספר נורות אזהרה ביחס לטייס, כמו למשל בחברת תעופה קודמת שפוטר ממנה.

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המלא"נ הוקם מכוח חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, שנחקק ב-2023, במטרה לאסוף ולנתח מידע על נוסעים ואנשי צוות בטיסות בינלאומיות. כלל חברות התעופה מחויבות להעביר למאגר נתוני נוסעים וצוות, ובהם פרטי טיסה, פרטי דרכון ומידע נוסף.

המידע האישי והתעופתי שנאסף על ידי המלא"נ מנוהל במאגר מידע מאובטח ומיועד, בין היתר, למניעת טרור, אבטחת תעופה, מאבק בפשיעה חמורה, פיקוח על הגירה ושמירה על בריאות הציבור.

המידע שמועבר למרכז חשוף לגופי ביטחון ואכיפה, בהם השב"כ והמשטרה, ועל פי החוק אמור להיות מנותח באמצעים טכנולוגיים כדי לזהות מראש סיכונים או דפוסים חריגים. המטרה היא לאפשר לרשויות לאתר מידע רלוונטי עוד לפני נחיתת המטוס או המראתו.

בראיון שנתנה הערב לכאן 11, השרה רגב הבהירה את חלוקת התפקידים כפי שהיא רואה אותה. "בוא נעשה סדר. נושא אבטחת התעופה מורכב מאוד. כל הנושא המודיעני מחולק בין המוסד לשב"כ - השב"כ אחראי על הטיסות הישראליות, ועל הטיסות החכורות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. מי שאמור להגיד מה רמת האיום זה גורמי הביטחון".