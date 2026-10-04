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טיסות

טסים למזרח עם קונקשן? כך לא תצטרכו לעבור בדובאי

מלבד האפשרות של איתיחאד וחלק מהחברות הישראליות שטסות ישירות, בדיקת חברת התיירות גוליבר מעלה כי ניתן להגיע ליעדים המבוקשים במזרח דרך יעדי ביניים שונים - בהם אדיס אבבה, טשקנט, אמסטרדם ופרנקפורט - זאת במחירים תחרותיים ובמקרים מסוימים גם עם זמני המתנה נוחים

אלון פרל 12:55
מטוס של אתיופיאן איירליינס / צילום: Shutterstock
מטוס של אתיופיאן איירליינס / צילום: Shutterstock

לאחר הסערה סביב טיסת פליי דובאי, החברה הודיעה כי הקו לישראל יושעה עד תום החקירה. המשמעות: היצע הטיסות בקו פחת משמעותית (פליי דובאי הפעילה עשר טיסות יומיות מישראל), ולמעשה רק איתיחאד טסה כעת לאמירויות עם שש טיסות ביום.

במקביל, חברות התעופה הישראליות אומנם קיבלו את האישור הסופי מגורמי הביטחון להפעיל טיסות לאמירויות, ואף החלו להפעיל "טיסות חילוץ", אך נראה שייקח להן מספר שבועות עד שיכנסו לקו באופן סדיר.

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מי שכמובן עשוי להיפגע הם אלה שצריכים להגיע ולצאת מדובאי, והם נאלצים בימים אלה לחפש פתרונות. אלא שלצידם, גם הנוסעים למזרח נפגעים: קונקשן בדובאי היה דרך פופולרית ביותר להגיע לתאילנד, ליפן, לוייטנאם ולפיליפינים. מה הם יכולים לעשות כעת?

מלבד האפשרות של איתיחאד וחלק מהחברות הישראליות שטסות ישירות ליעדים אלה, בדיקת חברת התיירות גוליבר מעלה כי ניתן להגיע ליעדים המבוקשים במזרח דרך יעדי ביניים שונים - בהם אדיס אבבה, טשקנט, אמסטרדם ופרנקפורט - זאת במחירים תחרותיים ובמקרים מסוימים גם עם זמני המתנה נוחים מאוד.

כך למשל, טיסה לבנגקוק עם חברת אתיופיאן איירליינס, דרך אדיס אבבה, תעלה לכם בסוף אוקטובר 741 דולר בממוצע לאדם. אגב, לבנגקוק באמצע אוקטובר ניתן להגיע גם עם אוזבקיסטן איירליינס, דרך טשקנט, במחיר של 1,378 דולר; טיסה לטוקיו עם KLM דרך הולנד באזור ינואר תעלה 1,066 דולר לאדם; לוויאטנאם, דרך פרנקפורט, תוכלו להגיע במחיר של 1,286 דולר; ולמנילה, עם אייר אינדיה, תשלמו 1,012 דולר.

"השעיית טיסות חברת פליי דובאי מצמצמת בשלב זה אפשרות קונקשן למזרח הרחוק, אך בהחלט לא משאירה את הנוסעים ללא חלופות", מסכמת תמר גרזון, מנכ"לית חברת התיירות גוליבר. "מומלץ גם להשוות מחירים בין האפשרויות השונות, כי יש מחירים אטרקטיביים בשוק".