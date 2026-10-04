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דובאי

החברות הישראליות עודכנו: טיסות החילוץ מדובאי שתוכננו למחר מבוטלות בשלב זה

האמירויות מסרבות לפי שעה להצבת עמדות הבידוק שדורש השב״כ, ולכן ייתכן שטיסות החילוץ מדובאי מחר יבוטלו • עם זאת, הביקוש לטיסות נמוך יחסית, ורוב הישראלים כבר מצאו דרכים לצאת מהאמירויות

אלון פרל 14:14
שדה התעופה בדובאי. צילום: Shutterstock
שדה התעופה בדובאי. צילום: Shutterstock

לאחר ש"טיסות החילוץ" יצאו לדובאי במהלך הסופ"ש, ונדמה היה שהאירוע מאחורינו, כעת נראה שצץ קושי נוסף: בשעות האחרונות מסרב הצד האמירותי לקבל את דרישות השב"כ להצבת עמדות בידוק, ובחלק מחברות התעופה אף עודכנו כי הטיסות מבוטלות מחר.

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ברקע, בסוף השבוע שעבר הוחלט כי החברות הישראליות יוציאו "טיסות חילוץ" לישראלים באזור, אך נוסעים אלו יעלו לטיסות ללא מזוודות וטרולי. זאת, בעקבות דרישת השב"כ לעמדות בידוק. גם אירוע זה כלל לא מעט אתגרים, כאשר האמירותים דרשו שיגיעו מטוסי מטען למזוודות. כעת, כאמור, לקראת הצבת עמדות הבידוק מחר, באמירויות מערימים קשיים ולפי שעה ספק אם הטיסות יצאו.

עם זאת, יש לציין כי הביקוש לטיסות אלו הוא לא בהכרח גבוה. מרבית הישראלים ששהו בדובאי כבר מצאו בעצמם דרך החוצה - בטיסות של החברות הישראליות, בטיסות של איתיחאד, ובטיסות קונקשן דרך מדינה נוספת שאליה יצאו.

לגלובס אף נודע כי חברת איתיחאד, שבהתחלה התבקשה ע"י משרד התחבורה להוסיף עוד 2 טיסות יומיות, קיבלה כעת הודעה שאין בכך צורך.