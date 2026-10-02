דרמה שמסרבת להיגמר: אחרי שאתמול כלל חברות התעופה הישראליות הודיעו כי יוציאו היום (ו') טיסות חילוץ מדובאי, כעת נראה כי האישורים הסופיים טרם התקבלו. בתוך כך, אל על ביטלה את טיסותיה שתוכננו הבוקר, בארקיע מתקיימים דיונים באשר לטיסה שמתוכננת בערב.

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באשר לישראייר - החברה מלכתחילה לא פרסמה את מועדי הטיסות, "בשל העובדה שהליך מתן הסלוטים עורר חשד והנהלת החברה העדיפה להמתין", נמסר מגורם בחברה.

ע"פ גורם המעורה בפרטים, העיכובים נעוצים במחלוקות במערכת הביטחון. אתמול, לאחר שבשב"כ הגיעו להבנות ולאישורים, הציבו במוסד דרישות חדשות שטרם נענו. כעת נמצא הטיפול בדרגים הגבוהים ביותר ביחידות, בתקווה שימצא פתרון בקרוב. עם זאת, בינתיים קיים החשש כי הטיסות יבוטלו לגמרי היום.

במהלך הלילה משרד התחבורה הוציא הודעה בה נמסר כי הטיסות יתחילו היום אך "צפוי עיכוב במועד יציאת טיסות ההשבה מדובאי". העיכוב הזה, למעשה, פגע בטיסות אל על שהיו אמורות לצאת ב-11:00 וב-13:00. בניגוד לישראייר וארקיע, המצב באל על אף מורכב יותר לאור חוסר הפעילות בשבת, כך שגם אם ינתן בסופו של דבר האישור היום - ספק אם יספיקו להוציא טיסות.

כך או כך, במשרד התחבורה מציינים כי הם ממשיכים לפעול אל מול הגורמים הרלוונטיים וכי "על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהן הוזמנו כרטיסי הטיסה, ולפעול על פי הנחיותיהן ועדכוניהן".

נזכיר כי גם אם הטיסות יצאו היום - הנוסעים לא יוכלו להעלות למטוס כבודה וטרולי אלא רק תיק גב. זאת, בשל דרישת השב"כ להציב עמדות בידוק בשדה התעופה בדובאי, מה שיקרה רק ביום שני.

ברקע, כמובן, עומדת הסערה שהתרחשה ביום ד', כאשר לאחריה פליי דובאי הודיעה כי היא מבטלת טיסות עד לתום החקירה. כתוצאה מכך, ובהתחשב בכך שהחברות הישראליות לא טסות לאזור כבר יותר מחצי שנה מטעמים ביטחוניים, רבים מהנוסעים נתקעו במפרץ ללא אפשרויות.