ירידות באסיה; מגמה חיובית בוול סטריט לקראת דוח התעסוקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

השווקים הבוקר מחפשים כיוון לאור האפשרות להסלמה בין ארה"ב לאיראן.

וושינגטון פרסה, לפי דיווחים, את נושאת המטוסים USS Theodore Roosevelt במזרח התיכון, ובכך היא הופכת לנושאת המטוסים השלישית שנשלחה לאזור. המהלך הגביר את החששות שהעימות בין ארה״ב לאיראן עלול להתלקח מחדש, ושלח את מחירי הנפט לעליות. חוזי ברנט עלו ב־4.4% וננעלו במחיר של 102.3 דולר לחבית , בעוד שחוזי WTI עלו ב־2.7% ל־ 92.9 דולר לחבית.

העיניים נשואות גם אל דוח התעסוקה בארה"ב (15:30 שעון ישראל). כלכלנים מעריכים שהדוח יראה כי מספר המשרות במגזר הלא־חקלאי גדל בספטמבר ב־88 אלף, לאחר שבחודש הקודם נרשמה העלייה החדה ביותר במספר המשרות מאז מרץ. שיעור האבטלה צפוי להישאר ברמה של 4.1%, שפל של שנה.

בתוך כך המשקיעים ממשיכים לבחון מחדש את הצעד הבא של הפדרל ריזרב. החוזים על הריבית הפדרלית משקפים כעת הסתברות של 72% לכך שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי באוקטובר. ההערכה בוול סטריט היא כי לנוכח ההערכה הנוכחית ששוק העבודה יציב, דוח תעסוקה חזק לבדו כנראה לא יספיק כדי לגרום לפד להעלות ריבית באוקטובר.

אסיה

באסיה הבוקר בעיקר ירידות. מדד ניקיי 225 ביפן יורד בכ-1%, לאחר זינוק חד ביום חמישי, בולטת מניית סופטבנק שנופלת ב-5%. קוספי בדרום קוריאה מיבד 1%, והנג סנג בהונג קונג יורד ב־2.48% לאחר חידוש המסחר בתום חופשה.

בסין לא מתקיים מסחר הבוקר.

וול סטריט

החוזים בוול סטריט עולים הבוקר בעד 0.4% וממשיכים את המומנטום החיובי שהתפתח לקראת הנעילה אתמול לאחר יום מסחר תנודתי שבסיומו ננעל היום הראשון של אוקטובר והרבעון הרביעי בעליות קלות.

S&P 500 עלה ב־0.25%, נאסד"ק ב־0.1%, ומדד דאו ג'ונס ב- 0.1%. גם התשואות התהפכו במהלך המסחר. תשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל־10 ול־30 שנים ירדה ב־6 וב־4 נקודות בסיס, בהתאמה. הירידות היו חדות יותר בחלק הקצר של עקום התשואות, כאשר התשואה על אג"ח לשנתיים צנחה ב־10 נקודות בסיס.

בין ובין - מניית נייקי ירדה בכ־8% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה פרסמה את תוצאות הרבעון הפיסקלי הראשון והודיעה על שינוי במבנה התפעולי, שיכלול גם קיצוץ במשרות.

ת"א

היום לא יתקיים מסחר בת"א לרגל חג הסוכות.

אתמול ננעל שבוע המסחר המקוצר במגמה מעורבת: ת"א 35 עלה ב-0.3%, אך ת"א 90 ירד בכ-1.5%. מדד הבנקים עלה בכ-1.1% ות"א טכנולוגיה הוסיף 0.9%. לעומתם מדד הבנייה איבד 0.7%, מדד הנדל"ן נחלש ב-0.9% ומדד הביטוח צנח ב-2.1%.

היסטוריה נקבעה אתמול בבורסה כשפאלו אלטו זינקה ב-5.5% וטיפסה לשווי של מעל מטריליון שקל - החברה הראשונה בבורסה שמגיעה לשווי כזה. עוד בלטה מניית אל על שזינקה ב-4.3% וביומיים על רקע הדרמה בטיסת פליי דובאי שלשום. החברה מועמדת כעת להיכנס לראשונה בתולדותיה למדד ת"א 35.

אתמול גם הסתיים הרבעון השלישי, ת"א 35 עלה ב-3.3%, יותר מנאסד"ק ו-S&P 500 שעלו בכ-2% והרבה יותר ממדד קוספי הדרום קוריאני שנפל ב-20%. לונדון ירדה ב-1% ופריז ב-5% (נתונים: FactSet).

עוד משהו שכדאי לדעת

מדד ה־ Sell Side Indicator של בנק אוף אמריקה מתקרב לאזור שמוגדר בבנק כאות מכירה. המדד הוא אינדיקטור "לעומתי": כאשר הסנטימנט בשוק דובי במיוחד, הוא עשוי להצביע דווקא על הזדמנות קנייה, ואילו רמות אופטימיות קיצוניות עשויות להצביע על סיכון לירידות.

לפי בנק אוף אמריקה, המדד עלה מ־ 56.4% ל־57.2% בספטמבר , מרחק של 0.3 נקודת אחוז בלבד מסף אות המכירה. זו הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז מרץ 2022.

הנתונים ההיסטוריים של הבנק מצביעים על כך שכאשר המדד הגיע לרמת אות מכירה, ה־ S&P 500 עלה בממוצע בכ־3% ב־12 החודשים שלאחר מכן, הרבה פחות מהממוצע שלו, 10%. ברמות הנוכחיות או גבוהות יותר, המדד רשם תשואה שלילית ב־12 החודשים הבאים ב־ 36% מהמקרים, בניתוח נתונים מאז 1985.

כלומר, עדיין לא אות למכור עכשיו במובן הפשוט, אלא אינדיקציה לכך שהאופטימיות בקרב אסטרטגים ומנהלי השקעות מתקרבת לרמה היסטורית שבה התשואה העתידית של השוק הייתה חלשה יותר בממוצע.

בנק אוף אמריקה כתב כי ה־ SSI הוא אינדיקטור אמין שפועל בניגוד למגמה. לדבריו, אף שהוא אינו מצליח ללכוד כל עלייה או ירידה בשוק המניות, היסטורית הייתה לו יכולת טובה יותר לחזות את התשואה הכוללת של מדד S&P 500 ב־12 החודשים הבאים בהשוואה לכלי תזמון שוק רבים אחרים.

במקביל, יותר ויותר אסטרטגים בוול סטריט הופכים זהירים ביחס למניות, במיוחד על רקע המשך העלייה בתשואות האג"ח. התשואות, שנחשבות גורם שלילי לנכסי סיכון כשהן עולות, זינקו בשל שילוב של חששות כלכליים ופיסקליים. תשואות האג"ח ל־10 ול־30 שנה הגיעו השבוע שתיהן לשיא של 24 שנים.

למרות שהמדדים המרכזיים עדיין סמוכים לשיאים, החולשה הולכת ומצטברת מתחת לפני השטח, כאשר מניות שאינן קשורות לטכנולוגיה ולבום ה־AI סופגות פגיעה.

רוחב השוק (Market Breadth), שיעור המניות שעולות מתוך כלל המניות, הגיע לאחרונה לשפל היסטורי ביחס לרמתו של ה־S&P 500, לפי ניתוח של Ned Davis Research. במקביל, המניה החציונית במדד S&P 500 ירדה ב־ 15% מהשיא שלה ב־52 השבועות האחרונים , לפי ניתוח של Rosenberg Research.