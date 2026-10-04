לאיזה מקום הגיעה פליי דובאי ב"דירוג חברות התעופה הבטוחות"?

בזמן שבישראל עסוקים בלהסיר אחריות, יש חברה אחת שבשלב זה לא יכולה להגיד דבר לזכותה: פליי דובאי. הטייס העומאני עלה על טיסה לישראל, בניגוד מוחלט לסיכומים בין המדינות, וע"פ הדיווחים השונים הוא חווה בשנים האחרונות הקצנה דתית שהייתה אמורה להרים דגל אדום.

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אלא שרמת הבטיחות הנמוכה של החברה לא הייתה ניתנת לחיזוי. ע"פ "דירוג חברות התעופה הבטוחות ביותר לשנת 2026", של אתר הדירוג הנחשב Airlineratings פליי דובאי מדורגת במקום ה-4 מבין חברות הלואו קוסט. אגב, מבין החברות בשירות מלא, מי שתופסת את המקום הראשון היא האחות מאיתיאחד.

בעת פרסום הדירוג, בתחילת השנה, ציינה מנכ"לית החברה שרון פיטרסן כי "כל החברות הנכללות ברשימת 25 המובילות הן חלוצות עולמיות בתחום בטיחות התעופה". כמו כן, היא הסבירה מה הקריטריונים לפיהם בדקו את החברות: "רבים מהקריטריונים שלנו נותרים קבועים משנה לשנה וכוללים בחינה של שיעורי אירועי בטיחות (מותאמים למספר הטיסות הכולל), גיל הצי, אירועים חמורים, הכשרת טייסים ומבדקי בטיחות בינלאומיים".

על אף שניכר מהקריטריונים שהם אינם כוללים חשש לטרור, החברות הישראליות, שלא נכנסות לרשימת 25 הבטוחות ביותר, מקבלות לרוב בחברה ציונים נמוכים יותר. כך למשל, אל על קיבלה ציון של 5 מתוך 7, כשהיא נפלה רק על סעיף "תקני בטיחות תפעוליים". סעיף זה, למעשה, כולל גם "סיכון פוליטי ומשתנים סביבתיים". ארקיע קיבלה ציון נמוך עוד יותר - 3 מתוך 7, כשבנוסף ל"תקני בטיחות תפעוליים", היא אף נפלה ב"תוכנית IOSA" - ביקורת בטיחות תפעולית של ארגון חברות התעופה הבינלאומיות יאט"א.

מהחברות הדייקניות ביותר בנתב"ג

כך או כך, יש לציין שגם מנתוני מד העומס בנתב"ג, פליי דובאי נחשבת לאחת המרשימות. החברה, שהפעילה עשר טיסות ביום מדובאי לתל אביב, ממקומת בשנה האחרונה במקום החמישי ברשימת החברות הדייקניות ביותר. זאת, עם עיכוב ממוצע של 25 דקות. במקום השלישי, אגב, ניתן למצוא את איתיחאד, עם 21 דקות עיכוב בממוצע. נתונים אלו גם משפיעים על היעדים הדייקנים ביותר בשנה האחרונה: אבו דאבי ודובאי תופסת את המקומות הראשון והשני, עם עיכוב של 21 ו-25 דקות בהתאמה.

במילים אחרות, בהסתכלות החוצה - הכתובת ממש לא הייתה על הקיר. פליי דובאי נחשבת לאחת החברות הבטוחות והאמינות בשוק. כעת, נותר להבין איך דבר כזה קורה בחברה שכזו, וכמובן - איך בישראל נתנו לזה לקרות.