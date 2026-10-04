ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות לאיזה מקום הגיעה פליי דובאי ב"דירוג חברות התעופה הבטוחות"?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פליי דובאי

לאיזה מקום הגיעה פליי דובאי ב"דירוג חברות התעופה הבטוחות"?

על פי "דירוג חברות התעופה הבטוחות ביותר לשנת 2026" של אתר הדירוג הנחשב Airlineratings ופורסם בתחילת השנה, פליי דובאי דורגה במקום ה-4 מבין חברות הלואו קוסט • בין הקריטריונים שנבדקו: גיל הצי, אירועים חמורים, הכשרת טייסים ומבדקי בטיחות בינלאומיים • ולאיזה מקום הגיעו חברות התעופה הישראליות?

אלון פרל 10:35
מטוס של פליי דובאי / צילום: Shutterstock, Dmitriy Feldman svarshik
מטוס של פליי דובאי / צילום: Shutterstock, Dmitriy Feldman svarshik

בזמן שבישראל עסוקים בלהסיר אחריות, יש חברה אחת שבשלב זה לא יכולה להגיד דבר לזכותה: פליי דובאי. הטייס העומאני עלה על טיסה לישראל, בניגוד מוחלט לסיכומים בין המדינות, וע"פ הדיווחים השונים הוא חווה בשנים האחרונות הקצנה דתית שהייתה אמורה להרים דגל אדום.

איך רשות המסים קשורה לנורות האזהרה בנוגע לטייס המפגע. בדקנו
פערים של 6,000 שקל על אותו ביטוח: דגם הרכב משפיע יותר משחושבים

אלא שרמת הבטיחות הנמוכה של החברה לא הייתה ניתנת לחיזוי. ע"פ "דירוג חברות התעופה הבטוחות ביותר לשנת 2026", של אתר הדירוג הנחשב Airlineratings פליי דובאי מדורגת במקום ה-4 מבין חברות הלואו קוסט. אגב, מבין החברות בשירות מלא, מי שתופסת את המקום הראשון היא האחות מאיתיאחד.

בעת פרסום הדירוג, בתחילת השנה, ציינה מנכ"לית החברה שרון פיטרסן כי "כל החברות הנכללות ברשימת 25 המובילות הן חלוצות עולמיות בתחום בטיחות התעופה". כמו כן, היא הסבירה מה הקריטריונים לפיהם בדקו את החברות: "רבים מהקריטריונים שלנו נותרים קבועים משנה לשנה וכוללים בחינה של שיעורי אירועי בטיחות (מותאמים למספר הטיסות הכולל), גיל הצי, אירועים חמורים, הכשרת טייסים ומבדקי בטיחות בינלאומיים".

על אף שניכר מהקריטריונים שהם אינם כוללים חשש לטרור, החברות הישראליות, שלא נכנסות לרשימת 25 הבטוחות ביותר, מקבלות לרוב בחברה ציונים נמוכים יותר. כך למשל, אל על קיבלה ציון של 5 מתוך 7, כשהיא נפלה רק על סעיף "תקני בטיחות תפעוליים". סעיף זה, למעשה, כולל גם "סיכון פוליטי ומשתנים סביבתיים". ארקיע קיבלה ציון נמוך עוד יותר - 3 מתוך 7, כשבנוסף ל"תקני בטיחות תפעוליים", היא אף נפלה ב"תוכנית IOSA" - ביקורת בטיחות תפעולית של ארגון חברות התעופה הבינלאומיות יאט"א.

מהחברות הדייקניות ביותר בנתב"ג

כך או כך, יש לציין שגם מנתוני מד העומס בנתב"ג, פליי דובאי נחשבת לאחת המרשימות. החברה, שהפעילה עשר טיסות ביום מדובאי לתל אביב, ממקומת בשנה האחרונה במקום החמישי ברשימת החברות הדייקניות ביותר. זאת, עם עיכוב ממוצע של 25 דקות. במקום השלישי, אגב, ניתן למצוא את איתיחאד, עם 21 דקות עיכוב בממוצע. נתונים אלו גם משפיעים על היעדים הדייקנים ביותר בשנה האחרונה: אבו דאבי ודובאי תופסת את המקומות הראשון והשני, עם עיכוב של 21 ו-25 דקות בהתאמה.

במילים אחרות, בהסתכלות החוצה - הכתובת ממש לא הייתה על הקיר. פליי דובאי נחשבת לאחת החברות הבטוחות והאמינות בשוק. כעת, נותר להבין איך דבר כזה קורה בחברה שכזו, וכמובן - איך בישראל נתנו לזה לקרות.