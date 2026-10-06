כ-1,240 אנשי צוות אוויר ממדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, בהם טייסים וטייסי משנה, נכנסו למדינה מתחילת השנה ועד היום. הנתון המדהים הזה נחשף היום (ג') בדיון חסוי שהתקיים בוועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בשיתוף המל"ל, המוסד והשב"כ.

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ברקע, כמובן, טיסת פליי דובאי והטייס העומאני שעשה את דרכו לישראל. בשנת 2022 חוקק חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או יוצאים ממנה. במסגרת החוק הוקם מאגר ברשות המסים, שאליו מועברים שמות ופרטי נוסעים ואנשי צוות. בעוד שלשב"כ, למוסד ולמשטרת ישראל יש גישה מלאה אליו, משרדי הממשלה ובהם משרד התחבורה יכולים רק להגיש "שאילתה" למאגר.

בימים האחרונים מתנהל שיח תקשורתי אודות הגורם האחראי על האירוע. על-פי הגדרת התפקיד הרשמית של אגף ביטחון, חירום וסייבר במשרד התחבורה, האגף אחראי על "קביעה, פיתוח, התאמה והכוונה של סדרי ביטחון לשירותי תחבורה יבשתיים, אוויריים וימיים בישראל, אליה וממנה, כשהם חופשיים מאיומי טרור, ובין היתר: אבחון ביטחוני של טיסות זרות החוצות/מגיעות לישראל ומתן הנחיות ביטחון לחברות תעופה בהתאם לחלוקת אחריות".

אמנם במשרד התחבורה טוענים בתוקף כי הם לא אחראים על הדבר, וכי הם לא גוף מודיעני שיכול לסכל איומים, אך החלטות ממשלה שהתקבלו אכן מטילות את האחריות על ביטחון הטיסות הזרות על משרד התחבורה. עם זאת, על פי נהליו, שנבדקו ואושרו על-ידי המל"ל, הם מסתפקים בבדיקה של רשויות הביטחון של מדינת המוצא של חברת התעופה ולא בודקים את כלל הטייסים.

כך או כך, כעת יצטרכו כלל הגורמים לבחון איך קרה ש-1,240 אנשי צוות נכנסו לישראל, אף שהדבר עומד בניגוד לכל הסכם והיגיון.