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נתב"ג

דיווח אנונימי על פצצה במטוס בנתב"ג: לא נמצאו ממצאים חריגים

נוסעים הורדו הבוקר במהירות מטיסת דלתא איירליינס שנחתה בנתב"ג, בעקבות דיווח אנונימי על פצצה במטוס • לאחר האירוע החריג, ברשות שדות התעופה עדכנו כי האירוע הסתיים ללא ממצאים חריגים, וכי כל הנוסעים ירדו מהמטוס בשלום

אלון פרל פורסם: 09:30 עודכן: 09:47
מטוס של דלתא איירליינס בנתב''ג (ארכיון) / צילום: גלובס
מטוס של דלתא איירליינס בנתב''ג (ארכיון) / צילום: גלובס

בעקבות דיווח אנונימי על פצצה, נוסעים הורדו הבוקר (ג') במהירות מטיסת דלתא איירליינס מארה"ב שנחתה בנתב"ג.

לאחר האירוע החריג, ברשות שדות התעופה מעדכנים כי האירוע הסתיים ללא ממצאים חריגים. "בעקבות דיווח על ממצא חשוד במטוס חברת דלתא שנחת בנתב"ג, הועבר המטוס לעמדת חניה מרוחקת", נכתב בהודעה.

עוד צוין כי כל הנוסעים ירדו מהמטוס בשלום, וכי "המטוס נסרק ביסודיות על-ידי גורמי הביטחון של נתב"ג".

"נוהל ויזה": בנתב"ג נערכים לשינוי אבטחה דרמטי
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ברקע, טיסת פליי דובאי עוררה מחדש את השיח אודות הביטחון בשדה התעופה ובמטוסים הזרים. על-פי מידע שהגיע לידי גלובס, ביום ראשון האחרון חלו שינויים ראשוניים בנהלי הביטחון בנתב"ג.

באשר לדלתא - החברה האמריקאית חזרה לישראל בחודש שעבר, יחד עם יונייטד איירליינס.