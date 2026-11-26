מדי שנה בעונה הזו אנחנו נוסעים לצפות במעוף העגורים מעל החולה. יש משהו מהפנט במראה שלהם - צוואר מתוח, רגליים שלוחות לאחור, והם בדרכם למקום שבו יבלו את החורף. חלקם, למרבה השמחה, יישארו כאן - סיבה מצוינת להגיע לגליל בסתיו. אני אוהבת את האזור הזה במיוחד כשהאוויר כבר דורש שרוולים ארוכים ולקפה של הבוקר מצטרף החשק למשהו מהביל מהתנור. לכבוד הסתיו תפרתי יום שמתחיל בקפה בקיבוץ מחניים, ממשיך בשיטוט במתחם בעמיר ולאורך הירדן, ומסתיים בכוס יין בקיבוץ דן.

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9:00 | משהו לשתות ולאכול: בית קפה במחסן בסגנון טוקיו

מגיע לתושבי הגליל מקום יפה שכזה, חשבתי, כשהתיישבנו בקפה מושיץ. המבנה התעשייתי, החלל המואר והעיסוק המדוקדק בקפה הזכירו לי בית קפה בטוקיו, מהסוג שנכנסים אליו לכוס אחת ומתחילים לשקול אם באמת חייבים להספיק עוד משהו היום.

מאפים של אירמה וקפה של מושיץ / צילום: טלי רז

את המקום הקימו דניאל ונעה מושיץ במחסן ששיפצו בקיבוץ מחניים. את התשוקה לקפה הביא דניאל ממלבורן, אוסטרליה, שם עבד כבריסטה והחל להתעניין בכל מה שקורה לפול בדרך לכוס. בהמשך רכש מכשיר קלייה והתנסה בזנים ובתערובות. היום מכונת הקלייה היא חלק מהחלל, ולצדה פועלת "אירמה", המאפייה המצוינת של המקום.

איך יודעים מה לבחור מהשלל המגרה? פיתחתי טכניקה - לעקוב אחר מה שמתרוקן ראשון. ב"מושיץ" זה היה מעין גבינית עם אוכמניות ואבקת סוכר, שבנבכיה חבוקה ריקוטה בכמות מדויקת שהשאירה מקום לכל אחד מהמרכיבים. הקפה היה מצוין, וביחד התקבלה ארוחת בוקר שהצדיקה את העצירה.

קפה מושיץ, קיבוץ מחניים, כשר.

11:00 | משהו לעשות: הקיבוץ שפתר את התסביך עם הסביח

לאחר שהקדשתי מדור למתחמי הבילוי המלבלבים בגליל המערבי, הסתקרנתי לראות מה מתבשל בקיבוץ עמיר. המילה "מתחם" קצת מסודרת מדי לתיאור השיטוט בין העסקים הפזורים במשק, שבו מבנים ותיקים ניצבים לצד חדשים. בטיול מצאנו בין השאר את ארון העיתונים הישן - תזכורת לכך שעם כל הכבוד למודרנה, בקיבוץ עסקינן.

בחנות האופנה "יארא", הממוקמת בצריף ששימש בעבר כמתפרה, אנחנו ממששות בדים דקיקים, מתעכבות על קימונו ושמלות בניחוח הודי ועל אוסף פרחוני של מפות וצעיפים. בחדר בתוך החנות אנחנו מגלות כלי קרמיקה ומחברות מהסוג שלא ידעת שאת צריכה. ממול, ב"העגלון", התפריט נע בין חומוס ועראייס לסלט מלפפונים ולביבות זוקיני. אנחנו ממשיכות את האווירה ההודית עם סמוסה ומזמינות גם "תסביך", מנה למי שמתקשה להכריע בין פלאפל לסביח. מעבר לאוכל הטוב, למישהו כאן יש חוש הומור.

מסביב פועלים גם בית הקפה "מעיונה", המסעדה האיטלקית "לולו", בר היין "קולקטיב", משתלת "הבוסתן", ירקות אורגניים ב"מהמשק" ובייגל עם לאבנה של "עז הרים" במאפיית "באלחם". "הייתם במרכז?", שואל אחד מוותיקי הקיבוץ, ואנחנו תוהות מה היה כל זה עד עכשיו. הוא מוביל אותנו אל המינימרקט, לדשא וגם ל"סימן שאלה" - גלריה לקראפט ועיצוב שהקימו אילנה וטולי באומן ובה תערוכות מתחלפות של אמנים מקומיים.

13:00 | משהו לנשמה: בייגל חם בפיקניק על גדת הירדן

טיילת עמי, הממוקמת על גדתו המזרחית של הנהר, מציעה קצת יותר מקילומטר של שיטוט נינוח, עם מדשאות, פינות ישיבה ופרגולות עטורות גפנים. בסתיו, בחסות הרוח הקלילה, אפשר להתעכב כאן בלי לחפש מיד את כתם הצל הבא. ללכת מעט, לשבת, להקשיב למים ולגלות כמה זמן אפשר להביט באותו מקטע נהר שכל הזמן משתנה.

הטיילת מנציחה את עמי פלד, תלמיד תיכון שנהרג בתאונת דרכים ב־1990 כשרכב על אופניו מעמיר לכפר בלום. השביל מונגש ואפשר להגיע אליו מכיוון גשר יוסף, ללכת לאורכו ולשוב באותה דרך, ורצוי להשאיר זמן לרביצה בטלה על הדשא. לא התאפקנו - פרסנו מחצלת פיקניק קטנה וזללנו את הבייגל שקנינו במאפייה בעמיר.

טיילת עמי, סמוך לקיבוץ עמיר ולגשר יוסף. הכניסה ללא תשלום.

15:00 | משהו לשתות: סוביניון בלאן וגבינות לקול פכפוך המים

ביקב גלילאו, על שפת פלג של נחל דן, לוגמים רוזה וסוביניון בלאן קרירים ופריכים לצלילי פכפוך המים. אפשר לבחור כוס או בקבוק, לשבת ליד הפלג, ובימים חמימים גם לשכשך רגליים - תפאורה הולמת לסיומו של יום.

יקב גלילאו / צילום: חגית אברון

גיל וגלי הרשקוביץ הקימו את היקב המשפחתי ב־2004. גיל התחיל לייצר יין במקלט ישן ליד הבית, בכמות שהספיקה למשפחה ולחברים, ובהמשך עבר לייצור מסחרי במבנה הסמוך לנחל. לצד היינות הלבנים והרוזה מייצרים כאן גם קברנה סוביניון, סירה ובלנד חינני. מומלץ לצרף ליינות פלטת גבינות, קצת ריבות ולחם - ואת השאר יעשה כבר הטבע.

יקב גלילאו, קיבוץ דן.