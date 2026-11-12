מעבר לרכס המגדלים של בית שמש, הנוף מחליף תדר: הרים מיוערים, כביש מתפתל ורוכבי אופניים שמזיעים בעלייה. עוד סיבוב ולעינינו נגלה צור הדסה - יישוב בפרוזדור ירושלים שבו חיים דתיים לצד חילוניים, האמנות פורחת בבתים, ריחות מבושמים עולים אל מול היער והיין נשפך במיזם חתרני.

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10:00 | משהו לראות: האומנים מהולנד שמצאו בית בין הזיתים

בצור הדסה מסתתר ריכוז מרשים של אמנים. אצל האני ומארק האמנות מתחילה עוד בחצר, בה מבשילים הזיתים, ובין הצמחים מציצים פסלים. בפנים ממשיכים הצבעים לטפס על הקירות. מארק הוא צייר והאני פסלת מחוננת ושניהם מעיינות נובעים של יצירה, ציונות והתלהבות מדבקת.

במטבח, על תה, הם מספרים לי באנגלית במבטא הולנדי על הדרך שהביאה אותם מהולנד לישראל. אהבתם לארץ הפכה להחלטה לחיות בה, וגם כעת, כשהאני חוזרת לסיפור המעבר, היא מוחה דמעה ומתארת תחושה שיד מכוונת הביאה אותם הביתה. לצד פסליה, המערבים הומור ומערבולת רגשות, אפשר למצוא גם קערות וספלים.

"ועכשיו תורי", אומר מארק בנימוס אירופי ומציג בגאווה אוסף גדול של ציורי אקריליק מופשטים, עזי צבע ורעננים. המפגש הביתי עמם מרגש ומאפשר הצצה לעולמם של אמנים לא ישראלים שמבטאים את אהבתם לארץ דרך האמנות.

ARTMAHE - צור הדסה. בתיאום מראש. 054-9011861

12:00 | משהו לראות: קולאז'ים שנולדו מתוך מסך הטלוויזיה

בביתו של האמן יצחק מרשה אנחנו מתקבלים בסבר פנים יפות. בסטודיו שלמרגלות הבית נפרשות לפנינו סדרות בשחור־לבן, בירוק ובאפור. מרשה, בוגר בצלאל ולשעבר מנהל המחלקה לאמנות בעיריית ירושלים, נע בין ציור, חריטה וקולאז'. מאז 7 באוקטובר החל לצלם פריימים ממסך הטלוויזיה, שהפכו בהמשך לקולאז'ים. העוצמה החזותית של המלחמה לכדה את עיניו, והיגון והזעם תורגמו ליצירות. "זה מציל אותי", הוא אומר. בסטודיו הוא מציג, שותק ומהורהר, את היצירות: עוד ועוד דימויים נפרשים, והשיחה נעה בין מה שרואים על הדף לבין מה שקשה לשאת.

יצחק מרשה - ביקור בתיאום מראש. 050-6512234

13:00 | משהו לעשות: ממנהלת היישוב ליוצרת נרות ריחניים מול היער

מהחלון הגדול של סטודיו Joon, שמשמעותו נשמה בפרסית, נשקפים יערות עבותים. בחורף, כשהירוק מתכסה לפעמים בשלג, אפשר לדמיין את המראה המכשף המשתקף מתוך הסטודיו, בין הנרות הדולקים.

סטודיו Joon / צילום: לירז השרגאית

בסטודיו הזה יוצרת לירז ארז שרגאי, שהחליפה עשור אינטנסיבי כמנכ"לית היישוב - בהכנת נרות. שרגאי ביררה באקדמיה ללשון איך נקרא מי שמייצר נרות וגילתה להפתעתה שבעבר הוצעה המילה "שרגאי" לבעל המלאכה. למעשה, בשם משפחתה מלפני הנישואים - כבר חיכה לה המקצוע החדש. מאז התווסף לשמה הכינוי "השרגאית".

אצל "השרגאית" אפשר למצוא נרות, ריחות וקריסטלים, ואפילו נר שנח בגביע שנראה כמו קינוח שוקולד. במקום מתקיימות סדנאות להכנת נרות, כלים וקוסמטיקה טבעית. ביום שישי הראשון בכל חודש נפתח המקום לפופ־אפ של יין והכנת נרות לקהל הרחב.

CANDLES WITH JOON, צור הדסה

14:00 | משהו לאכול: פיצה גבינות וביצת עין רכה בגינה פורחת

אסף תעוז, נגר במקצועו, הקים את ג'פטו פיצה בר בחלל ששימש בעבר לחממה. כיום במרכזו ניצב טאבון ובגינה הפורחת שבחוץ פזורים שולחנות. כמחווה לייעוד המקורי של המקום תעוז מקפיד על עבודה עם יצרנים וחקלאים מקומיים ביצירת הפיצות שלו.

ג'פטו פיצה בר / צילום: באדיבות ג'פטו פיצה בר

אנחנו בחרנו פיצה עם גבינות, מנגולד וביצת עין רכה, שהתערבלה בתוספות ובבצק הנהדר, וטורטליני ארטישוק בחמאת ערמונים שהביא לחך ניחוחות של סתיו. בפינת המעדנייה מחכים יין, דבש ותוצרת מקומית, למקרה שרוצים להמשיך את היום גם בבית.

בין ביס לביס אנחנו שומעים על הפודטראקים שעתידים להיפתח באזור, שחלקם יפעלו גם בשבת. דרך מוצלחת לתרגם חיים משותפים של חילונים ודתיים למעשים: פעם נפגשים סביב אוכל כשר, ופעם בדוכן שפועל בשבת. כך, כשמאפשרים לקהילות ליהנות על פי דרכן, נשאר יותר זמן להתווכח על התוספות לפיצה.

ג'פטו פיצה בר, כשר למהדרין. צור הדסה

15:00 | משהו לקנות: שיחות, יינות מקומיים וגבינות מעולות

בשולי היישוב, בגומחה ששימשה בעבר חדר חימום, מנהל אמיר גוטל חנות יין קטנה עם שם גדול: "הסבים שותים". המיזם מתמקד ביקבי האזור, רצוי כאלה שמעולם לא שמעתם עליהם.

הסבים שותים / צילום: אמיר גוטל

גוטל הוא איש שיחה ושתייה, ונראה משועשע תדיר. אולי זו שמחת החיים, ואולי הבקבוקים שנפתחים בקצב. לצד יינות מיקבים קטנים הוא מציע גם וויסקי מקומי, ומספר את הסיפור שמאחוריו. בימי חמישי אחר הצהריים החנות פתוחה לרכישת בקבוקים בלבד. בשישי בבוקר היא נפתחת ללגימות ולטעימות, ובחצר מתכנס פרלמנט עליז של שיחות, שתייה וגבינות מעולות - מוצאו השווייצרי של גוטל מבטיח בחירות משובחות גם בתחום הזה. בשאר ימות השבוע אפשר לתאם מראש הגעה.

הסבים שותים, כשר. צור הדסה