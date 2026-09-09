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טיסות

חברות התעופה האמריקאיות חזרו לישראל. מתי נשלם פחות מאלף דולר?

דלתא ויונייטד חזרו לטוס לישראל, ובשבוע הבא תצטרף גם ישראייר לקו לניו יורק • למרות הגידול בהיצע, מחירי הטיסות בחגים עדיין גבוהים בגלל הביקוש • בתחילת 2027 צפויים מחירים אטרקטיביים יותר

אלון פרל 15:55
ניו יורק / צילום: Shutterstock
ניו יורק / צילום: Shutterstock

שתי ענקיות התעופה האמריקאיות חזרו השבוע בזו אחר זו לישראל. בתחילת השבוע הייתה זו דלתא, והבוקר (ד') גם יונייטד איירליינס השלימה את הנחיתה הראשונה בנתב"ג. בשבוע הבא תצטרף לחגיגה גם חברת ישראייר, שקיבלה את כלל האישורים והודיע השבוע כי תתחיל להפעיל את הקו שלה לניו יורק. כל אלו מצטרפות לחברות אל על וארקיע, שמפעילות קווים סדירים לארה"ב.

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אלא שבינתיים, המחירים לא ממהרים להתקרר. בישראייר, למשל, עומדים המחירים בתקופת החגים על כ-1800 דולר הלוך-חזור (ובתקופת יום כיפור המחיר אף מאמיר), והמצב דומה גם ביתר החברות. בשלב הזה, כך נראה, הגידול בהיצע לא מצליח להשפיע על הביקוש הגבוה הרבה יותר.

אולם בהסתכלות קדימה, יש אולי למה לצפות. בדיקת חברת התיירות גוליבר מעלה כי כבר כעת ניתן למצוא בתאריכים נבחרים בתחילת 2027 טיסות לניו יורק בפחות מאלף דולר. מהבדיקה עולה כי החודשים פברואר עד מאי עשויים להיות מעניינים במיוחד עבור מי שמחפש מחיר אטרקטיבי: ינואר ופברואר עדיין נחשבים אמנם לחודשים קרים בניו יורק, אך המחירים בתקופה זו עשויים להיות נמוכים יותר; בחודשים מרץ עד מאי מזג האוויר כבר נוח יותר לטיול בעיר, ובתאריכים מסוימים עדיין ניתן למצוא טיסות מתחת לרף של אלף דולר.

כך למשל, ניתן למצוא כרטיסים באמצע ינואר ובתחילת פברואר של חברת דלתא, ב-878 דולר. באמצע פברואר/תחילת מרץ אף ניתן למצוא כרטיסים ב-773 דולר הלוך-חזור עם דלתא ואל על.

"חזרתן של ענקיות התעופה האמריקאיות לצד החברות הישראליות שהחלו לפעול בקו היא התפתחות משמעותית עבור שוק הטיסות לארה"ב", אומרת תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר. "בתקופה שבה ההיצע היה מצומצם, הדבר הורגש היטב גם במחירים ובאפשרויות שעמדו בפני הנוסעים. כעת, עם תוספת של חברות, קווים ומושבים, התחרות מתחילה לחזור. מומלץ מאוד להזמין כבר עכשיו את החופשה הבאה בתפוח הגדול בפרט ובארה''ב בכלל וכך לנצל את המחירים האטרקטיביים. כבר היום ניתן למצוא בתאריכים מסוימים טיסות לניו יורק בפחות מאלף דולר, בעיקר למי שגמיש במועדי הנסיעה".