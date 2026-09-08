חברת התעופה בלו בירד ממשיכה להרחיב את פעילותה באיטליה והודיעה באחרונה על השקת קו חדש לבולוניה, שיפעל בתדירות של שלוש טיסות שבועיות ובמחיר של החל מ־128 אירו לכיוון. בחברה ציינו כי הקו "צפוי להציע לישראלים אפשרות נוספת ונוחה להגיע לאחד האזורים המרכזיים והמבוקשים בצפון איטליה". במקביל, החל מ־17 בספטמבר צפויה חברת התעופה היוונית, שנמצאת בבעלות ישראלית, להוסיף טיסות ישירות לרומא ולנאפולי. אלה יצטרפו לקווים הפעילים לבולוניה, לברגמו ולמילאנו.

בנוסף, וויזאייר מרחיבה את פעילותה באיטליה ומחדשת את הקווים לקטניה (4 טיסות שבועיות) ולוונציה (3 שבועיות), לצד תוספת טיסות שבועיות לרומא ולמילאנו (14 טיסות שבועיות) ולנאפולי (עד 7 בשבוע).

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כ־8% מתנועת הנוסעים

בלו בירד ו־וויזאייר אינן היחידות שמזהות את הפוטנציאל וממקדות משאבים באיטליה. למעשה, לרשות התייר הישראלי עומדים כיום יותר מ־10 יעדים שונים באיטליה, המופעלים על־ידי חברות כמו אל על, ישראייר וארקיע.

חלק מהיעדים אומנם עונתיים, אך על־פי נתוני חברת התיירות גוליבר, בעונת החגים והסתיו יהיו זמינים לא פחות מ־11 יעדים באיטליה, ובהם רומא, מילאנו, ברגמו, ונציה, ורונה, בולוניה, נאפולי, בארי, קטניה, פלרמו וקליארי שבסרדיניה.

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זה לא סתם שהחברות מחפשות יעדים בארץ המגף. מנתוני רשות שדות התעופה עולה כי בחודש יולי האחרון טסו לאיטליה כ־180 אלף נוסעים, נתון שהציב אותה כיעד השלישי המוביל בביקוש, אחרי קפריסין ויוון. בסך־הכול תפסו הטיסות לאיטליה כ־7.8% מכלל תנועת הנוסעים בנתב"ג ביולי, לעומת 5.84% בתקופה המקבילה אשתקד.

מתחילת השנה ועד סוף יולי, כ־640 אלף ישראלים טסו לאיטליה - נתון המהווה כ־7.5% מסך התנועה בנתב"ג, לעומת 7.4% בתקופה המקבילה אשתקד. מנתוני lastminute.co.il עולה כי רומא ומילאנו מוליכות את טבלאות החיפוש וההזמנות, כשאחריהן ברשימת הביקושים מדורגות קטניה, ורונה ונאפולי.

וכמה זה עולה?

בבדיקה שערכה lastminute.co.il עבור טיסות החל מ־3 באוקטובר עולה כי המחיר הממוצע לטיסה ישירה מישראל ליעדים באיטליה עומד על כ־350 דולר הלוך ושוב. המחירים מגיעים לשיאם בתחילת החודש ויורדים בהדרגה ככל שמתקדמים לקראת סוף אוקטובר.

בחינת התמחור לפי חברות חושפת פערים דרמטיים בטיסות לאותו היעד. בטיסות לרומא, למילאנו ולנאפולי, המחיר הממוצע הגבוה היקר ביותר מ־160% מהמחיר הממוצע הנמוך ביותר. לעומת זאת, בקטניה ובוורונה הפערים מתונים בהרבה ועומדים על כ־17% וכ־13% בהתאמה.

הפערים במחירים בין החברות נובעים ממספר סיבות. בין היתר ניתן למנות את הביקוש הגבוה בקרב החברות הישראליות הגדולות, שרגישות פחות לטלטלות גאו־פוליטיות, את הגמישות שמעניקות חברות בביטולים ושינויים וכן את השאלה אם הכרטיס כולל טרולי.

כך, למשל, המחיר הממוצע לרומא בוויזאייר עומד על 150 דולר, בעוד בישראייר הוא מטפס ל־307 דולר, בבלו בירד ל־398 דולר, ב־ITA ל־424 דולר, ובאל על ל־425 דולר (כאשר אל על היא היחידה שבה המחיר כולל טרולי).

פערים ניכרים נרשמו גם בטיסות למילאנו: בעוד שבוויזאייר המחיר הממוצע עומד על 190 דולר, באל על הוא עולה ל־405 דולר, ב־ITA ל־438 דולר (כולל עצירת ביניים), ובבלו בירד המחיר הממוצע מגיע ל־548 דולר. מנגד, בטיסות לוורונה הפערים שוליים, כשהמחיר הממוצע בישראייר עומד על 285 דולר, לעומת 322 דולר בוויזאייר.

יצוין כי המחירים דינמיים, משתנים בהתאם לתאריכים וכפופים לשיעורי התפוסה בחברות השונות.

"חשוב להשוות מחירים"

"מה שבולט בנתונים הוא שלא מספיק לבחור יעד, אלא חשוב להשוות גם בין החברות ובין מועדי טיסה", מסביר אסף גרינברג, סמנכ"ל השיווק ב־lastminute.co.il. "ברומא, במילאנו ובנאפולי אנחנו רואים פערים של יותר מ־160% בין המחיר הממוצע הנמוך לגבוה לאותו היעד, ובמקביל המחירים יורדים ככל שמתקדמים בתוך אוקטובר. המשמעות היא שמי שגמיש בכמה ימים ובבחירת חברת התעופה, יכול לחסוך משמעותית גם בלי לשנות את היעד שביקש. רומא ממשיכה להוביל את הביקוש לאיטליה, גם בחיפושים וגם בהזמנות, וריבוי החברות שטסות אליה מייצר טווח מחירים רחב".

במקביל, מבדיקה שערכה גוליבר עולה כי טיסה לבארי עם ישראייר באמצע אוקטובר תעלה 536 דולר הלוך ושוב במחלקת תיירים (ללא טרולי וכבודה). לעומת זאת, טיסה עם ישראייר לרומא בתאריכים דומים תרד ל־335 דולר, לקטניה שבסיציליה המחיר יעמוד על 328 דולר, ולנאפולי ניתן למצוא טיסות ב־305 דולר.

ההיצע והרחבת רשת הקווים מאפשרים כעת לתייר הישראלי להגיע גם לאזורים פחות מוכרים באיטליה, ולשלב בחופשה תרבות, קולינריה, טבע וחופים. "הישראלים מכירים ואוהבים את איטליה, אבל הם מחפשים לגלות בה מקומות חדשים", מסכמת תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר. "הרחבת האפשרויות מאפשרת לצאת מהמסלול המוכר, להתאים את היעד לסגנון החופשה ולגלות שעדיין נשאר מה לראות".