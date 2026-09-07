עשרות טיסות נוספות: החברה שמרחיבה את פעילותה בישראל

חברת הלואו קוסט Wizz Air מרחיבה את פעילותה בישראל ומודיעה היום (ב') על הוספת עשרות טיסות בשבוע. בתוך כך, החברה מחדשת חמישה קווים מנתב"ג - לונדון (5 טיסות שבועיות), קטניה בסיציליה (4 טיסות), ונציה (3 טיסות), קלוז' (2 טיסות) ויאשי ברומניה (2 טיסות).

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בנוסף, החברה מרחיבה את תדירות הטיסות השבועיות שלה לבודפשט (מ-14 ל-21), לברטיסלבה (מ-5 ל-7), לרומא (מ-12 ל-14), למילאנו (מ-7 ל-14), לנאפולי (מ-5 ל-7), לבוקרשט (מ-11 ל-14), לסופיה (מ-6 ל-7), לורנה (מ-2 ל-3), לאתונה (מ-5 ל-7), לוילנה (מ-2 ל-4) ולורשה (מ-4 ל-5).

וויזאייר אומנם לא חוזרת לישראל אלא "ורק" מרחיבה את פעילותה, אך היא מצטרפת לחברות התעופה שחוזרות לכאן ומגדילה את היצע הטיסות הרחב מישראל. כך למשל, אתמול (א') הודיעה חברת התעופה הסקנדינבית SAS כי צפויה לחדש את פעילותה בישראל החל מ-26 באוקטובר 2026 ולהפעיל ארבע טיסות בקו תל אביב-קופנהגן.

במקביל, חברות התעופה האמריקאיות דלתא ויונייטד חוזרות השבוע לישראל, והן מצטרפות לחברת ישראייר שתשיק בשבוע הבא קו טיסות לניו יורק.