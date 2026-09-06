יותר מבאוגוסט 2023: כ-1.4 מיליון ישראלים יצאו החודש מהארץ

חזרה לשגרה: מספר הנוסעים שיצאו לחו"ל באוגוסט האחרון היה גבוה, לראשונה, ממספר הנוסעים שיצאו לחו"ל בחודשים שלפני המלחמה. למעשה, כ-1.4 מיליון ישראלים יצאו באוגוסט האחרון מהארץ. מתוכם, כ-1.2 מיליון עשו זאת דרך האוויר, כ-190 אלף דרך היבשה, וכ-12 אלף דרך הים. בסך הכל, מתחילת השנה יצאו כ-6.07 ישראלים, בהשוואה ל-6.06 בתקופה המקבילה אשתקד.

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לשם השוואה, באוגוסט 2023, לפני המלחמה, נרשמו 1.34 מיליון יציאות - מתוכן 1.14 מיליון היו דרך האוויר, 168.7 אלף יציאות היו דרך היבשה ו-25.9 אלף יציאות היו דרך הים. ביולי השנה המספרים כבר התקרבו לשם כאשר היו 1.3 מיליון יציאות, מתוכן 1.15 מיליון יציאות היו דרך האוויר, 138.6 אלף יציאות היו דרך היבשה (59.4 אלף דרך מעבר טאבה, 66.6 אלף ביולי 2025) ו-14.4 אלף יציאות היו דרך הים. זאת אומרת - מספר היציאות מהאוויר עבר את התקופה שלפני המלחמה כבר בחודש שעבר, אך מספר היציאות מהקרקע הוריד את המספר הכולל. כעת, כאמור, גם זה נשבר.

מנגד, בכל הקשור לכניסת תיירים מחו"ל המצב עדיין מורכב. בחודש אוגוסט נרשמו 117.6 אלף כניסות מבקרים לישראל - מתוכן 115.9 אלף כניסות תיירים ו-1.7 אלף כניסות מבקרי יום. לשם השוואה, באוגוסט 2023, טרום המלחמה, נרשמו 311.2 אלף כניסות מבקרים לישראל, מתוכן 284.2 אלף כניסות תיירים ו- 27.0 אלף כניסות מבקרי יום (מתוכן 16.5 אלף כניסות של נוסעים בשיוט).

ככלל, בחודשים ינואר-אוגוסט 2026 נרשמו 668.2 אלף כניסות מבקרים לישראל. זאת, לעומת 827.5 אלף בתקופה המקבילה אשתקד. 34.9% מכניסות המבקרים היו של מבקרים מארה"ב, 13.1% של מבקרים מצרפת, 7.9% של מבקרים מבריטניה ו-4.8% של מבקרים מרוסיה.

ברקע, חודש אוגוסט היה סוער במיוחד בעולם התעופה הישראלי, כשהשיא הגיע ב-20 באוגוסט כאשר נתב"ג הושבת לחלוטין למספר שעות.