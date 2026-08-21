הכאוס בנתב"ג נמשך: למרות החזרה לשגרה בקרב העובדים, הפער שהצטבר מהשביתה אתמול (ה') עדיין משפיע באופן משמעותי על ההתנהלות בנתב"ג. בחברות התעופה מדווחים על עיכובים של שעה וחצי לפחות בהמראות, לצד עיכובים נוספים של שעתיים עד שלוש שעות בפריקת המזוודות.

עם זאת, המצב השתפר מעט ביחס לאתמול, ורוב הטיסות יוצאות היום יחד עם המזוודות. רשות שדות התעופה הקימה צוות משימה מיוחד שפועל מאז שעות הלילה מול חברות התעופה וחברות שירותי הקרקע, כדי להשלים את העברת המזוודות של נוסעים שיצאו מישראל וגם של נוסעים ששבו ארצה. הטיפול בהן צפוי להסתיים היום לדברי רש"ת.

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עם כניסת השבת והרגיעה היחסית בנתב"ג, העומסים עשויים להשתפר. ואולם נכון לעכשיו הפיגור בלוח הטיסות עדיין משמעותי. כך למשל, טיסה שיצאה הבוקר ללרנקה בשעה 08:00 תוכננה במקור לצאת אתמול בשעה 21:55. גם טיסת ארקיע לבטומי, שיצאה היום בשעה 09:00, תוכננה במקור להמריא אתמול בשעה 20:00.

המשמעות היא שנוסעים שומרי שבת שתכננו לטוס היום צריכים להיערך לעיכובים משמעותיים, ובמקרים מסוימים גם לאפשרות שהטיסה תצא לאחר כניסת השבת.

המצב מורכב במיוחד עבור אל על, שלא טסה בשבת. העיכובים שהצטברו במהלך הלילה והבוקר מצמצמים את חלון הזמן העומד לרשות החברה להוציא את טיסותיה המתוכננות להיום. ההשפעה כבר מורגשת בפועל: אל על ביטלה טיסה מניו יורק שהייתה אמורה להמריא היום, לאחר שהנוסעים כבר עלו על המטוס. זה כנראה לא יהיה הביטול האחרון, ככל שהפיגור יימשך החברה תידרש לקבל החלטות לגבי הטיסות הנוספות המתוכננות.

בינתיים הודיעה אל על כי בשל החשש לעיכובים נוספים או לאי-הגעת מזוודות של נוסעים היוצאים מישראל, היא תאפשר לכל לקוח שיבחר שלא לטוס היום לקבל שובר לטיסה עתידית. החברה מדגישה כי השיבושים אינם באחריותה ואינם בשליטתה, אך החליטה לאפשר את השובר כצעד שירותי, לנוכח אי-הוודאות שנוצרה בעקבות השביתה והשלכותיה על הפעילות בנתב"ג.

גם ארקיע מודיעה כי ייתכן שחלק מהטיסות לא יספיקו לצאת לפני שבת, וכמו אל על היא מציעה לנוסעים שירצו לבטל שובר למימוש עתידי. לוח הטיסות, לפי ההודעה, צפוי להתייצב רק לקראת שעות הלילה.