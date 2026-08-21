מה קרה בפעם הקודמת שהליכוד ניסה להדיח את האחראי על שביתה בנתב"ג?

ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה אמש להדיח את פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה וחבר ותיק בתנועת הליכוד, בעקבות השביתה בנתב"ג ששיבשה את פעילות הנמל באחד מימי הקיץ העמוסים.

מאחורי ההצהרה הלילית מסתתרת שאלה מעניינת: האם נתניהו בכלל יכול להדיח חבר מרכז ליכוד כרצונו?

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השורה התחתונה היא לא, אין בסמכות הבלעדית לבצע הדחה כזו הוא יכול לחתור אליה אך היא איננה מובטחת. ראש הממשלה הוא אמנם יו"ר הליכוד, אך אין לו סמכות אישית לבטל חברות. על פי תנועת הליכוד מי שמוסמך לעשות זאת הוא בית הדין של התנועה.

בכל מקרה פנחס עידן יכול להתנגד להחלטה, לעתור נגדה ולערער עליה.

פנחס עידן, יו''ר ועד עובדי רשות שדות התעופה / צילום: דוברות ההסתדרות

זו אינה הפעם הראשונה שבה עידן מוצא את עצמו בסכנת הדחה. בשנת 2023, השבית את נתב"ג במסגרת אירועי המחאה נגד הרפורמה המשפטית, כחלק ממאבק ההסתדרות. בליכוד זעמו על כך, והגישו עתירה בדרישה להפסיק את חברותו במפלגה, בטענה כי פעל נגד הממשלה ונגד ערכי הליכוד.

עידן טען כי פעל בהתאם להנחיית יו"ר ההסתדרות, וכי נאמר לו שהשביתה מתואמת עם לשכת נתניהו. לאחר שהטענה הוכחשה, עידן חזר בו והבהיר כי סבר בטעות שיש תיאום כזה. בסופו של דבר, בית הדין של הליכוד לא הדיח אותו מהמפלגה אך מתח עליו ביקורת.

אלפים מפגינים בנתב''ג ב-2023 / צילום: תמונה פרטית

האירוע הנוכחי מחדד את המתח המובנה בתוך הליכוד: מצד אחד נתניהו מחזיק בכוח פוליטי משמעותי; אך אינו יכול, לפחות פורמלית, להחליט לבדו מי חבר ומי אינו חבר.

זאת ועוד, בית הדין פסק בעבר נגד מהלכים המזוהים עם נתניהו. כך, למשל, ביולי דחה בית הדין ניסיון לבטל את הפריימריז במקרה של הסלמה ביטחונית וקבע כי יש לקיים את הבחירות בהתאם לכללים.

כך או כך, לאחר שביתה שפגעה בעשרות אלפי נוסעים וגרמה, לפי אומדן ראשוני של משרד האוצר, לנזק של כ-25-30 מיליון שקל, נראה שלפחות ברמה הציבורית נתניהו מנסה להתנער מעידן יממה בלבד לאחר שהצטלם איתו ועם שרת התחבורה באירוע חגיגי שהתקיים בשדה התעופה.