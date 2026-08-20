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פנחס עידן

נתניהו מדיח מהליכוד את האחראי לשביתה בנתב"ג

על רקע השיבושים בנתב"ג, ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברותו בליכוד • במפלגה טוענים כי השביתה הייתה "פרועה ולא חוקית"

שירות גלובס 20.08.2026
פנחס עידן, יו''ר ועד עובדי רשות שדות התעופה / צילום: דוברות ההסתדרות
פנחס עידן, יו''ר ועד עובדי רשות שדות התעופה / צילום: דוברות ההסתדרות

הליכוד הודיע כי נתניהו הורה להדיח את יו"ר ועד רשות שדות התעופה פנחס עידן בעקבות מה שהם מכנים "השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה שפגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק".

שביתה בלתי חוקית? המחיר שעובדי נתב"ג עלולים לשלם

עידן, בן 70, עומד בראש ועד עובדי רש"ת מאז 1986 כמעט ברצף. הוועד שבראשו הוא עומד מייצג כ־6,000 עובדים ונחשב לאחד הוועדים החזקים במשק - לא מעט בזכות העובדה שהוא מחזיק בעקיפין במפתח לפעילותו של שער הכניסה והיציאה האווירי המרכזי של ישראל. עידן הוא חבר מרכז ליכוד.

ב־1998 נבחר לראשות עיריית לוד, תפקיד שבו כיהן כשנתיים בלבד, ולאחר מכן חזר לראשות הוועד. בהמשך התמודד גם על מקום ברשימת הליכוד לכנסת והגיע ב־2019 למקום ה־19 בפריימריז במחוז השפלה, אך לבסוף הסיר את מועמדותו.