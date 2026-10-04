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תיירות לקראת השקעה של 10 מיליון דולר: ישראייר מטיסה משקיעים לקפריסין
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ישראייר | בלעדי

לקראת השקעה של 10 מיליון דולר: ישראייר מטיסה משקיעים לקפריסין

ישראייר מרחיבה את פעילות התחזוקה בקפריסין לקראת כניסתה לטיסות לניו יורק: החברה תשקיע 10 מיליון דולר בהרחבת המרכז בלרנקה ותציג את המהלך למשקיעיה בביקור מיוחד • המשקיעים יגיעו לשם באחד משני מטוסי ה-A330 שרכשה החברה לאחרונה ב-85 מיליון דולר

נתנאל אריאל 18:31
אורי סירקיס, מנכ''ל ישראייר / צילום: סיוון פרג'
אורי סירקיס, מנכ''ל ישראייר / צילום: סיוון פרג'

חברת התעופה ישראייר, בניהולו של אורי סירקיס, תטיס בחודש הבא, ב-10 בנובמבר, משקיעים שלה לאי הסמוך, קפריסין. הביקור, בן יום אחד, יתקיים במרכז התחזוקה של ישראייר בעיר לרנקה, בחברת הלוגיסטיקה ותחזוקת המטוסים BIRD Aviation, שאותה רכשה מקרן פימי לפני שנתיים וחצי תמורת כ-6 מיליון אירו.

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לגלובס נודע כי מטרת הביקור היא להודיע על השקעה של 10 מיליון דולר בהגדלת המרכז ב-7,000 מ"ר נוספים, כדי שיוכל לתת מענה לתחזוקת מטוסים רחבי גוף. הטיסה תתקיים באחד משני מטוסי איירבוס A330 רחבי הגוף שקנתה לאחרונה ישראייר, בהשקעה של 85 מיליון דולר, מתוך מטרה לטוס גם לניו יורק. יש לציין שבעל השליטה בישראייר, טייקון הקמעונאות רמי לוי, השיק אשתקד מלון בעיר פאפוס שבקפריסין.

מבחינתה של ישראייר התזמון מוצלח למדי, שכן הוא מגיע אחרי ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי, שלגביו ציינה החברה כי "נוכח האירועים הדרמטיים והביקוש הגובר לתעופה ישראלית, ישראייר מקדימה בשבועיים את פתיחת המכירות לקיץ 2027 לניו יורק". לדבריה, "הקדמת המכירות מגיעה על רקע הביקושים המשמעותיים לתעופה ישראלית, כאשר ישראייר תציע בקו מחירים תחרותיים ותגדיל את האפשרויות העומדות בפני הנוסע הישראלי בטיסות הישירות לניו יורק".

מניית ישראייר זינקה ב-13% בימים רביעי וחמישי בשבוע שעבר, לשווי שוק של 430 מיליון שקל. עם זאת, בניגוד בולט לאל על, מניית ישראייר דרכה במקום ב-3 השנים האחרונות ולא סיפקה תשואה למשקיעיה (המניה ירדה ב-4%).