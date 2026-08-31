בלו בירד משיקה קו טיסות ישיר לבולוניה

1 יעד חדש מנתב"ג לאירופה

בלו בירד, חברת התעופה היוונית שבבעלות ישראל, מרחיבה את פעילותה באיטליה ומשיקה קו טיסות ישיר חדש בין תל אביב לבולוניה ותהיה הראשונה שעושה זאת מת"א. הקו יחל לפעול ב־2 בספטמבר 2026, בתדירות של שלוש טיסות שבועיות (בימים ב', ד', ו'). מחירי הטיסות יתחילו לפי הודעות החברה, מ־128 אירו לכיוון, לא כולל כבודה והושבה.

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הקו מצטרף למספר קווים נוספים מנתב"ג לאיטליה, שמופעלים ע"י בלו בירד וחברות נוספות. כך, תוכלו למצוא קווים לרומא, מילאנו, ונציה, נאפולי, ורונה ועוד. בכלל, איטליה הפכה ליעד פופולרי ביותר עבור הנוסעים הישראלים. ביולי האחרון, היא הייתה היעד השלישי בתנועת הנוסעים מישראל, עם 180 אלף (אחרי יוון וקפריסין); שיעור הנוסעים למדינה מסך אלו שעברו בנתב"ג עמד ביולי על 7.84%, ביחס ל־5.8% ביולי 2025.

"ההשקה של הקו לבולוניה היא בשורה משמעותית לנוסעים הישראלים, במיוחד בתקופה שבה הביקוש לטיסות ישירות לאיטליה ממשיך להיות גבוה", מסרו מהחברה. "אנחנו שמחים להרחיב את הפעילות באיטליה לקראת עונת הסתיו וחורף 26־27. לצד בולוניה וברגמו ומילאנו שכבר פועלים, החל מ־17 בספטמבר יצטרפו גם רומא ונאפולי. למעשה, בתוך תקופה קצרה אנחנו מייצרים לנוסע הישראלי רשת רחבה של יעדים ישירים באיטליה".

2 מסעדות

בעלי קפה נאמן הגיעו השבוע לקניון עופר חדרה לרגל אירוע חגיגי להשקת הסניף ה־69 של הרשת שנפתח בהשקעה של מעל ל־2 מיליון שקל. במהלך האירוע נהנו האורחים מקוקטיילים וכיבוד קל והשתתפו בגזירת הסרט.

השקת הסניף ה־69 של רשת קפה נאמן / צילום: טל תהומי

3 אירוע

בית איזי שפירא אירח את בכירי המשק לאירוע הרמת כוסית לשנה חדשה במוזיאון ת"א, שכלל קבלת פנים והופעה של דני סנדרסון וגזוז החדשה. הכנסות האירוע מיועדות לתוכניות השיקום של בית איזי שפירא, וביניהן ליווי מקצועי לפצועות ופצועים היוצאים להמשך שיקום בביתם. בין הבכירים שהגיעו היו יו"ר בית איזי שפירא, סשה וייס־טראמפ מקרן טראמפ, לצד נעמי סטוצ'ינר, מייסדת עמותת בית איזי שפירא.

יו''ר בית איזי שפירא, סשה וייס־טראמפ מקרן טראמפ (מימין), לצד נעמי סטוצ'ינר, מייסדת עמותת בית איזי שפירא / צילום: אור גפן

4 ספורט

חברת UBTECH, מקבוצת One, שותפה בכירה של מיקרוסופט, חתמה על הסכם חסות ואירוח עונתי עם מועדון הכדורסל מכבי Rapyd תל אביב. במסגרת ההסכם, UBTECH תארח לקוחות ושותפים בתא VIP פרטי בהיכל מנורה מבטחים, לאורך עונת המשחקים הקרובה, במשחקי היורוליג ובליגה המקומית.

רונן גבאי מייסד ומנכ''ל UBTECH ודורון ג'מצ'י סמנכ''ל השיווק של המועדון / צילום: יח''צ

5 מינויים חדשים

מיכל רומי מונתה למנכ"לית מרכז הפיתוח בישראל של חברת התוכנה SAP. היא תחליף בתפקיד את אורנה קליינמן.

תא"ל (מיל') גבי שחור מונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון חברת הדיפנס-טק מאסיבית, במקום ירון יחזקאל, אשר כיהן בתפקיד מאז 2021.

גבי שחור / צילום: יח''צ