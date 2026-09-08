ישראייר הודיעה אתמול (ב') כי הקו שלה לניו יורק ייצא לדרך כבר בשבוע הבא, והנוסעים מסתערים. החברה מעדכנת כי מכירת הכרטיסים בקו נפתחה אתמול בשעה 14:00, ותוך שעות ספורות בלבד נכנסו הזמנות בהיקף של כ-8 מיליון דולר.

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המכירה נפתחה באופן מדורג, כאשר בתחילה הוצעו כרטיסים עד סוף ספטמבר, בהמשך עד סוף נובמבר, וכעת עד מרץ 2027.

במקביל, מאז פתיחת המכירה אתמול, חברת התיירות איסתא מדווחת על הצפה של ביקושים לניו יורק ועל זינוק של 36% במכירות ליעד.

נציין כי לפחות כרגע אין בשורה משמעותית בגזרת המחירים. כך למשל, בתקופת החגים יעמדו מחרי הטיסות של ישראייר לניו יורק על 800-900 דולר לכיוון, כאשר בסביבות יום כיפור ניתן גם למצוא כרטיסים למחלקת תיירים בכ-2,300 דולר. נראה כי למרות הוספת ההיצע, הביקוש לארה"ב עדיין גבוה משמעותית ולא משפיע על המחירים.

ברקע, אתמול חזרה לישראל חברת התעופה האמריקאית דלתא, והיום (ג') צפויה לחזור גם יונייטד איירלינס. בכך, מספר החברות שפועלות בקו תל אביב-ניו יורק גדל מ-2 ל-5 בתוך שבוע בלבד.