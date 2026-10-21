אחרי ישראייר: גם ארקיע עוצרת את מכירת הכרטיסים ליעד המבוקש

אחרי שבשבוע שעבר הודיעה ישראייר על הקפאת הקו למרקש שבמרוקו, כעת גם ארקיע עוצרת את מכירת הכרטיסים בקו עד להודעה חדשה בעקבות דרישת גורמי הביטחון בישראל. "החברה עומדת בקשר עם הרשויות וגורמי הביטחון הרלוונטיים ובוחנת מולם את האפשרות להמשך הפעלת הקו ואת המשמעויות בנוגע לטיסות שכבר נמכרו", נמסר מארקיע.

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ארקיע, שמפעילה טיסות למרקש החל מאוגוסט האחרון, מסרה כי היא בוחנת את המשך פעילות הקו, ואם אכן בסופו של דבר יחליטו בישראל על הפסקת הטיסות של החברות הישראליות למרוקו, היא תיבחן חלופות נוספות, ובהן הפעלת טיסות באמצעות שותפיה המסחריים ומטוסים חכורים.

במקביל, כאמור, ישראייר עדכנה לפני שלושה שבועות כי פעילותה במרוקו מתרחבת, אך בשבוע שעבר הוחלט להקפיא את התוכנית "בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי והנחיות הביטחון החדשות שהתקבלו בעקבותיו".

גם הקו לטוקיו בסימן שאלה

אומנם מדובר במקרה מאוד שונה, אך זה לא הקו הראשון שארקיע מבטלת אליו כרטיסים החודש. בחודש יוני האחרון הודיעה ארקיע כי היא מצטרפת לאל על ומשיקה טיסות ישירות לטוקיו שביפן החל מאוקטובר. עם זאת, לפני כשבועיים הודיעה החברה כי חלק מהטיסות לטוקיו יבוטלו. "לצערנו, על אף המאמצים הרבים שהשקיעה החברה מול הרשויות ביפן, הרשויות היפניות אינן מאפשרות בשלב זה להפעיל את הטיסות באמצעות מטוס בחכירה רטובה, כפי שארקיע מפעילה כיום חלק מטיסותיה ליעדים שונים בעולם".

כך או כך, במקביל לכל זה - הפלונטר סביב חברות התעופה הישראליות בדובאי נמשך, ובשלב זה הצדדים לא הצליחו להגיע לפתרון שיספק את מערכת הביטחון הישראלית ויאפשר את הטיסות למדינה.