בעקבות ביטול הקו ליפן: תביעה ייצוגית נגד ארקיע

לבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה תביעה ייצוגית על ידי נוסעים שרכשו מארקיע כרטיסי טיסה לטוקיו. על פי כתב התביעה, ארקיע השיקה לפני מספר חודשים קו טיסות ישירות וסדירות לטוקיו, שהיו אמורות להתחיל ולפעול ב25.10.26. החברה אף מכרה כרטיסים לנוסעים. ואולם, לאחר שהתברר שאין אישור של הרשויות הרגולטוריות ביפן לקיום הטיסות, הודיעה ארקיע בתחילה על ביטול של טיסות בתאריכים מסוימים, ובהמשך על ביטול הקו כולו.

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בעקבות כך, הוגשה אתמול בקשה לאישור תביעה ייצוגית בשם הנוסעים, על כך שארקיע הפרה את הדין מולם, הן בשלבי השיווק והמכירה והן בשלבי הביטול. הטענות בכתב התביעה הן שארקיע התעשרה על חשבון ציבור רוכשי הכרטיסים. נטען כי ארקיע שיווקה ומכרה טיסות ש"במקרה הטוב התקיים ספק לגבי יציאתן אל הפועל, גרפה כספים מלקוחות, ונהנתה משך חודשים ארוכים מפירותיהם (הן מריביות, והן מעליית שער הדולר)".

ארקיע, כך נטען, "העבירה את הסיכון שבאי אישורן (אשר התממש) לצרכניה, מבלי שהם מודעים לכך ותוך שהם משלמים על הכרטיסים ככרטיסי נטולי סיכון שארקיע נטלה." ארקיע, עוד נטען, "הוסיפה והתעשרה" בכך שעם התוודעה על אי היכולת לספק את השירות, נמנעה מלפעול כמתחייב על פי דין להצעתן של חלופות טיסה" וכי היא "ממשיכה להחזיק בכספם (של הלקוחות) ולהנות מפירותיהם ולפי הצעת ארקיע עצמה, יחול עיכוב כספים של עד 21 ימי עסקים נוספים לאחר קבלת הודעתם". הנזק שנגרם לכל נוסע הוא 6,000 שקל, כפי שפורט בכתב התביעה.

מארקיע נמסר: "התובענה הייצוגית טרם התקבלה בחברה. עם קבלתה, ארקיע תלמד את פרטיה ותתייחס אליה בהתאם. לצד זאת, החברה דוחה מכל וכל את הטענות העולות ממנה, ופעלה ותמשיך לפעול בהתאם לנהלים ולהוראות הנדרשות. ארקיע ממשיכה לפעול מול הגורמים הרלוונטיים ומקווה להפעיל את הטיסות ליפן בקרוב."