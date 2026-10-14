בני זוג שטיסתם מדובאי לישראל בוטלה בעקבות ניסיון הפיגוע ב-30 בספטמבר, הגישו הבוקר (ד') בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת התעופה פליי דובאי. בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, באמצעות עו"ד אפרת שגיא שותפה במשרד בן-ארי פיש ושות', נטען כי החברה התנערה ממאות הנוסעים שנשארו תלויים בין שמיים לארץ ונאלצו למצוא פתרון לחזור לארץ, ומימנו את הטיסות ושהייתם בחו"ל ונותרו ללא פתרון נדרש למצב שגרר נשיאה בעלויות בניסיון להקים את נזקם ולשוב לביתם. הם מבקשים לחייב את החברה לשלם להם את ההוצאות שנגרמו עקב אי מתן שירותי הסיוע כמתחייב ולשלם להם על הסבל ועוגמת הנפש שנגרמה להם לטענתם.

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הקבוצה הייצוגית המבוקשת היא: כל רוכשי כרטיסי טיסה של פליי דובאי שקיבלו הודעה על ביטול טיסתם בעקבות האירוע הביטחוני ב-30 בספטמבר ועד למועד ההגשה היום. הערכתם כי מדובר באלפי צרכנים.

המבקשים הם בני זוג שרכשו כרטיסי טיסה מישראל ליפן דרך דובאי ומיפן לישראל דרך דובאי, בסכום של כ-12 אלף שקל. כשהם היו ביפן, הם קיבלו הודעה על ביטול המקטע מדובאי לארץ. המבקשים פנו לסוכנות הנסיעות ממנה הזמינו, בהתאם להנחיית פליי דובאי, אך זו הבהירה כי אין ביכולתה לסייע. "מצב הדברים שנוצר הביא לעלייה חדה בביקוש לטיסות דחופות והקשה מאוד על איתור פתרונות חלופיים", נטען בבקשה. לבסוף בני הזוג רכשו כרטיסים מדובאי לאתונה ומשם לארץ. הם לא קיבלו כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי בישראל. הם טוענים כי חברת התעופה מחויבת להעניק לכלל הנוסעים את השירותים הקבועים בחוק. והם זכאים למזון ומשקאות, אירוח בבתי מלון והסעות לשדה התעופה. נזקיהם עומדים על 8,677 שקלים. באשר לנזק הלא ממוני נטען כי "הנזק הבלתי ממוני נובע מעוגמת הנפש, בזבוז זמן, אי נוחות וטרחה שהיו כרוכים בדאגה לעצמם, על חשבונם, לשירותי סיוע שהמשיבה הייתה אמורה לספק".

לדברי עו״ד שגיא: "משרדנו יפעל להביא צדק לכלל הנוסעים אשר נאלצו לשאת בהוצאות משמעותיות בכדי לשוב ארצה בדרכים לא דרכים, תוך שפלי דובאי מתנערת מחבותה כלפיהם".